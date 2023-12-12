«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Удоджи до 2030 года

Дестини Удоджи продлил контракт с «Тоттенхэмом».

Лондонский клуб объявил о заключении нового соглашения с 21-летним защитником. Оно рассчитано до лета 2030 года.

« » купил у «Удинезе» в августе 2022 года и оставил игрока в Серии А на один сезон. Итальянец дебютировал в составе «шпор» в этом году.

В текущем сезоне АПЛ Дестини провел 14 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!