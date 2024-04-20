Ольга Смородская: «Известный иностранец сейчас в «Спартак» не поедет, а неизвестный – это такой же кот в мешке, как Абаскаль. Руководству нужно долго и тщательно искать»

Ольга Смородская высказалась о поиске нового тренера для «Спартака».

«Сможет ли « » пригласить известного иностранного тренера? Нет, известный иностранец сейчас в «Спартак» не поедет. Как и в любой другой российский клуб. А неизвестный – это такой же кот в мешке, как .

Так что руководству «Спартака» нужно долго и тщательно искать специалиста, чтобы не совершить такую же ошибку, как с Гильермо», – сказала экс-президент «Локомотива».