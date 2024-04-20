Тренер «Монако» допустил, что Головин восстановится до конца сезона: «Точной информации пока нет»
Ади Хюттер высказался о травмах Александра Головина и Исмаиля Якобса.
Сообщалось, что россиянин выбыл до конца сезона из-за повреждения голеностопа.
«Мы, конечно, очень разочарованы тем, что они покинули общую группу из-за повреждений. Они очень здорово проявляли себя в последнее время. В последних двух матчах Исмаиль действовал просто великолепно.
В свою очередь Головин – один из ключевых игроков нашей команды, однако у нас есть футболисты, которые могут занять его место на поле. Мы сосредоточены на проработке этих вариантов.
Скорее всего, они выбыли до конца сезона, однако не стоит исключать и того, что как Александр, так и Исмаиль еще успеют восстановиться. Точной информации пока нет», – сказал главный тренер «Монако».