Дибала показал Гендузи свое фото с кубком мира, нанесенное на щиток, после того как француз схватил аргентинца за горло в дерби «Рома» – «Лацио»
Пауло Дибала напомнил Маттео Гендузи, кто из них чемпион мира.
На 66-й минуте матча 31-го тура Серии А между французом и аргентинцем разгорелся конфликт, в ходе которого полузащитник «Лацио» схватил нападающего «Ромы» за горло.
После того как партнеры их разняли, оба футболиста подошли к судье и стали с ним разговаривать. Дибала при этом наклонился и достал щиток, на который нанесено его фото с кубком мира, и продемонстрировал его сопернику.
Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 – 3:3 в игровое время, 4:2 по пенальти. Пауло вышел прямо перед серией одиннадцатиметровых, а Маттео провел весь матч на скамейке.
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