Кейн об 1:0 с «Арсеналом»: «Невероятная победа. Это был трудный сезон для «Баварии», выход в полуфинал ЛЧ – большое достижение»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Харри Кейн Йозуа Киммих Футбол

Харри Кейн дал комментарий после победы над «Арсеналом».

«Бавария» обыграла «Арсенал» (1:0) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, победив со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

«Да, невероятная победа. Это был трудный сезон для нас. Временами нам приходилось бороться и выкладываться по полной. Мы знали, что сможем добиться успеха дома благодаря нашим болельщикам. Это была сложная игра, напряженная игра. Йозуа [Киммих] забил отличный гол. Выход в полуфинал – большое достижение для нас, и мы можем быть довольны.

Думаю, в таких матчах первый тайм всегда немного напряженный. В перерыве мы решили увеличить темп, играть агрессивнее. У нас была пара ударов в створ, и мы могли бы облегчить себе задачу, но такие игры всегда тяжелые, и нужно просто сделать свою работу.

Ожидания – попытаться выиграть Лигу чемпионов. Мы выигрывали чемпионат 11 лет подряд, так что, возможно, нам не хватило немного темпа. Этого не должно происходить. Теперь мы должны насладиться Лигой чемпионов и постараться подготовиться к субботней игре», – сказал нападающий «Баварии» Харри Кейн в интервью TNT Sports.

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8 комментариев
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Прям очень интересно будет посмотреть на Кейна в полуфинале против Реала
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Ну хочется уже, чтобы этот парень взял чашку. Лига Чемпионов - отличное начало.
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Тут уже главная интрига в тебе, Харри.
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Бавария и Боруссия ещё раз доказывают привлекательность Бундеслиги
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Будет эпик, если его первым трофеем станет сразу Кубок Чемпионов)
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За Кейна рад больше , чем за кого-либо !!
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Ответ Zalupechkin
За Кейна рад больше , чем за кого-либо !!
А за Дайера? Человека из футболистов выписали(да и не совсем уж безосновательно, чего греха таить)
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