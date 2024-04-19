Клопп о гонке в АПЛ: «Это не в наших руках. У нас было много шансов, которые мы упустили, но это лучше, чем не иметь их вообще. Сможем вернуться к победам, уверен»

Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Это не в наших руках. Может « » выиграть все оставшиеся матчи? Да, такое случалось довольно часто, но у них много игр, да и соперники непростые.

Мы думаем не о них, а о том, как нам снова выигрывать матчи. У нас было много шансов, которые мы упустили, но это лучше, чем не иметь шансов вообще. Я абсолютно уверен, что мы сможем вернуться к победам», – сказал главный тренер « » .

«Ливерпуль» и « » имеют равное количество очков – по 71, лондонцы выше благодаря дополнительным показателям. Отставание от «Сити» – два очка.

Юрген Клопп: «АПЛ – лучшая лига в мире. Серия А прибавила, Ла Лига фантастическая – везде хороший футбол. Но АПЛ – самая интенсивная лига, безусловно»