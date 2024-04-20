Маслов об Абаскале: «Уважаю его и сейчас, даже при том, что почти не играю в нынешнем сезоне. Это жизнь. Желаю ему только удачи» 

Павел Маслов выразил уважение в адрес уволенного из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Вы терпеливо воздерживаетесь от резких высказываний в отношении . Совсем нет желания что-то сказать о том, что с лета прошлого года он вчистую вывел вас из состава?

— Нет, я в любом случае отношусь к нему с уважением. Уважал его, когда он ставил меня в состав в прошлом сезоне. И уважаю сейчас, даже при том, что почти не играю в сезоне нынешнем. В моем случае это просто жизнь. Так что не собираюсь говорить ничего плохого о Гильермо. Желаю ему только удачи.

— Но у вас постфактум есть понимание, почему в этом сезоне он даже в запас вас редко включал?

— К сожалению, нет. Это, наверное, единственный вопрос, на который я так и не получил ответ.

— А спрашивали напрямую об этом у Абаскаля?

— Да. Конечно, спрашивал.

— Что он отвечал?

— Он отказался отвечать.

— Он хотя бы говорил, что вы должны сделать, чтобы хотя бы в заявку на матчи попадать?

— Нет. Он просто сказал, что не будет отвечать на этот вопрос, – сказал защитник « ».