В Кубке Англии полностью отменят переигровки со следующего сезона
Матчи Кубка Англии не будут переигрывать при ничьих со следующего сезона.
Как сообщает BBC, с сезона-2024/25 в турнире будут отменены все переигровки, начиная с первого раунда. В рамках действующего формата Кубка Англии переигровки при ничейных результатах предусмотрены в раундах с 1-го по 4-й – в 5-м и последующих раундах они были отменены в 2018 году.
Изменения являются частью 6-летнего соглашения между Футбольной ассоциацией Англии и АПЛ и обусловлены увеличением количества матчей в турнирах УЕФА.
Также в рамках соглашения все матчи Кубка Англии, включая игры 5-го раунда, будут проводиться по выходным. Финал Кубка Англии будет проводиться в предпоследние выходные сезона АПЛ.
Плюс шанс для команд Лиги 1,2 сразу здесь на месте порешать все вопросы
Посмотрел, оказывается 153 года прошло
а, для кого - старейший турнир, а также, возможность привезти команду АПЛ к себе на 3-4тысячник, ради чего местные фанаты болеют за подвальные коллективы
Сити 8 кубков лиги
МЮ 6
Other changes will see the fourth and fifth rounds, and the quarter-finals, played without clashing with any Premier League fixtures for the first time.
The fourth round will be played in an extended window from Friday to Wednesday.
И для того же условного Вигана, привезти домой условную Астон Виллу - мне кажется, за счастье.
Я согласен с Вами - не все серьёзно относятся к турниру, но, если это отобрать у тех же условных Виганов - на туманном Альбионе станет чуть меньше "ламповости"
Низы участвуют в кубке Англии.
Кубок лиги будет адекватным, если будет какой-нибудь регламент по количеству молодежи в нем/количеству возрастных игроков. Тогда топы не будут ныть из-за расписания/нагрузки, а молодым больше игровой практики, которую часто недополучают из-за желания всех клубов достичь максимального результата в каждом матче.
Так что не надо их отменять, а то Тен Хагов станет поменьше...
Это здравое решение