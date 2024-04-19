Марцел Личка: «Динамо» закончило гонку с «Зенитом». Сохранить третье место – наша основная задача в РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что «Динамо» уже не борется за победу в РПЛ.

Бело-голубые, которые находятся на третьей позиции, отстают на девять очков от лидирующего в турнирной таблице «Зенита» за семь туров до завершения нынешнего сезона.

«У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата.

Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах.

Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место. Сейчас это наша основная задача в чемпионате.

И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

49 комментариев
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Вызывает уважение адекватное рассуждение. Это вам не Мусаев.
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Ответ tostao
Говорят, что он потерял связь с командой, то есть больше внимание уделяет легам. Такая же ситуация складывалась у Лички и в Оренбурге. Но там гораздо большее влияние на раздевалку имел спортивный директор Дмитрий Андреев, которому удавалось сглаживать углы.
Глупо ставить бездарного Макарова, когда есть Нгамале. Сажать Лаксальта-Чавеса только потому, что у Фомина правильный паспорт? Гнать всех этих баламутов смоловых, шуниных и прочих грулевых. Даказывай на треньке, что ты сильнее, если нет, то в Ахмате, Факеле конкуренция попроще, правда и з/п пониже, поэтому эти чудакам легче тренера слить, чем из зоны комфорта выйти.
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-2
+26
Даешь кубок,нах это третье место ,лучше хоть какой то 🏆
+24
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+17
Ну попасть в ЛЕ тоже хорошо
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Ответ Рагнар Лодброк
Даешь кубок,нах это третье место ,лучше хоть какой то 🏆
Там на третье место метят 3-4 команды, а о кубке Динамо нечего и мечтать, характером не вышли.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Вызывает уважение адекватное рассуждение. Это вам не Мусаев.
а при чем тут Мусаев и какая тут вообще связь?
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Ответ ДоброеУхо
прав Марцел, все по делу, но чудеса встречаются.
Не в этом случае. Математически может и возможно, что Динамо выиграет 7 игр, а Зенит проиграет минимум три из них, но практически это невозможно. Никак.
+6
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+5
Говорят, что он потерял связь с командой, то есть больше внимание уделяет легам.
Такая же ситуация складывалась у Лички и в Оренбурге. Но там гораздо большее влияние на раздевалку имел спортивный директор Дмитрий Андреев, которому удавалось сглаживать углы.
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Наконец-то трезво оценили свое положение . Какая гонка ? Чемпионы четверку не пускают с 12 места таблицы .
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Ответ Никита Алексеев
Ну попасть в ЛЕ тоже хорошо
Куда?
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Надо было молча работать, ане трындеть языком про "чемпионство".
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Зенит даже не успел заметить, что Динама оказывается с ним была в какой-то гонке ))
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Все таки самый стабильный даже при не самой хорошей игре это Зенит.
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Теперь задача Динамо - хорошо сыграть со Спартаком в Кубке.
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при всём уважении к Динамо, но на чемпионство команда в этом сезоне не претендовала

Краснодар ещё может попричитать и голову пеплом посыпать, но больше никто
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Ответ Андрей Парчинский
Надо было молча работать, ане трындеть языком про "чемпионство".
Ане? Сильно сказано.
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Ответ Владддд
Глупо ставить бездарного Макарова, когда есть Нгамале. Сажать Лаксальта-Чавеса только потому, что у Фомина правильный паспорт? Гнать всех этих баламутов смоловых, шуниных и прочих грулевых. Даказывай на треньке, что ты сильнее, если нет, то в Ахмате, Факеле конкуренция попроще, правда и з/п пониже, поэтому эти чудакам легче тренера слить, чем из зоны комфорта выйти.
Да, тоже самое и у нас было. Они не хотят работать. Итак все хорошо- пришёл тут кто-то тренироваться заставляет. Денег заработали уже - зачем напрягаться.
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Ответ zrada prada
Тут Тюкавин на днях обратное заявлял
Тюкавин летом в "Зенит" уходит
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адекватно, надеюсь руководство поддержиь и не будет себя вести как в Спартаке
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Вызывает уважение адекватное рассуждение. Это вам не Мусаев.
Тут Тюкавин на днях обратное заявлял
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А кому нужно это 3-е место с такой игрой ?
+2
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адекват
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Зачем? План выполняют?
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Ответ Konstantin_ZV
Так у нас третье место - это квалификация ЛЧ, разве нет?)
Уже забыл если честно))
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При такой обороне можно рассчитывать только на восьмое-девятое место, как и в прошлом году. Ну а в кубке пройти Ростов, Спартак и Зенит, пропуская минимум по два мяча за игру, нереально.
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Те ,кому не нравится адекватное восприятие действительности Лички - велкам к "Спартаку". Чемпионы первых трёх туров при каждой победе говорят что теперь включаются в гонку за чемпионство,а 0:0 в Питере в начале марта - вообще называлось грандиозным результатом.
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Грамотномрасставил приоритет., хотя и поздновато.
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Ответ Konstantin_ZV
Так у нас третье место - это квалификация ЛЧ, разве нет?)
Ага, когда-то было))) сейчас это или квалификация ЛЕ, или ЛК
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Ответ Никита Алексеев
Ну попасть в ЛЕ тоже хорошо
Так у нас третье место - это квалификация ЛЧ, разве нет?)
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Потом скажет что цель сохранить 4 - 5 место
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