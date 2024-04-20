Широков назвал Спаллетти самым любимым тренером в карьере, Якина – самым слабым
Роман Широков назвал самого сильного и самого слабого тренера в карьере.
– Кто был вашим самым любимым тренером в карьере?
– Спаллетти, конечно. Я бы не сказал, что другие были плохими. Был один товарищ, которого я даже тренером не считаю. Остальные абсолютно нормальные.
– А кто был самым слабым тренером?
– [Мурат] Якин.
– В чем проявлялась его слабость?
– В его результатах, – сказал бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России.