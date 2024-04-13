Фали Хименес о Кубарси: «У «Барсы» есть центральный защитник на многие годы. Я обычно не прошу футболки, но попрошу у малыша, возможно»

Теги Барселона Валенсия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Кадис игровая форма Хосе Хименес Муктар Диакаби Фали Хименес Виктор Осимхен Пау Кубарси Футбол

Фали Хименес похвалил Пау Кубарси и допустил, что попросит у него футболку.

«Я хотел посмотреть, как он сыграет против «Наполи» с Осимхеном в составе. Мне он очень понравился, Пау отлично потрудился.

У «Барселоны» есть центральный защитник на многие годы. Мне очень нравится, как он играет в центре обороны в 17 лет. Хочу, чтобы так и продолжалось.

Я не прошу футболки, делал это всего дважды. Возможно, теперь попрошу еще одну. За пять лет я обращался только к Хименесу и Диакаби.

Я обниму малыша и, возможно, завтра попрошу у него футболку», – сказал 30-летний защитник «Кадиса».

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3 комментария
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Крутой респект из другого клуба)
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Кубарси💎
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Самое крутое, что в ближайшие 2 года Ла Масия выпустит еще двух цз, которые смогут спокойно играть в основе
Мурсия - главный талант на позиции после Кубарси
Андреа Натали - игрок сборной Италии u17
Да и про Файе не забываем
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