«Наполи» согласовал с форвардом «Лилля» Дэвидом контракт на 5 лет. Зарплата – 3 млн евро в год (Calciomercato)

«Наполи» и Джонатан Дэвид согласовали условия сотрудничества.

Как передает Calciomercato, представители форварда « » в ходе переговоров приняли предложение неаполитанцев. Стороны договорились о заключении пятилетнего контракта с зарплатой в 3 млн евро в год.

При этом « » пока не договорился с французской командой, которая запрашивает 45 млн евро, в то время как итальянцы предлагают 35 млн.

В текущем сезоне провел 28 матчей в Лиге 1 и забил 16 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.