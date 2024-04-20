Удоджи пропустит остаток сезона из-за травмы. Поездка защитника сборной Италии на Евро под вопросом

Теги премьер-лига Англия сборная Италии по футболу травмы Тоттенхэм Здоровье Дестини Удоджи Евро-2024 Футбол

Дестини Удоджи больше не сыграет за «Тоттенхэм» в этом чемпионате Англии.

Защитник «шпор» сообщил о раннем завершении сезона из-за травмы, опубликовав сделанное в больнице фото.

В связи с этим поездка футболиста сборной Италии на Евро-2024 находится под большим вопросом.

На счету Удоджи 3 матча в составе действующих чемпионов Европы. В АПЛ он провел 28 игр и сделал 3 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
думаю тут больше Тоттенхэм потерял, чем сборная Италии
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий