«Понятие «спартаковского футбола» – пережиток прошлого. С этой эпохи прошло порядка 20 лет». Экс-вратарь «Локо» Фильцов о стиле красно-белых

Александр Фильцов считает, что термин «спартаковский футбол» неактуален.

«Да, у « » был футбол с передачами, открываниями. Они выигрывали титулы в 1990-е. Но с эпохи «спартаковского футбола» прошло уже много времени, порядка 20 лет. Думаю, да, это понятие – пережиток прошлого, столько лет прошло. Футбол за это время уже поменялся.

Сейчас хватает команд, которые играют через тот же короткий пас. Так что, наверное, эта спартаковская игра в прошлом. Время идет, все меняется», – сказал бывший голкипер «Локомотива» и «Краснодара».