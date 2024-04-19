Почеттино уладил конфликт в «Челси» из-за пенальти: «Игроки умные и все поняли. Они должны уважать правила и руководствоваться здравым смыслом»

Маурисио Почеттино считает, что конфликт между игроками «Челси» улажен.

Футболисты «Челси» едва не поссорились из-за пенальти во время матча 33-го тура против « » (6:0). Николас Джексон сперва пытался уговорить Нони Мадуэке отдать ему мяч, а затем попробовал выхватить его у Коула Палмера, который в итоге реализовал 11-метровый удар.

«Я ясно дал понять после игры [насколько расстроен случившимся]. У нас была встреча с игроками и тренерами, в ней также участвовали спортивные директора, и я объяснил им свои чувства и то, как нужно действовать в будущем, если что-то подобное произойдет.

Теперь нам нужно двигаться дальше, они умны и все поняли. Мы много говорили после понедельника. В среду, четверг и сегодня, все еще потому, что мы отрабатывали пенальти.

В некоторых моментах такое поведение вам не нравится, но в других моментах это хорошо, потому что игроки хотят взять на себя ответственность, показать индивидуальность и характер команды.

Но они должны уважать правила, дисциплина очень важна. И то, каким способом они реализовали или хотели сделать то, что они сделали, было совершенно неправильным. Поэтому для них важно учиться, руководствоваться здравым смыслом, быть дисциплинированными и в будущем действовать по-другому», – сказал главный тренер « ».