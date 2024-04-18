В Кубке Англии полностью отменят переигровки со следующего сезона

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Матчи Кубка Англии не будут переигрывать при ничьих со следующего сезона.

Как сообщает BBC, с сезона-2024/25 в турнире будут отменены все переигровки, начиная с первого раунда. В рамках действующего формата Кубка Англии переигровки при ничейных результатах предусмотрены в раундах с 1-го по 4-й – в 5-м и последующих раундах они были отменены в 2018 году.

Изменения являются частью 6-летнего соглашения между Футбольной ассоциацией Англии и АПЛ и обусловлены увеличением количества матчей в турнирах УЕФА.

Также в рамках соглашения все матчи Кубка Англии, включая игры 5-го раунда, будут проводиться по выходным. Финал Кубка Англии будет проводиться в предпоследние выходные сезона АПЛ.

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38 комментариев
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Наверное, это даже к лучшему. Традиции традициями, но с нынешним календарем лишние переигровки никому не нужны.
Плюс шанс для команд Лиги 1,2 сразу здесь на месте порешать все вопросы
+59
-3
+56
Ответ Человек_Легенда
Наверное, это даже к лучшему. Традиции традициями, но с нынешним календарем лишние переигровки никому не нужны. Плюс шанс для команд Лиги 1,2 сразу здесь на месте порешать все вопросы
Раньше команды из лиги 1 могли сыграть вничью дома и потом в гости поехать к гранду и получить 50% от продажи билетов. Сотни тысяч фунтов, может даже миллион плюс. А теперь все делается ради верхушки, на низы плевать
+26
-6
+20
Отменяется одна из самых старых традиций в футболе. Для консервативных англичан это, наверное, удар
+21
-8
+13
Не прошло и 150 лет

Посмотрел, оказывается 153 года прошло
+9
0
+9
Ответ Человек_Легенда
Наверное, это даже к лучшему. Традиции традициями, но с нынешним календарем лишние переигровки никому не нужны. Плюс шанс для команд Лиги 1,2 сразу здесь на месте порешать все вопросы
а мне хотелось бы, чтобы при таких реалиях дома играли клубы с более низких лиг - тогда было бы вообще замечательно: возможность решить всё за один вечер + подвальники привозить домой будут более сильные команды
+7
0
+7
Ответ CCCP{{BOOM}}
Надо еще убрать никчемный кубок Лиги..
для кого - никчëмный (полагаю, для тех, кто ничего не знает об англфуте)
а, для кого - старейший турнир, а также, возможность привезти команду АПЛ к себе на 3-4тысячник, ради чего местные фанаты болеют за подвальные коллективы
+4
0
+4
Вот мне интересно, выйдут английские фанаты, как выходили против Суперлиги. Все таки традиция
+6
-3
+3
Ответ Фарид Харисов
Кубок лиги — это палочка-выручалочка для конченных физруков, которых не увольняют из-за выигранного трофея! Так что не надо их отменять, а то Тен Хагов станет поменьше...
"Ливерпуль" в 10-й(рекорд) раз стал обладателем Кубка лиги.
Сити 8 кубков лиги
МЮ 6
+3
0
+3
Ответ Серый
Так если их будут ставить в выходные, все равно некоторые матчи тура придется переносить. Может, и здесь проведут тур в середине недели.
ну вот так сказано в оригинале. т.е. пересекаться не будут с играми АПЛ, только игры кубка будут в тот уикенд

Other changes will see the fourth and fifth rounds, and the quarter-finals, played without clashing with any Premier League fixtures for the first time.
The fourth round will be played in an extended window from Friday to Wednesday.
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Ответ liverpool and barcelona fan
Не пора ли еще объединить КА и КАЛ в один турнир? Второй турнир абсолютно не интересен командам АПЛ. В ТОП-5 лиг уже нет Кубка Лиги кроме Англии.
Много вопросов по упразднёнию Кубка Лиги. Нет господа, они под руководством разных организаций. Кубок Англии - это Футбольная ассоциация FA. Кубок лиги - Это EFL (Eng. Football league). Это конечно же абсурд, что местные кубки максимально упрощают, а УЕФА используя это мати увеличивает. КЧМ вообще собрались в Июне играть. Издевательство. И это ещё ЛЧ в Январе будет со след года.
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Ответ headmaster
Вот мне интересно, выйдут английские фанаты, как выходили против Суперлиги. Все таки традиция
Вряд ли. В данном случае многие болельщики были не рады, что их команды играют сумасшедшее количество игр. Да и изменение не такое драматичное, как введение Суперлиги.
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Ответ Andrew Kolevatykh
Старейший - это превосходная степень, "самый старый". Но это молодой кубок, не престижный. И участвуют в нем только профессиональные 4 дивизиона - там вроде как нормальные стадионы. Низы участвуют в кубке Англии. Кубок лиги будет адекватным, если будет какой-нибудь регламент по количеству молодежи в нем/количеству возрастных игроков. Тогда топы не будут ныть из-за расписания/нагрузки, а молодым больше игровой практики, которую часто недополучают из-за желания всех клубов достичь максимального результата в каждом матче.
Если посмотреть Лигу 1 или Лигу 2, у них достаточно много 4-5тысячников
И для того же условного Вигана, привезти домой условную Астон Виллу - мне кажется, за счастье.
Я согласен с Вами - не все серьёзно относятся к турниру, но, если это отобрать у тех же условных Виганов - на туманном Альбионе станет чуть меньше "ламповости"
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Ответ Nyko Baletskiy
для кого - никчëмный (полагаю, для тех, кто ничего не знает об англфуте) а, для кого - старейший турнир, а также, возможность привезти команду АПЛ к себе на 3-4тысячник, ради чего местные фанаты болеют за подвальные коллективы
Старейший - это превосходная степень, "самый старый". Но это молодой кубок, не престижный. И участвуют в нем только профессиональные 4 дивизиона - там вроде как нормальные стадионы.
Низы участвуют в кубке Англии.
Кубок лиги будет адекватным, если будет какой-нибудь регламент по количеству молодежи в нем/количеству возрастных игроков. Тогда топы не будут ныть из-за расписания/нагрузки, а молодым больше игровой практики, которую часто недополучают из-за желания всех клубов достичь максимального результата в каждом матче.
0
0
0
Ответ CCCP{{BOOM}}
Надо еще убрать никчемный кубок Лиги..
Кубок лиги — это палочка-выручалочка для конченных физруков, которых не увольняют из-за выигранного трофея!

Так что не надо их отменять, а то Тен Хагов станет поменьше...
+4
-4
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Ответ Замкнул в пустые
Ахах 🤣 такие консервативные что с радостью принимают в туза частенько
Странно что тебя это беспокоит.
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По пути регионов пойдут?
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Дождались пока Клопп уйдёт
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Так если их будут ставить в выходные, все равно некоторые матчи тура придется переносить. Может, и здесь проведут тур в середине недели.
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Жаль. Это кусочек футбольной истории, совершенно легендарная штука.
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Кубок Англии это такая мощь! Я бы сделал до полуфиналов в один матч, полуфиналы дома и на выезде, а победитель Кубка получает путевку в ЛЧ если из АПЛ и в ЛЕ если Шип и ниже. Козырно будет, в ЛЧ тройка призеров и победитель Кубка. Если обладатель из тройки, тогда четвёртое место.
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Очень жаль. Понимаю, жесткий календарь, но лучше б кубок Лиги упразднили, переигровки были фишкой английского кубка, плюс возможность слабой команде собрать какую то выручку, если она попадет на ТОПа.
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Сильно, конечно. Без переигровок, но с клубным ЧМ на месяц и безразмерной ЛЧ
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скрепы треснули)
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Наконец то...
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Давно пора
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Разогнули скрепы
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С учетом нового формата ЛЧ и клубного ЧМ
Это здравое решение
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