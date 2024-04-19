Широков о тренере для «Спартака»: «Либо Черчесов, либо Карпин. У клуба есть хорошие тренерские кадры со спартаковским прошлым и желанием возродить былое величие»

Роман Широков высказался на тему следующего тренера «Спартака».

– Еще до отставки Абаскаля в СМИ появился некий шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака» – Черчесов, Карпин и Янсен. Кто наиболее подходящий?

– Если исходить из логики и моего понимания, то либо Черчесов, либо Карпин. Но никак не этот последний персонаж. Мне вообще его Мост прислал. Это просто верх фантазии. Ладно бы у нас никого не было, и мы были бы ограничены в выборе.

Но даже для «Спартака» есть хорошие тренерские кадры со спартаковским прошлым и желанием возродить былое величие. Почему ими не пользоваться?

У нас часто говорят, что приходящие в «Зенит» российские футболисты не будут играть. В «Спартаке» вообще то же самое! Ставка-то там явно не на русских. В «Зените» хоть результат есть, а тут даже результата нет уже 20 лет. Со спартаковских ребят тоже нужно спрашивать, но примерно понимаю их состояние, – сказал экс-игрок «Спартака».