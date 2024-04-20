Кристенсен о молодежи «Барсы»: «Кубарси, Ямаль и другие ребята вывели нас на новый уровень. Все в клубе впечатлены»

Андреас Кристенсен похвалил 17-летнего защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

«Он сразу же воспользовался представившейся возможностью. Он здорово вписался в команду и очень нам помог. Не только он, но и и другие ребята. Они очень нам помогли и вывели на новый уровень.

Все в клубе находятся под впечатлением от их игры. Они очень хорошо работают с мячом», – отметил защитник «блауграны» в эфире TV3.

17-летний Кубарси – новая надежда «Барсы». Что за чудо нашел Хави?