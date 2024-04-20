«Наполи» согласовал с форвардом «Лилля» Дэвидом контракт на 5 лет. Зарплата – 3 млн евро в год (Calciomercato)

Теги Лилль лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Джонатан Дэвид деньги Футбол

«Наполи» и Джонатан Дэвид согласовали условия сотрудничества.

Как передает Calciomercato, представители форварда «Лилля» в ходе переговоров приняли предложение неаполитанцев. Стороны договорились о заключении пятилетнего контракта с зарплатой в 3 млн евро в год.

При этом «Наполи» пока не договорился с французской командой, которая запрашивает 45 млн евро, в то время как итальянцы предлагают 35 млн.

В текущем сезоне Дэвид провел 28 матчей в Лиге 1 и забил 16 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
3 ляма это же копейки, куда смотрит Арсенала не пойму. Джонатан топ форвард
+13
0
+13
Милан, думай дальше!
Ищите бесплатных сбитых летчиков, мы потерпим.
+7
0
+7
Ответ gusilebedi
Это только зарплата . За трансфер французы просят 45 миллионов . У Милана таких денег нет. А наполи явно решил продать Осимена
я знаю что это зарплата, по меркам апл это копейки ,что зарплата что цена трансфера а игрок реально топовый
+6
0
+6
Ответ <Inter>
Они бы сначала продали Осимхена, а потом уже договаривались
Как раз наоборот. Когда продадут Осимхена с них больше денег будут просить
+5
0
+5
Ответ Мертвый
3 ляма это же копейки, куда смотрит Арсенала не пойму. Джонатан топ форвард
Это только зарплата . За трансфер французы просят 45 миллионов . У Милана таких денег нет. А наполи явно решил продать Осимена
+2
0
+2
Очень крутой трансфер, за копейки. Дэвид не слабее Осимхега, даль что Милан его не купил в итоге.
+1
0
+1
Ответ gusilebedi
Это только зарплата . За трансфер французы просят 45 миллионов . У Милана таких денег нет. А наполи явно решил продать Осимена
Милан вроде Гирасси хочет взять
+1
0
+1
Ответ Mykytka
Милан, думай дальше! Ищите бесплатных сбитых летчиков, мы потерпим.
Милан вроде на Гирасси нацелился
+1
0
+1
Ответ <Inter>
так у Милана денег не было
При таких владельцах жлобах и неадекватах, их и не будет.
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Очень крутой трансфер, за копейки. Дэвид не слабее Осимхега, даль что Милан его не купил в итоге.
так у Милана денег не было
0
0
0
Ответ Мертвый
3 ляма это же копейки, куда смотрит Арсенала не пойму. Джонатан топ форвард
Тут без шансов для Арсенала. Прошлый трансфер из Лилля в Наполи все еще расследует прокуратура. За Дэвида заплатят 10-15 млн плюс отправят в Лилль четвертого вратаря и трех игроков молодежки Наполи, которых оценят в 30-35 млн.
0
0
0
Эх Лилль
0
0
0
Значит по классике заберет кто-то другой.
Там Бавария им интересовалась, кто-то из АПЛ еще вроде.
Ну и всегда может забрать Интер, даже если им не надо. Они мастера у Милана уводить из-под носа..:)
0
0
0
В том году Тюрам, в этом году Дэвид, очень жаль, что Милан так поступает
0
0
0
Отличная замена Осимхену, но жаль что Осимхен уходит
0
0
0
Должен зажечь в Неаполе через год другой сотню будет стоить. Париж прошляпил топа под носом
+1
-1
0
Они бы сначала продали Осимхена, а потом уже договаривались
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий