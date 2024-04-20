Пирс Морган: «Челси» был большим клубом, а превратился в ходячую катастрофу, полную бесполезных избалованных детей, дерущихся за пенальти. Стыдно»
Пирс Морган раскритиковал «Челси».
«Челси» был большим клубом, но теперь вы превратились в ходячую катастрофу, полную бесполезных избалованных детей, которые дерутся из-за того, кто бьет пенальти. Стыдно», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.
Напомним, у игроков «Челси» возник конфликт из-за пенальти во время матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (6:0). Николас Джексон сперва пытался уговорить Нони Мадуэке отдать ему мяч, а затем попробовал выхватить его у Коула Палмера, который в итоге реализовал 11-метровый удар.
Моргану надо вспомнить сколько эга(эгоизма) у его Роналду.