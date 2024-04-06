Дибала показал Гендузи свое фото с кубком мира, нанесенное на щиток, после того как француз схватил аргентинца за горло в дерби «Рома» – «Лацио»

Теги Рома Лацио Сборная Франции по футболу серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Пауло Дибала Маттео Гендузи Футбол

Пауло Дибала напомнил Маттео Гендузи, кто из них чемпион мира.

На 66-й минуте матча 31-го тура Серии А между французом и аргентинцем разгорелся конфликт, в ходе которого полузащитник «Лацио» схватил нападающего «Ромы» за горло.

После того как партнеры их разняли, оба футболиста подошли к судье и стали с ним разговаривать. Дибала при этом наклонился и достал щиток, на который нанесено его фото с кубком мира, и продемонстрировал его сопернику.

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 – 3:3 в игровое время, 4:2 по пенальти. Пауло вышел прямо перед серией одиннадцатиметровых, а Маттео провел весь матч на скамейке.

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8 комментариев
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Помню Гендузи, когда ещё играл в Арсенале во время стычки с Нилом Мопе заявил, что у него зарплата больше. Потом вроде выяснилось, что это не так.
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Неприятный игрок этот Гендузи.
Постоянно в таких скандалах, стычках замешан
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Помню Гендузи, когда ещё играл в Арсенале во время стычки с Нилом Мопе заявил, что у него зарплата больше. Потом вроде выяснилось, что это не так.
Помню как Феллайни, после того как сбрил шевелюру, таскал руками по волосам Гендузи
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Где твоя медаль апл?!
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"А где твоя медаль АПЛ?"
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Из-за леса из-за гор
Показал мужик топор
Да не просто показал...
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