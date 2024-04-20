Рангник отказал «Баварии» – он хочет работать с Австрией до 2026-го. Моуринью клуб не рассматривает, Тухель не останется

«Бавария» не убедила Ральфа Рангника, приглашение Жозе Моуринью не рассматривают.

Как пишет Sport1.de, остается одним из потенциальных кандидатов на пост тренера «Баварии». Руководители мюнхенцев несколько раз с ним созванивались.

Отмечается, что за приглашение Рангника выступают те члены руководства, которые были против возвращения Юлиана Нагельсманна в клуб.

Однако Ральф занял четкую позицию: он заявил, что хочет полностью отработать контракт со сборной Австрии, рассчитанный до 2026 года.

Приглашение Жозе Моуринью в «Баварии» тоже обсуждали, но теперь от его кандидатуры отказались окончательно. Исключен и вариант, при котором в клубе останется .