Кейн об 1:0 с «Арсеналом»: «Невероятная победа. Это был трудный сезон для «Баварии», выход в полуфинал ЛЧ – большое достижение»

Харри Кейн дал комментарий после победы над «Арсеналом».

« » обыграла « » (1:0) и вышла в полуфинал чемпионов, победив со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

«Да, невероятная победа. Это был трудный сезон для нас. Временами нам приходилось бороться и выкладываться по полной. Мы знали, что сможем добиться успеха дома благодаря нашим болельщикам. Это была сложная игра, напряженная игра. Йозуа [ ] забил отличный гол. Выход в полуфинал – большое достижение для нас, и мы можем быть довольны.

Думаю, в таких матчах первый тайм всегда немного напряженный. В перерыве мы решили увеличить темп, играть агрессивнее. У нас была пара ударов в створ, и мы могли бы облегчить себе задачу, но такие игры всегда тяжелые, и нужно просто сделать свою работу.

Ожидания – попытаться выиграть Лигу чемпионов. Мы выигрывали чемпионат 11 лет подряд, так что, возможно, нам не хватило немного темпа. Этого не должно происходить. Теперь мы должны насладиться Лигой чемпионов и постараться подготовиться к субботней игре», – сказал нападающий «Баварии» в интервью TNT Sports.