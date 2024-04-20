Джейми Каррагер: «Арсенал» Артеты рискует превратиться в «Тоттенхэм» Почеттино. Без побед в АПЛ и ЛЧ признание за хорошую работу не будет утешением»

Джейми Каррагер высказался о будущем «Арсенала» под управлением Микеля Артеты.

Ранее «канониры» вылетели из Лиги чемпионов от «Баварии». В АПЛ лондонцы на 2 очка отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

«Арсенал» рискует превратиться в « » времен – команду, которой восхищались за то, что она едва не стала великой.

Если «Арсенал» быстро не придет в себя от разочарования в чемпионов и не выиграет Премьер-лигу, соперники из северного Лондона смогут поделиться замечаниями о том, насколько жестоким может быть футбол.

Стоит отметить, что Артета, как и Почеттино во время его работы в «Тоттенхэме», заслуживает скорее уважения и похвалы за то, что сделал « » претендентом на чемпионство, чем критики в случае неудачи. Признание за хорошую работу не будет утешением, если история запомнит эпоху Артеты без победы в Премьер-лиге или Лиге чемпионов в его резюме.

Жестокая реальность заключается в том, что любая команда «Арсенала», не выигравшая один или несколько крупнейших трофеев, никогда не станет чем-то большим, чем просто «претендентом», и о ней будут говорить почти покровительственно, сравнивая с командой, завоевавшей «золотой дубль» (сезон-2001/02) или «Непобедимыми» (сезон-2003/04).

Они все еще находятся в гонке за титул, но при этом балансируют на грани. Три [потенциальных] поражения за неделю будут означать, что сезон фактически закончен с точки зрения завоевания трофеев.

В связи с этим возникает неизбежный вопрос: «Что дальше с проектом Артеты?»

В футболе мы много говорим о том, что нужно сделать «следующий шаг», и в целом это означает движение вперед. Чаще всего следующий шаг – это движение назад. В период с 2015 по 2019 год «Тоттенхэму» удалось зайти так далеко, но они остались без трофеев. Сколько бы перспектив ни было, окна возможностей быстро закрываются», – написал экс-игрок «Ливерпуля».