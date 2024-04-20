Маслов об Абаскале: «Уважаю его и сейчас, даже при том, что почти не играю в нынешнем сезоне. Это жизнь. Желаю ему только удачи» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Павел Маслов Гильермо Абаскаль Футбол

Павел Маслов выразил уважение в адрес уволенного из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Вы терпеливо воздерживаетесь от резких высказываний в отношении Абаскаля. Совсем нет желания что-то сказать о том, что с лета прошлого года он вчистую вывел вас из состава?

— Нет, я в любом случае отношусь к нему с уважением. Уважал его, когда он ставил меня в состав в прошлом сезоне. И уважаю сейчас, даже при том, что почти не играю в сезоне нынешнем. В моем случае это просто жизнь. Так что не собираюсь говорить ничего плохого о Гильермо. Желаю ему только удачи.

— Но у вас постфактум есть понимание, почему в этом сезоне он даже в запас вас редко включал?

— К сожалению, нет. Это, наверное, единственный вопрос, на который я так и не получил ответ.

— А спрашивали напрямую об этом у Абаскаля?

— Да. Конечно, спрашивал.

— Что он отвечал?

— Он отказался отвечать.

— Он хотя бы говорил, что вы должны сделать, чтобы хотя бы в заявку на матчи попадать?

— Нет. Он просто сказал, что не будет отвечать на этот вопрос, – сказал защитник «Спартака».

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11 комментариев
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Дуарте и Бабич лучше чем Джикия и Маслов, Дуарте давали шанс он показал себя, Бабич это уже железобетонные игрок основы
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Паша ты можешь уже помолчать. Смысл ему тебе говорить, что ты слабый. Еще и подходишь и спрашиваешь это вообще кринж. Тренироваться надо и правильно оценивать свои силы. А то первая лига не за горами. И поменьше интервью давай.
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Маслов гений. Такую чепуху сказать в след уходящему тренеру. Ну что за люди то, такие 🤦‍♂️Им не понятно, что при сильном тренере, они никогда бы в основу не попали!!!
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Вот, прямо чувствуется уважение в каждом слове. 🤣 Ну, а Паша, конечно феномен. Два года ему предлагали другие команды, а он ни в какую. Кто теперь поверит в его желание играть? Глушенков хотел играть и играет, даже Рассказов постоянно в основе выходит.
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а, сам Павел - не понял? как и Джикия, что он не тянет?
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Маслов не выигрывает конкуренцию в Спартаке - это очевидно. Пока молодой надо переходить в клуб, где он может играть, как это сделал Рассказов.
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вот за что рыжего можно уважать? за то что потренировался на Спартаке?
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Маслов не выигрывает конкуренцию в Спартаке - это очевидно. Пока молодой надо переходить в клуб, где он может играть, как это сделал Рассказов.
Может у Коли не было возможности автоматического продления
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Ответ WelD
Может у Коли не было возможности автоматического продления
Не думаю, что это так. Если любишь футбол, то должен играть в него.
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