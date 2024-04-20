«Ман Сити» не проигрывает «Челси» после финала ЛЧ-2021 – 7 побед, 2 ничьих

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Футбол

«Челси» не побеждает «Манчестер Сити» 9 матчей подряд.

Сегодня «горожане» обыграли «синих» в полуфинале Кубка Англии (1:0).

«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» после финала Лиги чемпионов-2021, тогда лондонцы победили со счетом 1:0. С тех пор команда Пепа Гвардиолы одержала 7 побед в очных матчах с этим соперником, еще два раза клубы сыграли вничью.

В финале Кубка Англии «Сити» встретится с победителем пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед». 

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16 комментариев
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Мне кажется Пеп был бы согласен наоборот)
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Ответ Gustavo Tiburzi
Мне кажется Пеп был бы согласен наоборот)
Я думаю врятли, возможно эти победы принесли 2 АПЛ последних, да сейчас 2 очка взяли с Челси ( 2 ничьи) , на которые кстати Сити опережает остальных
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Джексон инвалид
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Сегодня выглядели уставшими. Надеюсь остаток сезона проводят на высшем уровне
+4
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Ответ Topwintop
Судья есть судья Оказывается Грилишу можно играть рукой в своей штрафной
Кто это плюсуе? , Рука прижата во время попадания мяча, при том что Грилишь ещё пытался сильнее её прижать, а не наоборот поднимал
+6
-4
+2
Ответ DolJun
были времена когда конте делал дубль против гвардиолы, тухель побеждал трижды за сезон, но сложно тягаться с соперником, который так умело работает с судейским корпусом. обратите внимание, как родри держит палмера когда тот пробивает по воротам (нет фола), а потом гляньте за что кайседо получил жк на грилише. более откровенное пренебрежение правилами футбола чем в матче, где тянут сити, было разве что только в пользу мю сафа, и то не факт.
Должун , ты живой? Тебя воскресил вылет Сити из ЛЧ? 😁
+3
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С ручным судейкой сложно проиграть.
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Челси конечно мега неудачники
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что тут увитильного, челси теперь середняк на уровне вест хэма не больше
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Ответ Axs Men
Кто это плюсуе? , Рука прижата во время попадания мяча, при том что Грилишь ещё пытался сильнее её прижать, а не наоборот поднимал
Глаза протри
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Ответ Conor Gallagher
Глаза протри
Зачем твои глаза, три их сам
+1
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