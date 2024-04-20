Кристенсен о молодежи «Барсы»: «Кубарси, Ямаль и другие ребята вывели нас на новый уровень. Все в клубе впечатлены»
Андреас Кристенсен похвалил 17-летнего защитника «Барселоны» Пау Кубарси.
«Он сразу же воспользовался представившейся возможностью. Он здорово вписался в команду и очень нам помог. Не только он, но и Ямаль и другие ребята. Они очень нам помогли и вывели на новый уровень.
Все в клубе находятся под впечатлением от их игры. Они очень хорошо работают с мячом», – отметил защитник «блауграны» в эфире TV3.
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