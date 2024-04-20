Тренер «Монако» допустил, что Головин восстановится до конца сезона: «Точной информации пока нет» 

Теги Монако лига 1 Франция травмы Александр Головин Ади Хюттер Исмаиль Якобс Футбол

Ади Хюттер высказался о травмах Александра Головина и Исмаиля Якобса.

Сообщалось, что россиянин выбыл до конца сезона из-за повреждения голеностопа.

«Мы, конечно, очень разочарованы тем, что они покинули общую группу из-за повреждений. Они очень здорово проявляли себя в последнее время. В последних двух матчах Исмаиль действовал просто великолепно.

В свою очередь Головин – один из ключевых игроков нашей команды, однако у нас есть футболисты, которые могут занять его место на поле. Мы сосредоточены на проработке этих вариантов. 

Скорее всего, они выбыли до конца сезона, однако не стоит исключать и того, что как Александр, так и Исмаиль еще успеют восстановиться. Точной информации пока нет», – сказал главный тренер «Монако».

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5 комментариев
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Алле, спортс! Предлагаю новый слоган до конца сезона : Монако, без Головина!)) Зы. Мои 10 процентов за идею можете перечислить на мою карту. В юанях и рупиях не предлагать))
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Плохо для Манигасков,ведь выбыли ключевые игроки,а самая заруба за попадание в ЛЧ!!! Могут и не попасть!
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жестоко вышло, теперь вряд ли летом уйдёт на повышение...
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Ответ Cevin Cigan
Плохо для Манигасков,ведь выбыли ключевые игроки,а самая заруба за попадание в ЛЧ!!! Могут и не попасть!
Там им нужно очень сильно постараться чтобы не попасть, слишком большой отрыв от 5го места
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Ответ Ashot Kafka
Там им нужно очень сильно постараться чтобы не попасть, слишком большой отрыв от 5го места
Монако как раз таки и может всё растерять, к сожалению. Конец сезона тяжело даётся в последние года
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