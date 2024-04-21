Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге – он лидер гонки бомбардиров. До рекорда Стуани по голам за сезон в «Жироне» – 3 мяча

Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 18-й гол в чемпионате Испании.

В 32-м туре Ла Лиги « » обыграла «Кадис» со счетом 4:1.

забил 18-й гол в этом сезоне чемпионата , продолжая возглавлять список бомбардиров турнира. Украинец забил 4 гола в 3 последних матчах и опережает и на два гола.

Больше Довбика за «Жирону» в один сезон Ла Лиги забивал только в сезоне-2017/18 (21 гол) и сезоне-2018/19 (19 мячей).

Статистику Артема можно увидеть тут.