Тренер «Монако» допустил, что Головин восстановится до конца сезона: «Точной информации пока нет» 

Ади Хюттер высказался о травмах Александра Головина и Исмаиля Якобса.

Сообщалось, что россиянин выбыл до конца сезона из-за повреждения голеностопа.

«Мы, конечно, очень разочарованы тем, что они покинули общую группу из-за повреждений. Они очень здорово проявляли себя в последнее время. В последних двух матчах действовал просто великолепно.

В свою очередь Головин – один из ключевых игроков нашей команды, однако у нас есть футболисты, которые могут занять его место на поле. Мы сосредоточены на проработке этих вариантов.

Скорее всего, они выбыли до конца сезона, однако не стоит исключать и того, что как , так и Исмаиль еще успеют восстановиться. Точной информации пока нет», – сказал главный тренер « ».