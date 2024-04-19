Чернов о прощании Абаскаля со «Спартаком»: «Он растрогался, чуть не заплакал. Хороший тренер»

Теги Спартак премьер-лига Россия Никита Чернов Гильермо Абаскаль Футбол

Никита Чернов рассказал, как Гильермо Абаскаль прощался со «Спартаком».

– Как простились с Абаскалем? Было трогательно?

– Он растрогался немного, частичку себя оставил у нас, грустно, наверное, ему было уходить. И сын у него в Москве родился. Он хороший тренер, много с ребятами общался, и я под его руководством первый год играл – наверное, один из лучших моих годов.

– Вы говорите, он растрогался. Всплакнул?

– Практически да. Держался, видно было, что тяжело, чуть не заплакал.

– Что он говорил команде?

– Спасибо за работу. Очень горжусь, как мы отработали. Сказал, что частичка его остается в Москве, здесь родился сын, всегда будет помнить и вспоминать.

– Правильно вас понимаю – вам жаль расставаться с Абаскалем?

– Безусловно – под его руководством один из самых лучших моих периодов в «Спартаке». Хотелось бы сейчас перезагрузиться, побольше играть, потому что тонус чуть пропал, – сказал защитник «Спартака».

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21 комментарий
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До Абаскаля было лучше? Нет. Думаю и после него будет также. Проблема нашего Спартака далеко не в главном тренере. Но в ходе расследования главное не выйти на самих себя, так что этот цирк будет продолжаться. Заремы, Каттани, Малышевы, Мележиковы, Аморимы, Федуны - сплошное шапито. Рыжий просто поплыл в конце.
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Ответ petgusev917@gmail.com
Таких бабок больше нигде не срубит,вот по этому поводу можно и всплакнуть.А команду конкретно разрушил.
Кого он разрушил? Нельзя разрушить то, чего не было на длинной дистанции.
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И никто в моменты прессинга ничего не сказал. Вот они современные гладиаторы. Тренер оказывается хороший и прессинговать научил кого-то...
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Видно что игрокам не плевать на него, но футбольные эксперДы как всегда все знают лучше всех
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Ответ petgusev917@gmail.com
Таких бабок больше нигде не срубит,вот по этому поводу можно и всплакнуть.А команду конкретно разрушил.
Кого разрушил? Когда он пришел в команду были набраны сосунки, которые и не играли в футбол толком. Пруцев, Литвинов, Денисов, Игнатов, Классен - этих людей раскрыл Абаскаль. До этого они они и не играли толком на уровне РПЛ. Хлусевич, Дуарте, как поменялся и заиграл Зиньковский - это тоже его заслуга. Это были абсолютные ноунеймы. Я уже 8 человек основы перечислил. Кто их знал до этого? И проблема Спартака заключается в том что да, он их раскрыл, но во-первых, во втором сезоне у молодых футболистов всегда спад, а во-вторых - они все равно не игроки классного (даже по меркам РПЛ) уровня. В этом и заключается проблема Спартака - очень средний состав с которым на чемпионство претендовать невозможно.
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Состав Спартака на сегодня - это 5-6 место в РПЛ. Ну, хватит уже не видеть очевидное. Какой бы тренер не пришел, игроки не способны прыгнуть выше. Новый тренер поставит игру с условием, что поменяет пол состава. Для этого нужен тренер с очень высокой харизмой и именем. Но больше не творец, больше крепкий характер и жестокость. Только потом может быть появятся стеночки и забегания. А пока чистка состава, трансферы, физика и дисциплина.
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Ответ petgusev917@gmail.com
Таких бабок больше нигде не срубит,вот по этому поводу можно и всплакнуть.А команду конкретно разрушил.
Человеку 35 лет, у него вся жизнь впереди, по-любому найдет клуб где будут платить больше))
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Комментарий удален модератором
Кто ещё станет держать в команде такой хлам, как Никита Чернов?.
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Да, ребята. Все с вами ясно. И, увы, давно уже.
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Немного не по теме, но последние 30 минут матча Зенит Спартак пересматривал 3- й раз специально из- за Чернова и Джикии. Вывод неутешительный. В защитниках обоим играть на высоком уровне вариантов мало. Чернову - потому что проиграл ( при росте 188см) верховой мяч Кассьере в эпизоде с незасчитанным голом. Здесь бы Дуарте тоже не достал бы до мяча, но за счёт самоотверженности и молодости в воздухе врезался бы корпусом в Кассьеру и помешал бы тому так акцентированно пробить. По другим матчам Чернов постоянно пятится , когда кто- то идёт на него один в один, даже не пытаясь выбрать момент, когда можно сделать резкий подкат и выбить мяч.
Джикия при росте 186 также много проигрывает верховых единоборств и никуда не деваются его позиционные косяки ( в данном матче против Караваева, где он играл левого защитника). У Джикии, правда остался один козырь, это неслабая стартовая скорость для его возраста, у Чернова- хороший первый пас. Единственная возможность для них попросить Слишковича дать им шанс попробовать себя в роли Барриоса, ведь с опорными полузащитниками а Спартаке просто караул.
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А кабы не расстроился, был бы плохой... Весьма спорные критерии оценки специалиста.
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шелуха от хейтеров в сторону Абаскаля постепенно отпадает...
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До слез довели человека, а Чернову радостно. Какие интересные игроки!!!
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Ответ </c/>
за него бился Миша Игнатов последние матчи, ещё Бабич старался и Максименко, по остальным есть вопросы...
Да нет там никаких вопросов особо, пианист играет как умеет, были провальные матчи с факелом например с крыльями, но там больше дело в психологии, когда Зиньковский начинает и прочие начинают думать, что они играют в футбол, начинается беда. Иностранцам тяжело это понять они думают, что игроки профи, но увы имея русский костяк вот такие закидоны неизбежны.
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