Марцел Личка: «Динамо» закончило гонку с «Зенитом». Сохранить третье место – наша основная задача в РПЛ»
Марцел Личка считает, что «Динамо» уже не борется за победу в РПЛ.
Бело-голубые, которые находятся на третьей позиции, отстают на девять очков от лидирующего в турнирной таблице «Зенита» за семь туров до завершения нынешнего сезона.
«У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата.
Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах.
Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место. Сейчас это наша основная задача в чемпионате.
И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Такая же ситуация складывалась у Лички и в Оренбурге. Но там гораздо большее влияние на раздевалку имел спортивный директор Дмитрий Андреев, которому удавалось сглаживать углы.
Краснодар ещё может попричитать и голову пеплом посыпать, но больше никто