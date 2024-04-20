Маунт, Амрабат и Камбвала из-за травм пропустят полуфинал Кубка Англии. В «МЮ» свыше 60 случаев проблем со здоровьем в этом сезоне

Мэйсон Маунт не сыграет в полуфинале Кубка Англии.

По данным инсайдера , полузащитник « » из-за травмы не примет участия в игре с « », назначенной на 21 апреля.

Также из-за проблем со здоровьем матч пропустят защитник и хавбек .

Романо отмечает, что в текущем сезоне в составе «Юнайтед» зарегистрировано уже свыше 60 отдельных случаев травм и заболеваний.