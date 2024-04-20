«Сити» без Холанда ни разу не попал в створ в 1-м тайме с «Челси». У «синих» три точных удара

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Футбол

«Манчестер Сити» не нанес ни одного точного удара за первый тайм игры с «Челси».

Команды встречаются на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии.

«Горожане» владели мячом 60% времени и пробили пять раз, но в створ не попали ни разу. На счету лондонцев 4 удара, из которых 3 пришлись в створ.

Первая половина матча завершилась со счетом 0:0. Sports ведет его текстовую трансляцию.

Холанд не сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии и может пропустить матч с «Брайтоном» в АПЛ

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10 комментариев
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и вот с этим суповым набором Пеп противостоял многократному обладателю ЛЧ. Срочно выделить 500млн на трансферы.
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Ну ожидаемо, что Сити после 120 минут в среду на финише сезона в субботу будет не в лучшей форме. Челси в этом плане существенно проще
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Устали все лидеры АПЛ. График игр такой что надо играть двумя составами.
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Летом Пепу нужно придумывать что-то новое..

В этом сезоне клубы большой 4-ки научились бороться с Сити, плюс просто хорошо укомплектованные команды, а в след.сезоне даже условный Лутон будет Сити без очков оставлять..
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Ответ deadjoker
Ну ожидаемо, что Сити после 120 минут в среду на финише сезона в субботу будет не в лучшей форме. Челси в этом плане существенно проще
Да. Но многим это непонятно. У них цифры в голове. 115 нарушений, 500 млн 🤦‍♂️
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Из трех, только удар Палмера нес опасность. Но у Челси были потенциально голевые моменты без ударов в створ, как и у Сити. В целом, равная игра
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« горожане « владеют но не выигрывают
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Челси это ппц, я на РМ что-то гоню за нереализацию, а тут бревна не могут вообще ничего сделать. Из 10 моментов 1 полуудар, жесть.
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если бы у Челси был хотя бы один нормальный нападающий, они уже обеспечили бы себе участие в финале
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Ответ dr. cage
Летом Пепу нужно придумывать что-то новое.. В этом сезоне клубы большой 4-ки научились бороться с Сити, плюс просто хорошо укомплектованные команды, а в след.сезоне даже условный Лутон будет Сити без очков оставлять..
да все просто.не давать получать холланду мяч,сам то он не умеет разобраться в эпизоде.им надо было не холланда покупать.а игрока как мбаппе.тогда еще сильнее были бы
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