Кристенсен о молодежи «Барсы»: «Кубарси, Ямаль и другие ребята вывели нас на новый уровень. Все в клубе впечатлены»

Теги Барселона Ла Лига Андреас Кристенсен Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Андреас Кристенсен похвалил 17-летнего защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

«Он сразу же воспользовался представившейся возможностью. Он здорово вписался в команду и очень нам помог. Не только он, но и Ямаль и другие ребята. Они очень нам помогли и вывели на новый уровень.

Все в клубе находятся под впечатлением от их игры. Они очень хорошо работают с мячом», – отметил защитник «блауграны» в эфире TV3.

17-летний Кубарси – новая надежда «Барсы». Что за чудо нашел Хави?

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3 комментария
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Кубарси действительно хорош.
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Красава Крис, профессионал, сказал похвалу про чувака, который посадил его в запас!
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Ответ Akezhan Kutvarov
Красава Крис, профессионал, сказал похвалу про чувака, который посадил его в запас!
Кто-то явно не смотрит матчи
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