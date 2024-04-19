Марцел Личка: «Динамо» закончило гонку с «Зенитом». Сохранить третье место – наша основная задача в РПЛ»

Марцел Личка считает, что «Динамо» уже не борется за победу в РПЛ.

Бело-голубые, которые находятся на третьей позиции, отстают на девять очков от лидирующего в турнирной таблице « » за семь туров до завершения нынешнего сезона.

«У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата.

Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах.

Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место. Сейчас это наша основная задача в чемпионате.

И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», – сказал главный тренер « » .