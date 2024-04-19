Чернов о прощании Абаскаля со «Спартаком»: «Он растрогался, чуть не заплакал. Хороший тренер»

Никита Чернов рассказал, как Гильермо Абаскаль прощался со «Спартаком».

– Как простились с Абаскалем? Было трогательно?

– Он растрогался немного, частичку себя оставил у нас, грустно, наверное, ему было уходить. И сын у него в Москве родился. Он хороший тренер, много с ребятами общался, и я под его руководством первый год играл – наверное, один из лучших моих годов.

– Вы говорите, он растрогался. Всплакнул?

– Практически да. Держался, видно было, что тяжело, чуть не заплакал.

– Что он говорил команде?

– Спасибо за работу. Очень горжусь, как мы отработали. Сказал, что частичка его остается в Москве, здесь родился сын, всегда будет помнить и вспоминать.

– Правильно вас понимаю – вам жаль расставаться с Абаскалем?

– Безусловно – под его руководством один из самых лучших моих периодов в «Спартаке». Хотелось бы сейчас перезагрузиться, побольше играть, потому что тонус чуть пропал, – сказал защитник «Спартака».