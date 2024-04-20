«Понятие «спартаковского футбола» – пережиток прошлого. С этой эпохи прошло порядка 20 лет». Экс-вратарь «Локо» Фильцов о стиле красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Фильцов Футбол

Александр Фильцов считает, что термин «спартаковский футбол» неактуален.

«Да, у «Спартака» был футбол с передачами, открываниями. Они выигрывали титулы в 1990-е. Но с эпохи «спартаковского футбола» прошло уже много времени, порядка 20 лет. Думаю, да, это понятие – пережиток прошлого, столько лет прошло. Футбол за это время уже поменялся.

Сейчас хватает команд, которые играют через тот же короткий пас. Так что, наверное, эта спартаковская игра в прошлом. Время идет, все меняется», – сказал бывший голкипер «Локомотива» и «Краснодара».

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14 комментариев
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А еще в тот же период был термин "хусаиновский футбол"
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«Спартак» выигрывал титулы в 1990-е...

Но уже в начале нулевых случилось бромантановое дело - ФК Спартак хлопнули по мошенническим допинговым ручкам. И серийные успехи почему-то прекратились... Ни на что не намекаю. Просто интересное совпадение :)
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Они выигрывали , а я ничего не выиграл.
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Да твоё какое дело, за локо следи своим
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Каких двадцать?
Про Спартак Бескова не слышал?
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Исполнители были другого уровня, вот и всё. Не только в России же всех побеждали (ну почти )))
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Поражает вечное желание кого-то извне порассуждать на тему Спартака, о своем родном то клубе нечего сказать
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Ответ Peter Parker
Так «в прошлом» или «сейчас хватает команд»?
Он про то, что в "спартаковский футбол" теперь играют все, и термин устарел.
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Ответ Циник Петербургский
«Спартак» выигрывал титулы в 1990-е... Но уже в начале нулевых случилось бромантановое дело - ФК Спартак хлопнули по мошенническим допинговым ручкам. И серийные успехи почему-то прекратились... Ни на что не намекаю. Просто интересное совпадение :)
Ну не в бромантане дело, Спартак очень эффективно пропылесосил постсоветские просторы, собрал всех тех, кто не уехал в Европу - Никифоров, Юран, Цымбаларь, Онопко, Пятницкий, Кечинов, плюс таланты из России - Карпин, Радченко, Бесчастных, Тихонов. В условиях когда почти вся основа чемпионского ЦСКА-1991 разъехалась не пойми куда, схожая картина была в Динамо - Спартак выглядел просто на голову сильнее всех, на одном бромантане так не бывает.
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Ответ Циник Петербургский
«Спартак» выигрывал титулы в 1990-е... Но уже в начале нулевых случилось бромантановое дело - ФК Спартак хлопнули по мошенническим допинговым ручкам. И серийные успехи почему-то прекратились... Ни на что не намекаю. Просто интересное совпадение :)
Спартаку по ручкам как раз-таки не хлопнули: президент РФС все замял. Если бы не попался Титов в матче за сборную, болельщики Спартака так бы 20 лет и писали, что вы все врете, это заговор!

Хотя стоп, они и так это пишут))
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