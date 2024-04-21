Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге – он лидер гонки бомбардиров. До рекорда Стуани по голам за сезон в «Жироне» – 3 мяча

Теги Ла Лига Кристиан Стуани Жирона Артем Довбик Анте Будимир Джуд Беллингем Футбол

Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 18-й гол в чемпионате Испании.

В 32-м туре Ла Лиги «Жирона» обыграла «Кадис» со счетом 4:1.

Артем Довбик забил 18-й гол в этом сезоне чемпионата Испании, продолжая возглавлять список бомбардиров турнира. Украинец забил 4 гола в 3 последних матчах и опережает Джуда Беллингема и Анте Будимира на два гола.

Больше Довбика за «Жирону» в один сезон Ла Лиги забивал только Кристиан Стуани в сезоне-2017/18 (21 гол) и сезоне-2018/19 (19 мячей).

Статистику Артема можно увидеть тут.

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10 комментариев
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Мощно. Было бы интересно посмотреть на него в условной Роме.
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Стуани хорош был на пике
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Довбик - лидер в гонке бомбардиров в Ла Лиге. .. Ужк.большой успех. Кто бы мог подумать в начале сезона? Останется ли на следующий год в Жироне? - большой вопррс. Удачи и дальше !!!
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Давай давай Довбик дожимай. Будет круто иметь в активе трофей Пичичи, за последние 15 лет ею владели только 5 человек, Роналду Месси Суарес Бензема Левандовски
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Довбика в Атлетико можно. А Морату в Турин.
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Беллингем конечно главный конкурент, ему и шансов по больше предоставляют для взятия ворот, плюс все пенальти ему отдадут чтобы Пичичи был у игрока Реала
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Всмысле даже Рон и Месси забивали меньше?
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Ответ Владимир Владимирович
Какая Рома, в условном Арсенале Атлетико был бы ко двору
Ну, Арсенал точно нет. Это чистый наконечник, а канонирам нужен еще тот, кто сможет подыгрывать как минимум. Довбик хороший крепкий игрок, но Арсенал не потянет.
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Ответ Mykytka
Ну, Арсенал точно нет. Это чистый наконечник, а канонирам нужен еще тот, кто сможет подыгрывать как минимум. Довбик хороший крепкий игрок, но Арсенал не потянет.
Шта!?? Довбик чистый наконечник??? Чё за бред. Сразу видно не смотрите матчи, только статистику. И то там 5 голевых
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