Пирс Морган: «Челси» был большим клубом, а превратился в ходячую катастрофу, полную бесполезных избалованных детей, дерущихся за пенальти. Стыдно»

Теги Челси премьер-лига Англия Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал «Челси».

«Челси» был большим клубом, но теперь вы превратились в ходячую катастрофу, полную бесполезных избалованных детей, которые дерутся из-за того, кто бьет пенальти. Стыдно», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Напомним, у игроков «Челси» возник конфликт из-за пенальти во время матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (6:0). Николас Джексон сперва пытался уговорить Нони Мадуэке отдать ему мяч, а затем попробовал выхватить его у Коула Палмера, который в итоге реализовал 11-метровый удар.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все ржали над менеджментом Абрама где одну из ведущих ролей отходила женщине которая до Челси не работала в футболе. И все утверждали, что мол с такими бабками там особо и рулить не надо. Вот Боули всего за год доказал обратное. Особенно с такими бабками надо уметь рулить.
+16
-2
+14
невозможно не согласиться с этим уважаемым экспертом
+6
-2
+4
Скотт Палмер единственное светлое пятно на фоне серости Челси
+4
-2
+2
Ответ ivan poletaev
Скотт Палмер единственное светлое пятно на фоне серости Челси
с Леонидом Мудриком и Ибрагимом Стерлингом
+2
0
+2
Потому что Абрамович создал крутую команду, а пришли бездари.
+2
-1
+1
Ответ ivan poletaev
Скотт Палмер единственное светлое пятно на фоне серости Челси
Скотт?
+1
0
+1
Ответ ivan poletaev
Скотт Палмер единственное светлое пятно на фоне серости Челси
Скотт против всех
+1
0
+1
А если бы играл кристина, то спор по пробитию пендлй не было бы
0
0
0
тупой взброс конкурентов перед сегодняшней игрой,что бы расшатать команду
0
0
0
Пирс Морган биполярен, видимо) такое чувство , что по четным числам , он говорит здравые вещи, по нечетным - полный бред
0
0
0
Морган отстал от жизни. Почеттино построит из них коллектив, прогресс уже заметен
0
0
0
Эгоиз - одна из составных частей большого спортсмена.
Моргану надо вспомнить сколько эга(эгоизма) у его Роналду.
0
0
0
Пирс Морган: Стыдно за наш Челси
0
0
0
Ответ ivan poletaev
Скотт Палмер единственное светлое пятно на фоне серости Челси
Че скот то сразу? Нормальный парень
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий