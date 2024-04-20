Гендиректор «Пари НН» о Юране в «Спартаке»: «Нет дыма без огня, такая информация на пустом месте не возникает. Все возможно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о Сергее Юране в «Спартаке».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что неделю назад тренеру «Пари НН» звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».

«Нет дыма без огня, это очевидно. Такая информация на пустом месте не возникает. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что большая часть того, что сейчас появляется в телеграм-каналах, – это инсайды. Где-то есть конфиденциальная позиция клуба, где-то мы до сих пор ее не сформулировали.

Одно могу сказать точно – клуб не останется без главного тренера. Мы очень дорожим Сергеем Николаевичем. Думаю, это взаимно. Мы прекрасно понимаем, что как футболистам, так и тренерам нужен рост, но этот рост не должен быть в ущерб клубу и его стратегии.

Как человек, который имеет управленческий опыт, даже не говорю сейчас про футбольный, понимаю, что нет ничего необычного в том, что, как пишут, Юраном интересуется «Спартак». Все возможно», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

«Спартак» про Юрана: «Уважаем его как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве не вступали»

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11 комментариев
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Как бы то ни было Юран единственный из российских тренеров, достойных возглавить Спартак... По крайней мере можно быть уверенным, что в команде не будет равнодушных игроков, а Спартак - команда настроения, играющая на кураже, Юран не даст расслабиться ...
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Юран вполне себе достойный тренер и заслуживает возможности поработать с большими возможностями. После несправедливого увольнения из Химок стал за него подтапливать, все таки один из любимых футболистов детства.
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Юран - физическое воплощение слова физрук. Из года в год борьба за выживание с миллиардным бюджетом. Из года в год быдлит в адрес журналистов. Из года в год этот непередаваемый суржик-акцент. Конечно, бери Спартак))) мы все за, это будет ещё веселее, чем с рыжим шарлатаном)
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Ответ Umnik9
А Как же легендарный Тихонов? я бы еще на Талалаева в Спартаке посмотрел, он заслужил.
Он не готов, сам об этом говорит...
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