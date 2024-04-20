Широков назвал Спаллетти самым любимым тренером в карьере, Якина – самым слабым

Теги Спартак Зенит Роман Широков Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Мурат Якин Чемпионат.com Футбол

Роман Широков назвал самого сильного и самого слабого тренера в карьере.

– Кто был вашим самым любимым тренером в карьере?

– Спаллетти, конечно. Я бы не сказал, что другие были плохими. Был один товарищ, которого я даже тренером не считаю. Остальные абсолютно нормальные.

– А кто был самым слабым тренером?

– [Мурат] Якин.

– В чем проявлялась его слабость?

– В его результатах, – сказал бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России.

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4 комментария
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Якин на две буквы слабее Шнякина, а это уже что-то значит.
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он не слабый тренер, он не понятный
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Якин всё доказал в сборной Швейцарии.
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