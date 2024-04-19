Чернов о прощании Абаскаля со «Спартаком»: «Он растрогался, чуть не заплакал. Хороший тренер»
Никита Чернов рассказал, как Гильермо Абаскаль прощался со «Спартаком».
– Как простились с Абаскалем? Было трогательно?
– Он растрогался немного, частичку себя оставил у нас, грустно, наверное, ему было уходить. И сын у него в Москве родился. Он хороший тренер, много с ребятами общался, и я под его руководством первый год играл – наверное, один из лучших моих годов.
– Вы говорите, он растрогался. Всплакнул?
– Практически да. Держался, видно было, что тяжело, чуть не заплакал.
– Что он говорил команде?
– Спасибо за работу. Очень горжусь, как мы отработали. Сказал, что частичка его остается в Москве, здесь родился сын, всегда будет помнить и вспоминать.
– Правильно вас понимаю – вам жаль расставаться с Абаскалем?
– Безусловно – под его руководством один из самых лучших моих периодов в «Спартаке». Хотелось бы сейчас перезагрузиться, побольше играть, потому что тонус чуть пропал, – сказал защитник «Спартака».
Джикия при росте 186 также много проигрывает верховых единоборств и никуда не деваются его позиционные косяки ( в данном матче против Караваева, где он играл левого защитника). У Джикии, правда остался один козырь, это неслабая стартовая скорость для его возраста, у Чернова- хороший первый пас. Единственная возможность для них попросить Слишковича дать им шанс попробовать себя в роли Барриоса, ведь с опорными полузащитниками а Спартаке просто караул.