«Алонсо сразу заявил, что «Байер» будет бороться за победу в Бундеслиге. «Динамо» надо брать пример. Если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чем говорить?» Бородюк о команде Лички

Александр Бородюк призвал «Динамо» равняться на «Байер».

«Ментальность и желание выигрывать титулы имеют огромное значение. Можно вспомнить, когда « » начал бороться с «Баварией», заявил, что его команда будет бороться за победу в Бундеслиге.

В этом плане « » нужно брать хороший пример, научиться футбольной психологии. Если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чем можно говорить? Наверное, на них повлиял кубковый матч в Питере, который они проиграли.

У «Динамо» и сейчас, и при многих предыдущих тренерах начинались сложности после зимней паузы. Но еще есть матчи впереди. Можно побороться за Кубок. Пожелаю им удачи также в борьбе за тройку», – сказал бывший спортивный директор московского клуба.