Дэвид готов перейти в «Наполи». Стартовое предложение – 35 млн евро и бонусы, «Лилль» просит за форварда 50 млн

Теги Лилль лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Джонатан Дэвид Футбол

«Наполи» начал работу над трансфером форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Дэвид является приоритетом неаполитанев на замену Виктору Осимхену, который близок к уходу из клуба летом.

Канадец уже дал согласие на трансфер, так как его привлекает проект «Наполи» и возможность попробовать свои силы в другом чемпионате. Утверждается, что на прошлой неделе  представители «Наполи» встретились с агентами нападающего.

Сообщается, что стартовое предложение «Наполи» по Дэвиду составило 35 млн евро и бонусы, размер которых будет зависеть от выступлений нападающего. «Лилль», в свою очередь, требует за канадского форварда около 50 млн.

Срок контракта Джонатана Дэвида с «Лиллем» истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне нападающий забил 23 гола в 40 матчах во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

11 комментариев
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Лилль просил за Осимхена со статой хуже в Лиге 1 70-80млн, а тут за Дэвида со статой лучше 50 млн.

какая то утка
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Отличная замена Вити, единственно может Милан вмешаться им тоже нужен классный цф
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Ответ Captain23rusIzobilny
50 лямов это ж сейчас копейки. надо давать и не париться
Но есть одно "но". Год по контракту остался.
С учётом прошлых, успешных сделок между клубами, Наполи вряд-ли будет вести себя нагло, но поторговаться лишним не будет. Тем более, если игрок заинтересован в переходе.
+2
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+2
Ответ Jack Daniels
Лилль просил за Осимхена со статой хуже в Лиге 1 70-80млн, а тут за Дэвида со статой лучше 50 млн. какая то утка
Осимхена Лиль продавать не хотел и контракт был долгсрочный
+2
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Интересный нападающий. Много лет на виду, в 24 года забил больше 100 голов, но топ-клубы игнорируют. Интересно, в чем причина.
+1
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+1
Ответ Jack Daniels
Лилль просил за Осимхена со статой хуже в Лиге 1 70-80млн, а тут за Дэвида со статой лучше 50 млн. какая то утка
В футболе же одни дурачки работают, которые по стате выписывают чеки за футболистов.
+1
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+1
50 лямов это ж сейчас копейки. надо давать и не париться
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Идеально. А Исаак едет в Арсенал закрывать вопрос центрфорварда.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Но есть одно "но". Год по контракту остался. С учётом прошлых, успешных сделок между клубами, Наполи вряд-ли будет вести себя нагло, но поторговаться лишним не будет. Тем более, если игрок заинтересован в переходе.
За него легко любой клуб АПЛ предложит больше. Думаю реальный ценник будет в районе 60 млн
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Ответ <Inter>
За него легко любой клуб АПЛ предложит больше. Думаю реальный ценник будет в районе 60 млн
Кто?
Никто не будет переплачивать с однолетним контрактом. Челси и МЮ могли бы, но у них проблемы с финансами. МС не нужен форвард. Только разве Арсенал и Ньюкасл остаются.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Кто? Никто не будет переплачивать с однолетним контрактом. Челси и МЮ могли бы, но у них проблемы с финансами. МС не нужен форвард. Только разве Арсенал и Ньюкасл остаются.
на рынке не так много хороших форвардов, чтобы отказываться от него. Будет конкуренция и какой-нибудь Вест Хэм, Тоттенхэм или Астон Вилла легко дадут 50-60 млн
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