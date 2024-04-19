Клопп о гонке в АПЛ: «Это не в наших руках. У нас было много шансов, которые мы упустили, но это лучше, чем не иметь их вообще. Сможем вернуться к победам, уверен»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Это не в наших руках. Может «Сити» выиграть все оставшиеся матчи? Да, такое случалось довольно часто, но у них много игр, да и соперники непростые.

Мы думаем не о них, а о том, как нам снова выигрывать матчи. У нас было много шансов, которые мы упустили, но это лучше, чем не иметь шансов вообще. Я абсолютно уверен, что мы сможем вернуться к победам», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Ливерпуль» и «Арсенал» имеют равное количество очков – по 71, лондонцы выше благодаря дополнительным показателям. Отставание от «Сити» – два очка. 

Юрген Клопп: «АПЛ – лучшая лига в мире. Серия А прибавила, Ла Лига фантастическая – везде хороший футбол. Но АПЛ – самая интенсивная лига, безусловно»

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Трент 66
По сути на ровном месте упустили 1 место, что КП, тем более мю, должны были с запасом выигрывать.
Только вы забываете что тут НЕ добрали а были матчи где ПЕРЕ брали 🥴 дичайшие голы на последних минутах тоже имели место быть
+35
-8
+27
По сути на ровном месте упустили 1 место, что КП, тем более мю, должны были с запасом выигрывать.
+24
-7
+17
Ответ Moe Joe
даже попадание в ЛЧ это уже хороший результат для Ливерпуля с нынешними проблемами команды
Какие проблемы? Почти все в строю. Это чисто психология и нехватка люлей таким как Салах и Нуньес, чтоб эффективнее действовали в стадии завершения атак
+11
-2
+9
Ответ PIT-BUL
Только вы забываете что тут НЕ добрали а были матчи где ПЕРЕ брали 🥴 дичайшие голы на последних минутах тоже имели место быть
Эти дичайшие голы появились не ни откуда, а из за характера и давления, которые Ливерпуль создавал
+9
-4
+5
Салах и Дарвин как будто только с Ибицы приехали.
+3
0
+3
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Бесхарактерными табуретками? Что???🤦😂
Чуваки камбекнули в куче матчей в этом сезоне) и сколько голов было забито в районе 90ой минуты
+2
0
+2
Ответ Moe Joe
Дарвин очень полезный игрок, но он очень плох в завершении. Что касается Диаза тоже полезен, но вот завершение хромает. Мо как хорош, но как оказалось он не сможет в одиночку тянуть Ливерпуль
Я тоже так говорил, но если пробежаться по всем матчам АПЛ именно из за Дарвина Ливерпуль недобрал очень много очков
+2
0
+2
Представляю когда Клопп уйдет... Привет 10-11 места .....
+4
-3
+1
Все как всегда-Клопп доводит победный матчи до ничеек ,а потом ноет
+3
-2
+1
Ответ Den-is
Какие проблемы? Почти все в строю. Это чисто психология и нехватка люлей таким как Салах и Нуньес, чтоб эффективнее действовали в стадии завершения атак
Дарвин очень полезный игрок, но он очень плох в завершении. Что касается Диаза тоже полезен, но вот завершение хромает. Мо как хорош, но как оказалось он не сможет в одиночку тянуть Ливерпуль
+2
-1
+1
Ответ Den-is
Какие проблемы? Почти все в строю. Это чисто психология и нехватка люлей таким как Салах и Нуньес, чтоб эффективнее действовали в стадии завершения атак
Думаю имеется в виду, что мало кто от Ливерпуля ждал в этом сезоне борьбу за 1 место до конца апреля
+1
0
+1
Ответ vallabaza
да. помимо хороших футболистов, в сборной голландии всегда хватает посредственностей...
В то время когда его покупали он был звездой сборной
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Topwintop
>играет в основе сборной Голландии >ноунейм Не смеши. Гакпо Реал хотел купить просто так?
да.
помимо хороших футболистов, в сборной голландии всегда хватает посредственностей...
0
0
0
Ответ Incendier Deafening
Комментарий удален модератором
>играет в основе сборной Голландии
>ноунейм
Не смеши.
Гакпо Реал хотел купить просто так?
0
0
0
Ответ PIT-BUL
Только вы забываете что тут НЕ добрали а были матчи где ПЕРЕ брали 🥴 дичайшие голы на последних минутах тоже имели место быть
дичайшие голы выходили из кучи моментов
+1
-1
0
Ответ CCCP{{BOOM}}
Комментарий удален пользователем
в зеркальце?
0
0
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Юрген, не парься! Всё будет хорошо!
+1
-1
0
даже попадание в ЛЧ это уже хороший результат для Ливерпуля с нынешними проблемами команды
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий