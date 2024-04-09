Лукаку и Гендузи подверглись расистским оскорблениям во время матча «Ромы» и «Лацио». FIGC проведет расследование

Ромелу Лукаку и Маттео Гендузи подверглись расистским оскорблениям во время дерби.

« » одержала победу над «Лацио» (1:0) в 31-м туре Серии А.

Нападающий «джалоросси» подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперников на 1-й, 28-й и 51-й минутах этого матча. Болельщики «Ромы» оскорбляли хавбека «бьянкоселести» на 67-й минуте.

Кроме того, болельщики « » оскорбляли фанатов «Ромы» на религиозной почве.

Судья Итальянской федерации футбола (FIGC) попросил прокуратуру федерации провести дополнительное расследование этих инцидентов.