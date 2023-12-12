«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Удоджи до 2030 года

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Дестини Удоджи Футбол

Дестини Удоджи продлил контракт с «Тоттенхэмом».

Лондонский клуб объявил о заключении нового соглашения с 21-летним защитником. Оно рассчитано до лета 2030 года. 

«Тоттенхэм» купил Удоджи у «Удинезе» в августе 2022 года и оставил игрока в Серии А на один сезон. Итальянец дебютировал в составе «шпор» в этом году. 

В текущем сезоне АПЛ Дестини провел 14 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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3 комментария
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Лучший со времен Роуза.
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Подвел команду в матчах против двух столичных середняков, но в целом проводит очень впечатляющий сезон. Еще раз спасибо дону Фабио за такой классный трансфер.
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