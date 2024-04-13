Фали Хименес о Кубарси: «У «Барсы» есть центральный защитник на многие годы. Я обычно не прошу футболки, но попрошу у малыша, возможно»

Фали Хименес похвалил Пау Кубарси и допустил, что попросит у него футболку.

«Я хотел посмотреть, как он сыграет против « » с в составе. Мне он очень понравился, Пау отлично потрудился.

У «Барселоны» есть центральный защитник на многие годы. Мне очень нравится, как он играет в центре обороны в 17 лет. Хочу, чтобы так и продолжалось.

Я не прошу футболки, делал это всего дважды. Возможно, теперь попрошу еще одну. За пять лет я обращался только к и .

Я обниму малыша и, возможно, завтра попрошу у него футболку», – сказал 30-летний защитник « ».