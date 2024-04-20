Рангник отказал «Баварии» – он хочет работать с Австрией до 2026-го. Моуринью клуб не рассматривает, Тухель не останется

Теги Бавария Жозе Моуринью бундеслига Германия сборная Австрии по футболу возможные трансферы Ральф Рангник Томас Тухель Футбол

«Бавария» не убедила Ральфа Рангника, приглашение Жозе Моуринью не рассматривают.

Как пишет Sport1.de, Рангник остается одним из потенциальных кандидатов на пост тренера «Баварии». Руководители мюнхенцев несколько раз с ним созванивались.

Отмечается, что за приглашение Рангника выступают те члены руководства, которые были против возвращения Юлиана Нагельсманна в клуб.

Однако Ральф занял четкую позицию: он заявил, что хочет полностью отработать контракт со сборной Австрии, рассчитанный до 2026 года.

Приглашение Жозе Моуринью в «Баварии» тоже обсуждали, но теперь от его кандидатуры отказались окончательно. Исключен и вариант, при котором в клубе останется Томас Тухель.

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56 комментариев
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Рангник отказал но посоветовал Гиздоля
+86
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+86
Хитрый лис
Цену себе набивает
Осталось потом ещё Реал/барсу потренировать, чтобы мы тут вообще офигели все
+54
-1
+53
Ответ Vitor Dia
Хитрый лис Цену себе набивает Осталось потом ещё Реал/барсу потренировать, чтобы мы тут вообще офигели все
Я и офигеваю, что он так востребован
+27
-2
+25
Лучшая новость для баварии за последние несколько дней
+26
-3
+23
Очень рад за Баварию.
+15
-1
+14
Ну что ж они сразу сдались. Надо подписать консультационный контракт, по которому Рангник назначит перспективного тренера из третьего дивизиона на каждый день, а сам будет контролировать пару раз в месяц.
+11
0
+11
Лучше звоните Мостовому
+11
-2
+9
Ответ Константин Михайлович
Рангник отказал но посоветовал Гиздоля
Ну и Цорна заодно на пост спортдира.
+10
-1
+9
Как-то быстро Бавария пришла от клуба, куда любой тренер бы бежал роняя штаны от радости, до того, что им Рангник отказывает и непонятно кого брать. Может на Хёнесса из Штутгарта обратят внимание. Отличный сезон проводит, но недополучает комплиментов из-за невероятной работы Алонсо.
+10
-1
+9
Локомотив был более интересным проектом , могу понять
+8
0
+8
Ответ Harryck
Интересно почему Флик напрочь нигде не мелькает
У Флика отношения с Ули хуже некуда
+7
0
+7
Ответ Горемычный Рибери
У Флика отношения с Ули хуже некуда
Помню немецкая пресса писала, что они еще давно уладили все конфликты. У Флика с Хасаном больше разногласий было и к тому же он сам хотел в сборную. Теперь же первого нет в клубе, а сам Ханси свободен и ни с кем официально не договаривался.
+6
0
+6
Интересно почему Флик напрочь нигде не мелькает
+5
0
+5
Юран, Рахимов
+3
0
+3
То о чём я писал после увольнения Нагеля. Руководство устроит в клубе такой бардак, что редко кто захочет прийти на работу в Баварию. Боссы Баварии должны задуматься почему и Нагельсман и Рангник сделали выбор в пользу сборной. Да и по остальным тренерам нет ясности. Берите Эмери пока другие его не перехватили. Если его отпустят из Виллы.
+3
0
+3
А че Лёва не рассматривают? Немец же
+2
0
+2
Отличная новость.
+2
0
+2
Ух, отскочила Бавария.
+3
-1
+2
Даже Рангник отказал Баварии 😂
И - Изгой.
+6
-4
+2
Что же в этом Рангнике такого, аж Бавария за ним бегает.
+3
-1
+2
Старина Юпп, выручай!
+1
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Рангник глядя на безнадёжное руководство Баварии решил оказать им помощь
+1
0
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Остаётся Абаскаль!
+1
0
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Рангник - ДНО !!!
+1
0
+1
Ули приведет своего племянника, давно ясно.
+1
0
+1
Ответ Unknown Forusha
Лучшая новость для баварии за последние несколько дней
а худшая была вчера
+2
-1
+1
Футбольный авантюрист
+1
0
+1
Мостовой свободен !
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Ответ zidane467554
Зидан не пойдет
Ну тогда не Зидан
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тогда Мостовой! Однозначно, Мостовой!
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