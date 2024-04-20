«Понятие «спартаковского футбола» – пережиток прошлого. С этой эпохи прошло порядка 20 лет». Экс-вратарь «Локо» Фильцов о стиле красно-белых
Александр Фильцов считает, что термин «спартаковский футбол» неактуален.
«Да, у «Спартака» был футбол с передачами, открываниями. Они выигрывали титулы в 1990-е. Но с эпохи «спартаковского футбола» прошло уже много времени, порядка 20 лет. Думаю, да, это понятие – пережиток прошлого, столько лет прошло. Футбол за это время уже поменялся.
Сейчас хватает команд, которые играют через тот же короткий пас. Так что, наверное, эта спартаковская игра в прошлом. Время идет, все меняется», – сказал бывший голкипер «Локомотива» и «Краснодара».
Но уже в начале нулевых случилось бромантановое дело - ФК Спартак хлопнули по мошенническим допинговым ручкам. И серийные успехи почему-то прекратились... Ни на что не намекаю. Просто интересное совпадение :)
Про Спартак Бескова не слышал?
Хотя стоп, они и так это пишут))