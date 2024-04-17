Дэвид готов перейти в «Наполи». Стартовое предложение – 35 млн евро и бонусы, «Лилль» просит за форварда 50 млн

«Наполи» начал работу над трансфером форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Дэвид является приоритетом неаполитанев на замену , который близок к уходу из клуба летом.

Канадец уже дал согласие на трансфер, так как его привлекает проект « » и возможность попробовать свои силы в другом чемпионате. Утверждается, что на прошлой неделе представители «Наполи» встретились с агентами нападающего.

Сообщается, что стартовое предложение «Наполи» по Дэвиду составило 35 млн евро и бонусы, размер которых будет зависеть от выступлений нападающего. «Лилль», в свою очередь, требует за канадского форварда около 50 млн.

Срок контракта Джонатана Дэвида с « » истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне нападающий забил 23 гола в 40 матчах во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.