Дэвид готов перейти в «Наполи». Стартовое предложение – 35 млн евро и бонусы, «Лилль» просит за форварда 50 млн
«Наполи» начал работу над трансфером форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Дэвид является приоритетом неаполитанев на замену Виктору Осимхену, который близок к уходу из клуба летом.
Канадец уже дал согласие на трансфер, так как его привлекает проект «Наполи» и возможность попробовать свои силы в другом чемпионате. Утверждается, что на прошлой неделе представители «Наполи» встретились с агентами нападающего.
Сообщается, что стартовое предложение «Наполи» по Дэвиду составило 35 млн евро и бонусы, размер которых будет зависеть от выступлений нападающего. «Лилль», в свою очередь, требует за канадского форварда около 50 млн.
Срок контракта Джонатана Дэвида с «Лиллем» истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне нападающий забил 23 гола в 40 матчах во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
какая то утка
С учётом прошлых, успешных сделок между клубами, Наполи вряд-ли будет вести себя нагло, но поторговаться лишним не будет. Тем более, если игрок заинтересован в переходе.
Никто не будет переплачивать с однолетним контрактом. Челси и МЮ могли бы, но у них проблемы с финансами. МС не нужен форвард. Только разве Арсенал и Ньюкасл остаются.