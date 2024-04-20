Роналду, Анри, Агуэро, Руни, ван Дейк, Эдерсон – в сборной лучших игроков в истории АПЛ по версии Фодена
Филип Фоден составил сборную лучших игроков в истории АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Сити» составил сборную лучших игроков в истории лиги, выбрав схему 4-4-2. Отметим, что он поставил Криштиану Роналду на левый фланг полузащиты, а Тьерри Анри – на правый.
Эта команда выглядит так:
Вратарь: Эдерсон;
Защитники: Эшли Коул, Вирджил ван Дейк, Венсан Компани, Кайл Уокер;
Полузащитники: Криштиану Роналду, Давид Сильва, Патрик Виейра, Тьерри Анри;
Нападающие: Уэйн Руни, Серхио Агуэро.