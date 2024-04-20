Гендиректор «Пари НН» о Юране в «Спартаке»: «Нет дыма без огня, такая информация на пустом месте не возникает. Все возможно»

Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о Сергее Юране в «Спартаке».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что неделю назад тренеру «Пари НН» звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в « ».

«Нет дыма без огня, это очевидно. Такая информация на пустом месте не возникает. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что большая часть того, что сейчас появляется в телеграм-каналах, – это инсайды. Где-то есть конфиденциальная позиция клуба, где-то мы до сих пор ее не сформулировали.

Одно могу сказать точно – клуб не останется без главного тренера. Мы очень дорожим Сергеем Николаевичем. Думаю, это взаимно. Мы прекрасно понимаем, что как футболистам, так и тренерам нужен рост, но этот рост не должен быть в ущерб клубу и его стратегии.

Как человек, который имеет управленческий опыт, даже не говорю сейчас про футбольный, понимаю, что нет ничего необычного в том, что, как пишут, интересуется «Спартак». Все возможно», – сказал генеральный директор « » Давид Мелик-Гусейнов.

«Спартак» про Юрана: «Уважаем его как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве не вступали»