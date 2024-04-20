Роналду, Анри, Агуэро, Руни, ван Дейк, Эдерсон – в сборной лучших игроков в истории АПЛ по версии Фодена

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Филип Фоден составил сборную лучших игроков в истории АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Сити» составил сборную лучших игроков в истории лиги, выбрав схему 4-4-2. Отметим, что он поставил Криштиану Роналду на левый фланг полузащиты, а Тьерри Анри – на правый. 

Эта команда выглядит так:

Вратарь: Эдерсон;

Защитники: Эшли Коул, Вирджил ван Дейк, Венсан Компани, Кайл Уокер;

Полузащитники: Криштиану Роналду, Давид Сильва, Патрик Виейра, Тьерри Анри;

Нападающие: Уэйн Руни, Серхио Агуэро. 

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13 комментариев
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Эдерсон даже в своей сборной никогда не был первым и не будет, смешно
+14
0
+14
А где малыш Кевин?
+6
0
+6
Шарктим,что с лицом?
+4
0
+4
Ответ che kaif
Вместо Эдерсона Чеха-Ван Дер Сара
Шмейхель
+5
-1
+4
Вместо Эдерсона Чеха-Ван Дер Сара
+5
-2
+3
Скоулз?
+1
0
+1
Ответ make makeev
А где малыш Кевин?
Интересно конечно, половина своих поставил а главного из своих не поставил
+4
-3
+1
Ответ make makeev
А где малыш Кевин?
Забыли дома
+2
-1
+1
Вместо Ван Дейка Видич
+3
-3
0
какой Ван Дейк, при парах Рио-Видич, или Терри-Иванович? 🤦‍♂️
+3
-3
0
Тьерри Анри - полузащитник?)))
0
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