Роман Широков: «Спартак» давно уже не великая команда. Нормальный клуб, но ЦСКА, «Зенит» и «Локо» выиграли намного больше трофеев за последние 20 лет»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Футбол

Роман Широков не считает «Спартак» великой командой.

– В чем был феномен «Зенита», который брал Кубок УЕФА?

– В «Зените» была нормальная рабочая атмосфера. Было хорошее взаимодействие со всеми. Когда выигрываешь, отношения со всеми чуть теплее. Когда проигрываешь, в амбициозной команде они становятся чуть хуже, хотя не плохими.

В «Зените» все прекрасно понимали, ради чего они туда пришли. И все работают на эту цель. Феномен был в понимании того, что ребята хотят выигрывать. Плюсом важную роль играли местные ребята. Сейчас многим просто по барабану: пришли – отработали контракт – и ушли. Слава богу, что занимают первые места.

Но в той команде у ребят была дополнительная мотивация. Мне кажется, это тоже важно. Я потому и говорил про молодых спартаковцев – они там многие воспитанники. Их с детства натаскивают на то, что «Спартак» даже сегодня – это великая команда. Хотя это давно уже не так.

Нормальный клуб, но те же ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» за последние 20 лет выиграли намного больше трофеев. Все равно говорят молодым спартаковцам, что они – лучшие. Конечно, у них это сидит в голове, и они хотят побеждать. Но пока, к сожалению для них, этого не происходит.

Потому и говорю, что есть резон дать им возможность себя проявить. Не думаю, что таким составом они вывалятся за пятерку. У ребят будет совершенно другая мотивация. Все равно еврокубков в ближайшие два года не светит, – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Он судью лежачего парня молодого ударил в лицо - там швы под глазом и бровь как это можно комментировать… Он сидеть должен по 2-м статьям в нормальном обществе
+54
-10
+44
Сейчас придут настоящие болельщики и расскажут что в последние 20 лет чемпионства ненастоящие, а настоящие чемпионства были в 90-е.
90-е - настоящее мясо с кровью во всей стране.
+56
-32
+24
Ответ T622222
Он судью лежачего парня молодого ударил в лицо - там швы под глазом и бровь как это можно комментировать… Он сидеть должен по 2-м статьям в нормальном обществе
Ты так по поводу Промеса возмущайся, ну или Гулиева вспомни! Тоже мне праведник
+21
-8
+13
Заметьте, вопрос был про Зенит
+15
-3
+12
Про "нормальный" Широков, конечно загнул. Хотя, мог интервью в поддатом состоянии давать...
+18
-6
+12
Ответ Заборостроитель
Комментарий скрыт
а потом с Рейнджерс и с Ман.Юнайтед?
+11
-3
+8
Ответ Александр Васильев
великий спартак не имеет НИ ОДНОГО ЕвроКубка)
Зато был в полуфиналах ВСЕХ еврокубков.)
+11
-4
+7
Этого уголовника надо было тогда ещё на поле взять в наручники и на 8 лет на зону лес валить отправить.Но в этой стране законы не для людей почему то…Неприятно мерзкий тип этот Широков…
+11
-5
+6
Ответ T622222
Он судью лежачего парня молодого ударил в лицо - там швы под глазом и бровь как это можно комментировать… Он сидеть должен по 2-м статьям в нормальном обществе
Это была самооборона от лежачего.
Так наш самый-самый суд решил.
+6
0
+6
Зачем вообще брать интервью у этого и….а ?
+10
-5
+5
Ответ Дмитрий Пузырёв
То, что нужно давать больше шансов своим воспитанникам, готов согласиться. Но как же тогда «бабки отмывать» на супер-контрактах с иноземцами?.. И это не только «Спартака» касается, всех почти наших лидеров, просто «Спартак» более кликабельный... Потому про него и пишут чаще
Ну почему с иноземцами то сразу? Супер контракты как раз у Зобнина, Джикия и других подобных им днищ днищенских.
+6
-1
+5
Ответ Юрий Богодаев
Зато был в полуфиналах ВСЕХ еврокубков.)
а что такое полуфинал, что за зверь такой?)
кубок - он и есть кубок!
либо ты его выиграл - либо нет и никого не волнует на какой стадии тебя выбили, не так ли?)
+7
-3
+4
Ответ bevooch
Великий Зенит с 2015 не выигрывал в гостях в ЛЧ, а в целом в гостях в ЕК (с учётом квалификации ЛЕ) с 2017.
великий спартак не имеет НИ ОДНОГО ЕвроКубка)
+10
-6
+4
Ответ stopper77
Я правильно понял, что военный, который совершил подвиг, награжден орденом - это он тогда был герой, когда подвиг совершал, а через 20 лет он уже никто и звать никак?
к чему сравнивать несравнимые вещи?
вот Ноттингем Форрест по- твоему топ клуб?
а у него 7 английских кубков
2 кубка чемпионов и кубок супер уефа
+5
-1
+4
Ответ avku
Зенит сильно выделяется последние годы, это правда. Остальные названные Широковым команды примерно на одном уровне, ещё можно Краснодар к этой компании добавить. От Спартака ожиданий больше, уж не знаю почему. От того и больше разочарования при его отсутствии.
краснодар? Серьёзно? у этих трофеев ещё меньше чем даже у спартака. Не неси чушь.
+5
-1
+4
Ответ Сергей Молодых
Ты так по поводу Промеса возмущайся, ну или Гулиева вспомни! Тоже мне праведник
А че возмущаться то? Промес арестован))). Так что давайте этого урода тоже надо)))
+6
-2
+4
Ответ Сергей Молодых
Ну почему с иноземцами то сразу? Супер контракты как раз у Зобнина, Джикия и других подобных им днищ днищенских.
В Спартаке Кутепов сидел на зп огромной, которую бы ему никто никогда больше не дал:) Про Ташаева и Гулиева даже говорить не хочется
+4
-1
+3
Лучше уж Мостового публикуйте ,а то этот совсем неадекват )
+7
-4
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сейчас придут настоящие болельщики и расскажут что в последние 20 лет чемпионства ненастоящие, а настоящие чемпионства были в 90-е. 90-е - настоящее мясо с кровью во всей стране.
Чемпионство без бромантана - это не настоящее чемпионство!
+6
-4
+2
Ответ bevooch
Великий Зенит с 2015 не выигрывал в гостях в ЛЧ, а в целом в гостях в ЕК (с учётом квалификации ЛЕ) с 2017.
В отличие от европейского ноль-трофейника Спартака, Зенит не только завоевал два еврокубка, но и принес в российскую копилку наибольшее количество очков среди всех российских клубов. А вы, спартаковцы, продолжайте гордиться легендарным спартаковским наркоторговцем Промесом ;)
+5
-3
+2
Ответ bevooch
Великий Зенит с 2015 не выигрывал в гостях в ЛЧ, а в целом в гостях в ЕК (с учётом квалификации ЛЕ) с 2017.
Великий Спартак не выигрывал в гостях у Зенита с 2012 года.
+3
-1
+2
Логика и Роман, давно идут врозь
+8
-6
+2
Ответ avku
Зенит сильно выделяется последние годы, это правда. Остальные названные Широковым команды примерно на одном уровне, ещё можно Краснодар к этой компании добавить. От Спартака ожиданий больше, уж не знаю почему. От того и больше разочарования при его отсутствии.
У Краснодара ни одного трофея, даже кубок не смогли выиграть, хотя Галицкий деньги огромные вбухал. Куда их добавлять?
+2
0
+2
Ответ RUSfan SpartakOV
Очередной бред в исполнении Ромы...Ты бери не за 20 лет,а за всю историю!Величие клуба складывается не какими то временными отрезками,а всей его историей,традициями,философией,достижениями за ВСЮ свою историю!Как раз показывая что бывают и взлеты и падения,и что действительно великий клуб всегда падая ,умеет достойно подниматься...Что Спартака не раз доказывал!!!Жизнь ломает сильных ,давая возможность им подняться...слабых она не трогает,они итак всю жизнь на коленях...!!!А называть "великими"клубы,которые имеют пусть достижения,но относительно своей же истории ,за меньший её период, относительные всплески,лет за 15-20 просто необъективно и смешно!!!Хотя конечно,у каждого своё величие,у кого-то большее ,у кого-то меньшее и всё познаётся в сравнении, всё в жизни относительно...Так вот именно,что результаты,как говорится на лицо... Сколько у кого титулов и трофеев за ВСЮ историю?!!!
Самые велики страны в мире помимо Китая это Египет, Ирак, Греция, Иран. Что там какие-то США, какая у них история? Вот Иран это да.
Сколько побед у Ирана за всю историю!!! Никакая Англия, Германия и США не сравнятся.
+3
-1
+2
Широков мерзкий персонаж.
+1
0
+1
Ответ Evgeny Trifonov
Ромка продолжает плевать в борщ, который когда то ел
Он вроде по факту все сказал
+3
-2
+1
Ответ Kira625
Вы идеально подтверждаете слова Широкова. ;)
🤔
0
0
0
Ответ RUSfan SpartakOV
Очередной бред в исполнении Ромы...Ты бери не за 20 лет,а за всю историю!Величие клуба складывается не какими то временными отрезками,а всей его историей,традициями,философией,достижениями за ВСЮ свою историю!Как раз показывая что бывают и взлеты и падения,и что действительно великий клуб всегда падая ,умеет достойно подниматься...Что Спартака не раз доказывал!!!Жизнь ломает сильных ,давая возможность им подняться...слабых она не трогает,они итак всю жизнь на коленях...!!!А называть "великими"клубы,которые имеют пусть достижения,но относительно своей же истории ,за меньший её период, относительные всплески,лет за 15-20 просто необъективно и смешно!!!Хотя конечно,у каждого своё величие,у кого-то большее ,у кого-то меньшее и всё познаётся в сравнении, всё в жизни относительно...Так вот именно,что результаты,как говорится на лицо... Сколько у кого титулов и трофеев за ВСЮ историю?!!!
Вы идеально подтверждаете слова Широкова. ;)
0
0
0
Ответ Celsius
"Сколько у кого титулов и трофеев за ВСЮ историю?!!!" У Зенита 2 еврокубка, у ЦСКА - 1, а что есть у Спартака, кроме бромантановых чемпионств и Копа дель Соль?
Ну это же не все их титулы,что уж ты так то ...? Просто потому,что не знаешь ВСЮ историю этих клубов.А про Спартак...Ты пытаешься задеть-показатель твоего скудоумия...🤡P.S.подтяни матчасть,поинтересуйся историей Спартака,всего отечественного футбола.Может после не будешь позориться.
0
0
0
Ответ RUSfan SpartakOV
Очередной бред в исполнении Ромы...Ты бери не за 20 лет,а за всю историю!Величие клуба складывается не какими то временными отрезками,а всей его историей,традициями,философией,достижениями за ВСЮ свою историю!Как раз показывая что бывают и взлеты и падения,и что действительно великий клуб всегда падая ,умеет достойно подниматься...Что Спартака не раз доказывал!!!Жизнь ломает сильных ,давая возможность им подняться...слабых она не трогает,они итак всю жизнь на коленях...!!!А называть "великими"клубы,которые имеют пусть достижения,но относительно своей же истории ,за меньший её период, относительные всплески,лет за 15-20 просто необъективно и смешно!!!Хотя конечно,у каждого своё величие,у кого-то большее ,у кого-то меньшее и всё познаётся в сравнении, всё в жизни относительно...Так вот именно,что результаты,как говорится на лицо... Сколько у кого титулов и трофеев за ВСЮ историю?!!!
"Сколько у кого титулов и трофеев за ВСЮ историю?!!!"
У Зенита 2 еврокубка, у ЦСКА - 1, а что есть у Спартака, кроме бромантановых чемпионств и Копа дель Соль?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий