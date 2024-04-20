Маунт, Амрабат и Камбвала из-за травм пропустят полуфинал Кубка Англии. В «МЮ» свыше 60 случаев проблем со здоровьем в этом сезоне
Мэйсон Маунт не сыграет в полуфинале Кубка Англии.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Манчестер Юнайтед» из-за травмы не примет участия в игре с «Ковентри», назначенной на 21 апреля.
Также из-за проблем со здоровьем матч пропустят защитник Вилли Камбвала и хавбек Софьян Амрабат.
Романо отмечает, что в текущем сезоне в составе «Юнайтед» зарегистрировано уже свыше 60 отдельных случаев травм и заболеваний.
где медштаб и чем они занимаются?
Ужасный сезон просто
из доступных ЦЗ только Магуайер
каземиро наверное будет цз
Камбвала решил тоже в эту компанию войти.