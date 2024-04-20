Джейми Каррагер: «Арсенал» Артеты рискует превратиться в «Тоттенхэм» Почеттино. Без побед в АПЛ и ЛЧ признание за хорошую работу не будет утешением»
Джейми Каррагер высказался о будущем «Арсенала» под управлением Микеля Артеты.
Ранее «канониры» вылетели из Лиги чемпионов от «Баварии». В АПЛ лондонцы на 2 очка отстают от лидирующего «Манчестер Сити».
«Арсенал» Микеля Артеты рискует превратиться в «Тоттенхэм» времен Маурисио Почеттино – команду, которой восхищались за то, что она едва не стала великой.
Если «Арсенал» быстро не придет в себя от разочарования в Лиге чемпионов и не выиграет Премьер-лигу, соперники из северного Лондона смогут поделиться замечаниями о том, насколько жестоким может быть футбол.
Стоит отметить, что Артета, как и Почеттино во время его работы в «Тоттенхэме», заслуживает скорее уважения и похвалы за то, что сделал «Арсенал» претендентом на чемпионство, чем критики в случае неудачи. Признание за хорошую работу не будет утешением, если история запомнит эпоху Артеты без победы в Премьер-лиге или Лиге чемпионов в его резюме.
Жестокая реальность заключается в том, что любая команда «Арсенала», не выигравшая один или несколько крупнейших трофеев, никогда не станет чем-то большим, чем просто «претендентом», и о ней будут говорить почти покровительственно, сравнивая с командой, завоевавшей «золотой дубль» (сезон-2001/02) или «Непобедимыми» (сезон-2003/04).
Они все еще находятся в гонке за титул, но при этом балансируют на грани. Три [потенциальных] поражения за неделю будут означать, что сезон фактически закончен с точки зрения завоевания трофеев.
В связи с этим возникает неизбежный вопрос: «Что дальше с проектом Артеты?»
В футболе мы много говорим о том, что нужно сделать «следующий шаг», и в целом это означает движение вперед. Чаще всего следующий шаг – это движение назад. В период с 2015 по 2019 год «Тоттенхэму» удалось зайти так далеко, но они остались без трофеев. Сколько бы перспектив ни было, окна возможностей быстро закрываются», – написал экс-игрок «Ливерпуля».
Нет такой? Да потому что Артета вырастил весь состав! Эдегор при нем прибавил, Салиба, Габриэль (который защитник), Мартинелли, Сака — он вырастил это всё из относительной молодежи, из точечных покупок. И вырастил такой состав, который бодается с Ливерпулем Клоппа и Сити Гвардиолы.
Это колоссальная работа, это шедевр. А то что первое за столько лет плей-офф ЛЧ обернулось вылетом в 1/4 должно восприниматься не «Ужас, как так можно!» а наоборот, «Вау, что дошли!»
Я болел за клуб с периода позднего Венгера. И я его любил и меня все устраивало. Это была веселая, романтичная команда. Но тогда я не мог себе даже представить, что канониры окажутся на таком месте. Я не мог представить, что «Арсенал» будет воспринимать поражение в 1 мяч опытнейший «Баварии» как позор. Я не мог представить, что отставание в 2 очка от Сити Гвардиолы будут воспринимать как неудачу. При обычных раскладах последних 10-15 лет отстаивание было бы не 2 балла, а все 20!
Боже, храни Микеля от хейтеров, которые даже не помнят, какая гнилая развалюха ему досталась, когда он только стал тренером. Трещало по швам вообще всё!
А трофеи придут, эта команда невероятно молодая и растёт, можно хоть сейчас взять, никого не покупать и ещё спокойно держаться лет 5-7. Но, конечно, надеюсь так не будет.
С «Ливерпулем» ситуация другая, да, Клопп очень хорошо сам развивал игроков и сделал многих легендами, но кто такой Юрген в плане опыта и кто такой Микель? Смешно сравнивать. Артета будучи игроком пылил в Эвертоне тогда, когда Клопп уже брал первое чемпионство с Дортмундом ;)
Если бы Клоппа выгнали через четыре года, Ливерпуль так и не выиграл бы АПЛ..
У Арсенала же чуть ли не единственная по-настоящему большая покупка топового игрока — это Райс. Парти ещё брали из Атлетико, две получается. Эдегора списали в Мадриде; Жезуса и Зинченко в Сити (пускай валят нахрен с такой игрой, как сейчас); Жоржиньо прошёл свой пик; Уайт не был сильно раскрученным, все смеялись с его ценника; Габриэл то же самое... и так далее
ЛЧ - ладно. Опыт нужен в таких делах. А там вся основа считай пороху не нюхала.
Но в АПЛ кучу очков бестолково растеряли. По возрасту лидеров кажется что они будут ходить в претендентах на АПЛ еще лет пять. Но окно возможностей может закрыться куда быстрее.
Сейчас его вообще никто в здравом уме не отнесет к игроку мирового класса, да и когда его покупал Арсенал тоже. Но некоторые нужны качества всё ещё при нём.
Кстати так могло быть и с Ливерпулем Клоппа, если бы не ЛЧ и АПЛ.
Это не упрек Артете или Арсеналу, скорее похвала за совершенное и опасение, что если ничего не выиграть из серьезного, то уже сделанное померкнет, а через годы и пропадет.
Кого сейчас волнует, что Тоттенхэм однажды дошел до финала ЛЧ? Кто сейчас об этом помнит?
Так что Каррагер здесь прав - без кубков все успехи потом забудутся. За второе и третьи места наград в футболе НЕТ.
Вернер тоже ЛЧ выигрывал и даже Реалу забивал. Звезда теперь?
Забавная формулировка.
А кто тогда эти звезды которые в соло тащат? В Арсенале и в других клубах?