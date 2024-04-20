«Ман Сити» не проигрывает «Челси» после финала ЛЧ-2021 – 7 побед, 2 ничьих
«Челси» не побеждает «Манчестер Сити» 9 матчей подряд.
Сегодня «горожане» обыграли «синих» в полуфинале Кубка Англии (1:0).
«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» после финала Лиги чемпионов-2021, тогда лондонцы победили со счетом 1:0. С тех пор команда Пепа Гвардиолы одержала 7 побед в очных матчах с этим соперником, еще два раза клубы сыграли вничью.
В финале Кубка Англии «Сити» встретится с победителем пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».