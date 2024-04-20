«Алонсо сразу заявил, что «Байер» будет бороться за победу в Бундеслиге. «Динамо» надо брать пример. Если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чем говорить?» Бородюк о команде Лички

Теги Бавария Байер Александр Бородюк Хаби Алонсо премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России бундеслига Германия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Александр Бородюк призвал «Динамо» равняться на «Байер».

«Ментальность и желание выигрывать титулы имеют огромное значение. Можно вспомнить, когда «Байер» начал бороться с «Баварией», Хаби Алонсо заявил, что его команда будет бороться за победу в Бундеслиге.

В этом плане «Динамо» нужно брать хороший пример, научиться футбольной психологии. Если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чем можно говорить? Наверное, на них повлиял кубковый матч в Питере, который они проиграли.

У «Динамо» и сейчас, и при многих предыдущих тренерах начинались сложности после зимней паузы. Но еще есть матчи впереди. Можно побороться за Кубок. Пожелаю им удачи также в борьбе за тройку», – сказал бывший спортивный директор московского клуба.

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7 комментариев
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Так в россии никто не борется за чемпионство - задача попилить гос деньги и всё.....
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Алонсо как игрок дважды чемпион Европы, чемпион мира, победитель Лиги Чемпионов с двумя разными клубами, чемпион Испании, чемпион Германии. А Личка только чемпион Белоруссии как тренер. Естественно ментальность разная. При том, что Личка тренирует Великий Клуб, а Алонсо всего лишь германского середняка. А надо было бы наоборот.
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Да уж футбольной психологии команде не хватает. А безволие наступает на мой взгляд от ужасной игры вратарей, а иногда и защитников. Ребята атаки не чувствуют твердости в обороне и "плывут
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Еще один весельчак ...
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Я думаю, игрокам Динамо восьмидесятых-девяностых-нулевых лучше воздерживаться от разговоров про чемпионства, лекций про победную ментальность и проч., по очевидным причинам.
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Байер новый немецкий топ, с возвращением на большую арену!
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