Маунт, Амрабат и Камбвала из-за травм пропустят полуфинал Кубка Англии. В «МЮ» свыше 60 случаев проблем со здоровьем в этом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Ковентри чемпионшип Софьян Амрабат Мэйсон Маунт Здоровье Вилли Камбвала Фабрицио Романо Футбол

Мэйсон Маунт не сыграет в полуфинале Кубка Англии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Манчестер Юнайтед» из-за травмы не примет участия в игре с «Ковентри», назначенной на 21 апреля.

Также из-за проблем со здоровьем матч пропустят защитник Вилли Камбвала и хавбек Софьян Амрабат.

Романо отмечает, что в текущем сезоне в составе «Юнайтед» зарегистрировано уже свыше 60 отдельных случаев травм и заболеваний.

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16 комментариев
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ну это уже п***ец какой то ну сколько можно!
где медштаб и чем они занимаются?
Ужасный сезон просто
из доступных ЦЗ только Магуайер
каземиро наверное будет цз
+33
0
+33
Ответ S1rAlex
Как же Челси развел МЮ с Маунтом. Мало того, что футболист очень средний, так еще и травмат на последнем году контракта. И клоуны отдали 65 млн 🤣
Челси развели МЮ на Маунта и вложили эти средства в Кайседоа и Мудрика
+27
-2
+25
Много вопрос к медикам клуба. Видно не правильно своё дело делают.
+9
-1
+8
Маунт это просто провал, 60 лямов на ветер
+8
-1
+7
Говорят также травму получил глава медицинского штаба
+4
0
+4
Кажется все проклятья от болельщиков Челси сработали на Маунте🥴
+4
0
+4
Уволить весь медицинский штаб вместе с тен Хагом. И начать заново. На моей памяти за последние 25 лет такого в МЮ не было никогда.
+4
0
+4
Маунт🙆‍♀️

Камбвала решил тоже в эту компанию войти.
+3
0
+3
Мне, как болельщику МЮ, не сильно это важно. Мне важно, что Юнайтед продолжает затариваться неликвидом ☹️
+2
-1
+1
Ответ Will Turner
ну это уже п***ец какой то ну сколько можно! где медштаб и чем они занимаются? Ужасный сезон просто из доступных ЦЗ только Магуайер каземиро наверное будет цз
Магуайер наш Танос.😅😅😅😅
+1
0
+1
Ответ eRo
Комментарий удален модератором
Ну Валенсия импакт вносил так-то
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Что, получается тренировки слишком жестокие что ли? Почему то у ман сити и арсенала их в разы меньше
0
0
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Ответ Will Turner
ну это уже п***ец какой то ну сколько можно! где медштаб и чем они занимаются? Ужасный сезон просто из доступных ЦЗ только Магуайер каземиро наверное будет цз
Комментарий удален модератором
Ответ Alex Fert
Ну Валенсия импакт вносил так-то
Да никто не говорит, что Валенсия был плох, наоборот - безотказный боец. 7-ка он была нелепая, но, конечно, не такая позорная как маунт.
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Ответ eRo
Да никто не говорит, что Валенсия был плох, наоборот - безотказный боец. 7-ка он была нелепая, но, конечно, не такая позорная как маунт.
Сколько вы Маунта в игре видели чтобы такой вывод сделать? У него во всех турнирах 674 минуты (меньше 8 игр)
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Ответ олдовый манк
Маунт это просто провал, 60 лямов на ветер
при этом игрок-то он не простой, есть ощущение, что в условном Сити он бы стал винтиком в центре поля и погоды бы не портил
+4
-4
0
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