Джейми Каррагер: «Арсенал» Артеты рискует превратиться в «Тоттенхэм» Почеттино. Без побед в АПЛ и ЛЧ признание за хорошую работу не будет утешением»

Теги Джейми Каррагер Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Арсенал Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

Джейми Каррагер высказался о будущем «Арсенала» под управлением Микеля Артеты.

Ранее «канониры» вылетели из Лиги чемпионов от «Баварии». В АПЛ лондонцы на 2 очка отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

«Арсенал» Микеля Артеты рискует превратиться в «Тоттенхэм» времен Маурисио Почеттино – команду, которой восхищались за то, что она едва не стала великой.

Если «Арсенал» быстро не придет в себя от разочарования в Лиге чемпионов и не выиграет Премьер-лигу, соперники из северного Лондона смогут поделиться замечаниями о том, насколько жестоким может быть футбол.

Стоит отметить, что Артета, как и Почеттино во время его работы в «Тоттенхэме», заслуживает скорее уважения и похвалы за то, что сделал «Арсенал» претендентом на чемпионство, чем критики в случае неудачи. Признание за хорошую работу не будет утешением, если история запомнит эпоху Артеты без победы в Премьер-лиге или Лиге чемпионов в его резюме.

Жестокая реальность заключается в том, что любая команда «Арсенала», не выигравшая один или несколько крупнейших трофеев, никогда не станет чем-то большим, чем просто «претендентом», и о ней будут говорить почти покровительственно, сравнивая с командой, завоевавшей «золотой дубль» (сезон-2001/02) или «Непобедимыми» (сезон-2003/04).

Они все еще находятся в гонке за титул, но при этом балансируют на грани. Три [потенциальных] поражения за неделю будут означать, что сезон фактически закончен с точки зрения завоевания трофеев.

В связи с этим возникает неизбежный вопрос: «Что дальше с проектом Артеты?»

В футболе мы много говорим о том, что нужно сделать «следующий шаг», и в целом это означает движение вперед. Чаще всего следующий шаг – это движение назад. В период с 2015 по 2019 год «Тоттенхэму» удалось зайти так далеко, но они остались без трофеев. Сколько бы перспектив ни было, окна возможностей быстро закрываются», – написал экс-игрок «Ливерпуля».

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44 комментария
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Покажите мне в Арсенале хоть одну звезду суперпупер мирового масштаба, которую просто взяли и купили. У каждого гранда есть такая, кстати. И да, Райса я пока к этой категории не отношу, он не решает в одиночку исходы матчей.

Нет такой? Да потому что Артета вырастил весь состав! Эдегор при нем прибавил, Салиба, Габриэль (который защитник), Мартинелли, Сака — он вырастил это всё из относительной молодежи, из точечных покупок. И вырастил такой состав, который бодается с Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы.

Это колоссальная работа, это шедевр. А то что первое за столько лет плей-офф ЛЧ обернулось вылетом в 1/4 должно восприниматься не «Ужас, как так можно!» а наоборот, «Вау, что дошли!»

Я болел за клуб с периода позднего Венгера. И я его любил и меня все устраивало. Это была веселая, романтичная команда. Но тогда я не мог себе даже представить, что канониры окажутся на таком месте. Я не мог представить, что «Арсенал» будет воспринимать поражение в 1 мяч опытнейший «Баварии» как позор. Я не мог представить, что отставание в 2 очка от Сити Гвардиолы будут воспринимать как неудачу. При обычных раскладах последних 10-15 лет отстаивание было бы не 2 балла, а все 20!

Боже, храни Микеля от хейтеров, которые даже не помнят, какая гнилая развалюха ему досталась, когда он только стал тренером. Трещало по швам вообще всё!

А трофеи придут, эта команда невероятно молодая и растёт, можно хоть сейчас взять, никого не покупать и ещё спокойно держаться лет 5-7. Но, конечно, надеюсь так не будет.
+76
-21
+55
Ответ igls54
АРсенал, АРтета, АРшавин, АРсен. При чем тут Почеттино
мАуРисио Почеттино
+26
-1
+25
Ответ bevooch
То-то Арсенал до Артеты штамповал победы в АПЛ как Бавария в БЛ...
Да и у самого Каррагера полки аж ломятся от золотых медалей АПЛ)
+23
-5
+18
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий скрыт
Эрлинг Холанд ещё в Боруссии показал, что он нападающий мирового класса, его уже ставили рядом с Мбаппе как тех, кто определит новую эпоху. Хотели его вообще все гранды Европы.

С «Ливерпулем» ситуация другая, да, Клопп очень хорошо сам развивал игроков и сделал многих легендами, но кто такой Юрген в плане опыта и кто такой Микель? Смешно сравнивать. Артета будучи игроком пылил в Эвертоне тогда, когда Клопп уже брал первое чемпионство с Дортмундом ;)
+15
-2
+13
То-то Арсенал до Артеты штамповал победы в АПЛ как Бавария в БЛ...
+15
-5
+10
Артета сделал из середняка претендентов на чемпионство. Не выиграл чемпионат и лч с первого раза, это проблема?
Если бы Клоппа выгнали через четыре года, Ливерпуль так и не выиграл бы АПЛ..
+6
-1
+5
Ответ bevooch
То-то Арсенал до Артеты штамповал победы в АПЛ как Бавария в БЛ...
Ну да,ничего не штамповали... Как Тоттенхэм
+6
-1
+5
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий скрыт
Ливерпуль да, готовых звёзд не покупал, а Сити покупал. Холанд колотил голы в Дортмунде мама не горюй, его хотели все клубы мира; Родри играл в Атлетико Мадрид — топ-3 клубе Испании; Канселу играл в Ювентусе, который тогда был гегемоном в Италии; Марез, который успел стать чемпионом АПЛ с Лестером; Гвардиол, который прям топом не был, но он засветился в Лейпциге, и его тоже хотели многие топ-клубы. Уверен, список ещё не окончен.

У Арсенала же чуть ли не единственная по-настоящему большая покупка топового игрока — это Райс. Парти ещё брали из Атлетико, две получается. Эдегора списали в Мадриде; Жезуса и Зинченко в Сити (пускай валят нахрен с такой игрой, как сейчас); Жоржиньо прошёл свой пик; Уайт не был сильно раскрученным, все смеялись с его ценника; Габриэл то же самое... и так далее
+6
-2
+4
Все правильно Карра говорит. Арсу нужно брать трофеи в ближайшее время. Конкуренты не спят.
ЛЧ - ладно. Опыт нужен в таких делах. А там вся основа считай пороху не нюхала.
Но в АПЛ кучу очков бестолково растеряли. По возрасту лидеров кажется что они будут ходить в претендентах на АПЛ еще лет пять. Но окно возможностей может закрыться куда быстрее.
+5
-1
+4
АРсенал, АРтета, АРшавин, АРсен. При чем тут Почеттино
+8
-5
+3
Ответ Jan Paskel
мАуРисио Почеттино
Тут не хватает крутой музыки из нарезков в тиктоке.
+3
0
+3
Ответ Billy_Shears
Артета сделал из середняка претендентов на чемпионство. Не выиграл чемпионат и лч с первого раза, это проблема? Если бы Клоппа выгнали через четыре года, Ливерпуль так и не выиграл бы АПЛ..
если бы клоппа выгнали через 4 года, его бы выгнали после победы в ЛЧ что бы самым тупым решением во вселенной. Так что нужно побеждать иначе станешь Почетино с Тоттенхемом
+4
-1
+3
Ответ PIT-BUL
Рискует превратиться в ТТХ 🤣🤣🤣 Ты сделал мое утро! Они от них ни чем отличаются последние надцать лет )))
Почти ничем, только у одних за этот промежуток 9 титулов, а у других – 0. Надо больше тупых смайликов 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Пацанчик реальный
Это можно и сказать про многих игроков Арсенала,а что Жоржиньо не полузащитник мирового класса?Победитель ЛЧ,чемпион Европы. Ты так говоришь,как будто там в Арсенал ноунеймов покупали!!
Жоржиньо молодец, только покупали его не для того чтобы он тащил как боженька, его брали как полу-лавочника полу-основу за смешную цену, потому что в Арсенал он уже приехал не на пике своей формы, хотя игрок безусловно полезный.

Сейчас его вообще никто в здравом уме не отнесет к игроку мирового класса, да и когда его покупал Арсенал тоже. Но некоторые нужны качества всё ещё при нём.
+4
-2
+2
Ответ S. A.
Ливерпуль да, готовых звёзд не покупал, а Сити покупал. Холанд колотил голы в Дортмунде мама не горюй, его хотели все клубы мира; Родри играл в Атлетико Мадрид — топ-3 клубе Испании; Канселу играл в Ювентусе, который тогда был гегемоном в Италии; Марез, который успел стать чемпионом АПЛ с Лестером; Гвардиол, который прям топом не был, но он засветился в Лейпциге, и его тоже хотели многие топ-клубы. Уверен, список ещё не окончен. У Арсенала же чуть ли не единственная по-настоящему большая покупка топового игрока — это Райс. Парти ещё брали из Атлетико, две получается. Эдегора списали в Мадриде; Жезуса и Зинченко в Сити (пускай валят нахрен с такой игрой, как сейчас); Жоржиньо прошёл свой пик; Уайт не был сильно раскрученным, все смеялись с его ценника; Габриэл то же самое... и так далее
Хаверц?Так то ЛЧ выигрывал,в финале забивал и купили за огромные деньги,чем тебе не звезда?
+2
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+2
Ответ Gunner_14
Каррагер ляпнул дичь. Всем итак понятно, что для того, чтобы быть в элите, нужно хотя бы иногда выигрывать чемпионат. Посмотрим, к чему приведет работа Артеты и Эду. Команда достаточно молодая, перспективная. Возможная неудача в этом сезоне не ставит крест на попытках выиграть чемпионат в ближайшие несколько лет. Но «Арсенал» даже в последние плохие годы регулярно выигрывал Кубок Англии. «Тоттенхэм» же ничего не выигрывал с 2008 года. Сравнивать два этих клуба неуместно. Один из них — 13-тикратный чемпион Англии. Другой же — выигрывал чемпионат всего лишь дважды за всю историю
Ну тогда ты его совсем не понял. Дело не про то, что ставить крест, а про то, что команда достойна высоких наград, но где то немного не хватает и в итоге все мимо, в этом он сравнивает с Тоттенхемом, ведь они очень классно играли, но немного не хватало, и в итоге ничего, а со временем и это подзабудут.
Кстати так могло быть и с Ливерпулем Клоппа, если бы не ЛЧ и АПЛ.
Это не упрек Артете или Арсеналу, скорее похвала за совершенное и опасение, что если ничего не выиграть из серьезного, то уже сделанное померкнет, а через годы и пропадет.
+2
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+2
Ответ Anton Lem
Ну у Артеты по трофеям не густо да, но всяко больше Поча в Тотеме: Обладатель Кубка Англии: 2019/20 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2020, 2023
Кубок Англии это по сути трофей "Тренеришки")))) это он ту команду собрал. По сути Артета своим составам ни чего еще не выиграл)))) И кстати когда Арсенал влетел Вилле, болелы Арсенала припомнили руководству, что они не дали ни времени, ни денег, "Тренеришки" за то с Артетой нянчатся уже 3 года, -400млн в кошельке, 0 трофеев)
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Ну уже не превратится, есть победы в Кубке и Суперкубке Англии. Ну и потом - должно же быть что-то стабильное в мире. Тоттенхэм олицетворение фразы "*баное ничего", пусть этим и остается.
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Так-то тоттенхэм почеттины был ближе к победе и в АПЛ, и в лч, нежели арсенал артеты
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Ответ Пацанчик реальный
Хаверц?Так то ЛЧ выигрывал,в финале забивал и купили за огромные деньги,чем тебе не звезда?
С покупки Хаверца,наверное только ленивый не стебался,а теперь игрок основы,но это полностью заслуга Артеты,да и комманды в которой поддерживают друг друга.Это как Эдегор отдал мяч Каю,пробить пенальти и открыть счёт мячам,поверить всебя,а не дал его Саке (штатному пенальтисту)набивать стату,как в других коммандах.
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Ответ #SharkTeam
Любопытный факт: Арсенал выиграл АПЛ в несколько раз больше чем Ливерпуль
а Астон Вилла больше ЛЧ чем сити )
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Ответ #SharkTeam
Любопытный факт: Арсенал выиграл АПЛ в несколько раз больше чем Ливерпуль
С Арсеном
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Ответ Rio (BLR)
Все правильно Карра говорит. Арсу нужно брать трофеи в ближайшее время. Конкуренты не спят. ЛЧ - ладно. Опыт нужен в таких делах. А там вся основа считай пороху не нюхала. Но в АПЛ кучу очков бестолково растеряли. По возрасту лидеров кажется что они будут ходить в претендентах на АПЛ еще лет пять. Но окно возможностей может закрыться куда быстрее.
Именно.
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Ответ Фарид Харисов
Покажите мне в Арсенале хоть одну звезду суперпупер мирового масштаба, которую просто взяли и купили. У каждого гранда есть такая, кстати. И да, Райса я пока к этой категории не отношу, он не решает в одиночку исходы матчей. Нет такой? Да потому что Артета вырастил весь состав! Эдегор при нем прибавил, Салиба, Габриэль (который защитник), Мартинелли, Сака — он вырастил это всё из относительной молодежи, из точечных покупок. И вырастил такой состав, который бодается с Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы. Это колоссальная работа, это шедевр. А то что первое за столько лет плей-офф ЛЧ обернулось вылетом в 1/4 должно восприниматься не «Ужас, как так можно!» а наоборот, «Вау, что дошли!» Я болел за клуб с периода позднего Венгера. И я его любил и меня все устраивало. Это была веселая, романтичная команда. Но тогда я не мог себе даже представить, что канониры окажутся на таком месте. Я не мог представить, что «Арсенал» будет воспринимать поражение в 1 мяч опытнейший «Баварии» как позор. Я не мог представить, что отставание в 2 очка от Сити Гвардиолы будут воспринимать как неудачу. При обычных раскладах последних 10-15 лет отстаивание было бы не 2 балла, а все 20! Боже, храни Микеля от хейтеров, которые даже не помнят, какая гнилая развалюха ему досталась, когда он только стал тренером. Трещало по швам вообще всё! А трофеи придут, эта команда невероятно молодая и растёт, можно хоть сейчас взять, никого не покупать и ещё спокойно держаться лет 5-7. Но, конечно, надеюсь так не будет.
Увы, но футбол жесток. Если не будет результата, то все пойдет насмарку. Хороший парень не профессия - нужны кубки, чтобы закрепить успех.
Кого сейчас волнует, что Тоттенхэм однажды дошел до финала ЛЧ? Кто сейчас об этом помнит?
Так что Каррагер здесь прав - без кубков все успехи потом забудутся. За второе и третьи места наград в футболе НЕТ.
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Ответ Пацанчик реальный
Хаверц?Так то ЛЧ выигрывал,в финале забивал и купили за огромные деньги,чем тебе не звезда?
Тем, как он играл в Челси. Если бы из Байера покупали, я бы занёс его в список звёзд.

Вернер тоже ЛЧ выигрывал и даже Реалу забивал. Звезда теперь?
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Ответ Фарид Харисов
Покажите мне в Арсенале хоть одну звезду суперпупер мирового масштаба, которую просто взяли и купили. У каждого гранда есть такая, кстати. И да, Райса я пока к этой категории не отношу, он не решает в одиночку исходы матчей. Нет такой? Да потому что Артета вырастил весь состав! Эдегор при нем прибавил, Салиба, Габриэль (который защитник), Мартинелли, Сака — он вырастил это всё из относительной молодежи, из точечных покупок. И вырастил такой состав, который бодается с Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы. Это колоссальная работа, это шедевр. А то что первое за столько лет плей-офф ЛЧ обернулось вылетом в 1/4 должно восприниматься не «Ужас, как так можно!» а наоборот, «Вау, что дошли!» Я болел за клуб с периода позднего Венгера. И я его любил и меня все устраивало. Это была веселая, романтичная команда. Но тогда я не мог себе даже представить, что канониры окажутся на таком месте. Я не мог представить, что «Арсенал» будет воспринимать поражение в 1 мяч опытнейший «Баварии» как позор. Я не мог представить, что отставание в 2 очка от Сити Гвардиолы будут воспринимать как неудачу. При обычных раскладах последних 10-15 лет отстаивание было бы не 2 балла, а все 20! Боже, храни Микеля от хейтеров, которые даже не помнят, какая гнилая развалюха ему досталась, когда он только стал тренером. Трещало по швам вообще всё! А трофеи придут, эта команда невероятно молодая и растёт, можно хоть сейчас взять, никого не покупать и ещё спокойно держаться лет 5-7. Но, конечно, надеюсь так не будет.
Уважаемый, в вашем комментарии я как будто себя прочитала, от начала пристального боления (нравиться клуб стал ещё раньше) до сегодняшних мыслей. За этот клуб нужно радоваться осторожно, а то глупые шапкозакидатели спровоцировали болельщиков других клубов, и теперь все ловим стёб и хейт. А шаг вперёд действительно нужен ☝
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Ответ Фарид Харисов
Покажите мне в Арсенале хоть одну звезду суперпупер мирового масштаба, которую просто взяли и купили. У каждого гранда есть такая, кстати. И да, Райса я пока к этой категории не отношу, он не решает в одиночку исходы матчей. Нет такой? Да потому что Артета вырастил весь состав! Эдегор при нем прибавил, Салиба, Габриэль (который защитник), Мартинелли, Сака — он вырастил это всё из относительной молодежи, из точечных покупок. И вырастил такой состав, который бодается с Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы. Это колоссальная работа, это шедевр. А то что первое за столько лет плей-офф ЛЧ обернулось вылетом в 1/4 должно восприниматься не «Ужас, как так можно!» а наоборот, «Вау, что дошли!» Я болел за клуб с периода позднего Венгера. И я его любил и меня все устраивало. Это была веселая, романтичная команда. Но тогда я не мог себе даже представить, что канониры окажутся на таком месте. Я не мог представить, что «Арсенал» будет воспринимать поражение в 1 мяч опытнейший «Баварии» как позор. Я не мог представить, что отставание в 2 очка от Сити Гвардиолы будут воспринимать как неудачу. При обычных раскладах последних 10-15 лет отстаивание было бы не 2 балла, а все 20! Боже, храни Микеля от хейтеров, которые даже не помнят, какая гнилая развалюха ему досталась, когда он только стал тренером. Трещало по швам вообще всё! А трофеи придут, эта команда невероятно молодая и растёт, можно хоть сейчас взять, никого не покупать и ещё спокойно держаться лет 5-7. Но, конечно, надеюсь так не будет.
Уважаемый, у Арсенала Артеты за последние 4 сезона трансферный баланс -550 миллионов, очнитесь, кого он там вырастил)
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Ответ Фарид Харисов
Покажите мне в Арсенале хоть одну звезду суперпупер мирового масштаба, которую просто взяли и купили. У каждого гранда есть такая, кстати. И да, Райса я пока к этой категории не отношу, он не решает в одиночку исходы матчей. Нет такой? Да потому что Артета вырастил весь состав! Эдегор при нем прибавил, Салиба, Габриэль (который защитник), Мартинелли, Сака — он вырастил это всё из относительной молодежи, из точечных покупок. И вырастил такой состав, который бодается с Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы. Это колоссальная работа, это шедевр. А то что первое за столько лет плей-офф ЛЧ обернулось вылетом в 1/4 должно восприниматься не «Ужас, как так можно!» а наоборот, «Вау, что дошли!» Я болел за клуб с периода позднего Венгера. И я его любил и меня все устраивало. Это была веселая, романтичная команда. Но тогда я не мог себе даже представить, что канониры окажутся на таком месте. Я не мог представить, что «Арсенал» будет воспринимать поражение в 1 мяч опытнейший «Баварии» как позор. Я не мог представить, что отставание в 2 очка от Сити Гвардиолы будут воспринимать как неудачу. При обычных раскладах последних 10-15 лет отстаивание было бы не 2 балла, а все 20! Боже, храни Микеля от хейтеров, которые даже не помнят, какая гнилая развалюха ему досталась, когда он только стал тренером. Трещало по швам вообще всё! А трофеи придут, эта команда невероятно молодая и растёт, можно хоть сейчас взять, никого не покупать и ещё спокойно держаться лет 5-7. Но, конечно, надеюсь так не будет.
А Белингем суперзвезда? Думаю ответ да. Тогда почему Райс не считается суперзвездой, если их приобрели за одну и туже сумму? Только потому что он опорник?
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Ответ Фарид Харисов
Покажите мне в Арсенале хоть одну звезду суперпупер мирового масштаба, которую просто взяли и купили. У каждого гранда есть такая, кстати. И да, Райса я пока к этой категории не отношу, он не решает в одиночку исходы матчей. Нет такой? Да потому что Артета вырастил весь состав! Эдегор при нем прибавил, Салиба, Габриэль (который защитник), Мартинелли, Сака — он вырастил это всё из относительной молодежи, из точечных покупок. И вырастил такой состав, который бодается с Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы. Это колоссальная работа, это шедевр. А то что первое за столько лет плей-офф ЛЧ обернулось вылетом в 1/4 должно восприниматься не «Ужас, как так можно!» а наоборот, «Вау, что дошли!» Я болел за клуб с периода позднего Венгера. И я его любил и меня все устраивало. Это была веселая, романтичная команда. Но тогда я не мог себе даже представить, что канониры окажутся на таком месте. Я не мог представить, что «Арсенал» будет воспринимать поражение в 1 мяч опытнейший «Баварии» как позор. Я не мог представить, что отставание в 2 очка от Сити Гвардиолы будут воспринимать как неудачу. При обычных раскладах последних 10-15 лет отстаивание было бы не 2 балла, а все 20! Боже, храни Микеля от хейтеров, которые даже не помнят, какая гнилая развалюха ему досталась, когда он только стал тренером. Трещало по швам вообще всё! А трофеи придут, эта команда невероятно молодая и растёт, можно хоть сейчас взять, никого не покупать и ещё спокойно держаться лет 5-7. Но, конечно, надеюсь так не будет.
Райс не звезда? Не решает в одиночку исходы матчей???
Забавная формулировка.
А кто тогда эти звезды которые в соло тащат? В Арсенале и в других клубах?
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Ответ Фарид Харисов
Покажите мне в Арсенале хоть одну звезду суперпупер мирового масштаба, которую просто взяли и купили. У каждого гранда есть такая, кстати. И да, Райса я пока к этой категории не отношу, он не решает в одиночку исходы матчей. Нет такой? Да потому что Артета вырастил весь состав! Эдегор при нем прибавил, Салиба, Габриэль (который защитник), Мартинелли, Сака — он вырастил это всё из относительной молодежи, из точечных покупок. И вырастил такой состав, который бодается с Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы. Это колоссальная работа, это шедевр. А то что первое за столько лет плей-офф ЛЧ обернулось вылетом в 1/4 должно восприниматься не «Ужас, как так можно!» а наоборот, «Вау, что дошли!» Я болел за клуб с периода позднего Венгера. И я его любил и меня все устраивало. Это была веселая, романтичная команда. Но тогда я не мог себе даже представить, что канониры окажутся на таком месте. Я не мог представить, что «Арсенал» будет воспринимать поражение в 1 мяч опытнейший «Баварии» как позор. Я не мог представить, что отставание в 2 очка от Сити Гвардиолы будут воспринимать как неудачу. При обычных раскладах последних 10-15 лет отстаивание было бы не 2 балла, а все 20! Боже, храни Микеля от хейтеров, которые даже не помнят, какая гнилая развалюха ему досталась, когда он только стал тренером. Трещало по швам вообще всё! А трофеи придут, эта команда невероятно молодая и растёт, можно хоть сейчас взять, никого не покупать и ещё спокойно держаться лет 5-7. Но, конечно, надеюсь так не будет.
Я болею за Арсенал с 2002, и даже представить себе не мог что промежуток между последним чемпионством составит 20+ лет
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