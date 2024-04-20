Ольга Смородская: «Известный иностранец сейчас в «Спартак» не поедет, а неизвестный – это такой же кот в мешке, как Абаскаль. Руководству нужно долго и тщательно искать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ольга Смородская Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская высказалась о поиске нового тренера для «Спартака».

«Сможет ли «Спартак» пригласить известного иностранного тренера? Нет, известный иностранец сейчас в «Спартак» не поедет. Как и в любой другой российский клуб. А неизвестный – это такой же кот в мешке, как Абаскаль.

Так что руководству «Спартака» нужно долго и тщательно искать специалиста, чтобы не совершить такую же ошибку, как с Гильермо», – сказала экс-президент «Локомотива». 

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15 комментариев
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ЭксперД ещё тот.
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Кто берет интервью у безработной пенсионерки? Она в футболе и тем более управлении клубом ничего не понимает….
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бабку Локо не интересует,только Спартак.
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Ну кот и кот, Смородской не нравятся коты? Странно, я думал все старушки любят котиков
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Ольга Смородская смотрю специалистом по Спартаку стала, ничего от бабы не утаить, на все есть свое мнение
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Опять вылезла ! Про Спартак ей пора перестать говорить , нужно говорить о Локо и его супер тренере ! Или это запретная тема для нее и для всех футбольных экспертов? Ведь там молодой российский тренер , а не иностранец и его критиковать нельзя?
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слишком много Смородской и комментариев про Спартак...
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Тётя Оля здесь права. Хоть , это сказать, много ума не надо.
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Интересно,а почему бывший президент Локомотива больше переживает за Спартак ,чем за родной Локо,ведь дела у их Галактионова не шипко лучше
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Смородская не играла в футбол, не умеет чеканить и не тренировала, её мнение ничего не значит, Мостовой не даст соврать...
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