Дибала показал Гендузи свое фото с кубком мира, нанесенное на щиток, после того как француз схватил аргентинца за горло в дерби «Рома» – «Лацио»

Пауло Дибала напомнил Маттео Гендузи, кто из них чемпион мира.

На 66-й минуте матча 31-го тура Серии А между французом и аргентинцем разгорелся конфликт, в ходе которого полузащитник « » схватил нападающего «Ромы» за горло.

После того как партнеры их разняли, оба футболиста подошли к судье и стали с ним разговаривать. Дибала при этом наклонился и достал щиток, на который нанесено его фото с кубком мира, и продемонстрировал его сопернику.

обыграла Францию в финале – 3:3 в игровое время, 4:2 по пенальти. Пауло вышел прямо перед серией одиннадцатиметровых, а провел весь матч на скамейке.