Удоджи пропустит остаток сезона из-за травмы. Поездка защитника сборной Италии на Евро под вопросом

Дестини Удоджи больше не сыграет за «Тоттенхэм» в этом чемпионате Англии.

Защитник «шпор» сообщил о раннем завершении сезона из-за травмы, опубликовав сделанное в больнице фото.

В связи с этим поездка футболиста сборной Италии на находится под большим вопросом.

На счету 3 матча в составе действующих чемпионов Европы. В АПЛ он провел 28 игр и сделал 3 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.