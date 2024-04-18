В Кубке Англии полностью отменят переигровки со следующего сезона

Матчи Кубка Англии не будут переигрывать при ничьих со следующего сезона.

Как сообщает BBC, с сезона-2024/25 в турнире будут отменены все переигровки, начиная с первого раунда. В рамках действующего формата Кубка Англии переигровки при ничейных результатах предусмотрены в раундах с 1-го по 4-й – в 5-м и последующих раундах они были отменены в 2018 году.

Изменения являются частью 6-летнего соглашения между Футбольной ассоциацией Англии и и обусловлены увеличением количества матчей в турнирах .

Также в рамках соглашения все матчи Кубка Англии, включая игры 5-го раунда, будут проводиться по выходным. Финал Кубка Англии будет проводиться в предпоследние выходные сезона АПЛ.