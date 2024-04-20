«Наполи» согласовал с форвардом «Лилля» Дэвидом контракт на 5 лет. Зарплата – 3 млн евро в год (Calciomercato)
«Наполи» и Джонатан Дэвид согласовали условия сотрудничества.
Как передает Calciomercato, представители форварда «Лилля» в ходе переговоров приняли предложение неаполитанцев. Стороны договорились о заключении пятилетнего контракта с зарплатой в 3 млн евро в год.
При этом «Наполи» пока не договорился с французской командой, которая запрашивает 45 млн евро, в то время как итальянцы предлагают 35 млн.
В текущем сезоне Дэвид провел 28 матчей в Лиге 1 и забил 16 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ищите бесплатных сбитых летчиков, мы потерпим.
Там Бавария им интересовалась, кто-то из АПЛ еще вроде.
Ну и всегда может забрать Интер, даже если им не надо. Они мастера у Милана уводить из-под носа..:)