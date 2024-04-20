«Сити» без Холанда ни разу не попал в створ в 1-м тайме с «Челси». У «синих» три точных удара
«Манчестер Сити» не нанес ни одного точного удара за первый тайм игры с «Челси».
Команды встречаются на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии.
«Горожане» владели мячом 60% времени и пробили пять раз, но в створ не попали ни разу. На счету лондонцев 4 удара, из которых 3 пришлись в створ.
Первая половина матча завершилась со счетом 0:0. Sports ведет его текстовую трансляцию.
Холанд не сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии и может пропустить матч с «Брайтоном» в АПЛ
В этом сезоне клубы большой 4-ки научились бороться с Сити, плюс просто хорошо укомплектованные команды, а в след.сезоне даже условный Лутон будет Сити без очков оставлять..