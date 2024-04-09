Лукаку и Гендузи подверглись расистским оскорблениям во время матча «Ромы» и «Лацио». FIGC проведет расследование

Теги Рома Лацио серия А Италия болельщики Ромелу Лукаку Маттео Гендузи дискриминация Футбол

Ромелу Лукаку и Маттео Гендузи подверглись расистским оскорблениям во время дерби.

«Рома» одержала победу над «Лацио» (1:0) в 31-м туре Серии А. 

Нападающий «джалоросси» Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперников на 1-й, 28-й и 51-й минутах этого матча. Болельщики «Ромы» оскорбляли хавбека «бьянкоселести» Маттео Гендузи на 67-й минуте. 

Кроме того, болельщики «Лацио» оскорбляли фанатов «Ромы» на религиозной почве. 

Судья Итальянской федерации футбола (FIGC) попросил прокуратуру федерации провести дополнительное расследование этих инцидентов. 

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