Удоджи пропустит остаток сезона из-за травмы. Поездка защитника сборной Италии на Евро под вопросом
Дестини Удоджи больше не сыграет за «Тоттенхэм» в этом чемпионате Англии.
Защитник «шпор» сообщил о раннем завершении сезона из-за травмы, опубликовав сделанное в больнице фото.
В связи с этим поездка футболиста сборной Италии на Евро-2024 находится под большим вопросом.
На счету Удоджи 3 матча в составе действующих чемпионов Европы. В АПЛ он провел 28 игр и сделал 3 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.