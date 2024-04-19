Роман Широков: «Спартак» давно уже не великая команда. Нормальный клуб, но ЦСКА, «Зенит» и «Локо» выиграли намного больше трофеев за последние 20 лет»

Роман Широков не считает «Спартак» великой командой.

– В чем был феномен «Зенита», который брал Кубок УЕФА?

– В «Зените» была нормальная рабочая атмосфера. Было хорошее взаимодействие со всеми. Когда выигрываешь, отношения со всеми чуть теплее. Когда проигрываешь, в амбициозной команде они становятся чуть хуже, хотя не плохими.

В «Зените» все прекрасно понимали, ради чего они туда пришли. И все работают на эту цель. Феномен был в понимании того, что ребята хотят выигрывать. Плюсом важную роль играли местные ребята. Сейчас многим просто по барабану: пришли – отработали контракт – и ушли. Слава богу, что занимают первые места.

Но в той команде у ребят была дополнительная мотивация. Мне кажется, это тоже важно. Я потому и говорил про молодых спартаковцев – они там многие воспитанники. Их с детства натаскивают на то, что «Спартак» даже сегодня – это великая команда. Хотя это давно уже не так.

Нормальный клуб, но те же ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» за последние 20 лет выиграли намного больше трофеев. Все равно говорят молодым спартаковцам, что они – лучшие. Конечно, у них это сидит в голове, и они хотят побеждать. Но пока, к сожалению для них, этого не происходит.

Потому и говорю, что есть резон дать им возможность себя проявить. Не думаю, что таким составом они вывалятся за пятерку. У ребят будет совершенно другая мотивация. Все равно еврокубков в ближайшие два года не светит, – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».