Черчесов о Головине: «В «Монако» тренером работает мой товарищ. При нем Александр сделал качественный скачок» 

Теги Монако Станислав Черчесов лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин Ади Хюттер Футбол

Станислав Черчесов отметил прогресс хавбека сборной России Александра Головина.

— Куда ему надо стремиться?

— Смотря какие предложения поступают. Менять «Монако» и куда‑то перейти, чтобы нам угодить…

— Только в топ‑чемпионат, в топ‑клуб.

— В «Монако» тренером работает мой товарищ [Ади Хюттер]. При нем Головин сделал качественный скачок, — сказал экс-тренер сборной России.

25 комментариев
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Так я и знал, что все это из-за Черчесова
+123
0
+123
Все благодаря Стасу!!!
+39
0
+39
Ответ madaev
Так я и знал, что все это из-за Черчесова
Спасибо тебе, Стас за Головина☺️
+22
0
+22
Из далека зашёл...
+19
-2
+17
Видеть во всём личную заслугу это конечно талант
+16
-3
+13
Монако товарища Черчесова*
+5
0
+5
Вспомнил слова Кобелева про Бышовца :
"все тренеры - его ученики, все футболисты - его дети".
+3
0
+3
Ответ Petr Friendship
Да. Но не только по причине его профессионального уровня. Менталитет, коллектив, оъатмосфера, принятие, долгая адаптация. Кому это надо. Даже в монако получилось за счёт поддержки российского владельца
Даже в монако получилось за счёт поддержки российского владельца
-------------------------------------------------------
Откуда такое предположение?
+3
-1
+2
Кому-то солнце Монако не по душе, а Сане наоборот - самое то.👍Вот перейдёт Мбаппе в Реал, и монегаски обойдут парижан в борьбе за чемпионство.😉😁
+1
0
+1
Как тут принято писать: "открыт новый персонаж - товарищ Черчесова"?
+1
0
+1
Ответ Выкидыш
Похоже для Сашки Монако потолок...
Да. Но не только по причине его профессионального уровня. Менталитет, коллектив, оъатмосфера, принятие, долгая адаптация. Кому это надо. Даже в монако получилось за счёт поддержки российского владельца
+6
-5
+1
Насчет товарища не знаю, но то что Головин вышел на новый уровень это факт
0
0
0
Да я вас умоляю каждый тренер говорит что именно его заслуга в том что Головин сделал качественный скачок. То же говорил и прошлый тренер Монако. А суть в том что Саша уже третий год играет на топовом уровне, но почему-то все до сих пор этом удивляются
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Нет у тебя товарищей.
+1
-1
0
Спасибо, за такого друга хорошего!
0
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Слава Стасу!
+1
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Ответ Выкидыш
Похоже для Сашки Монако потолок...
Может и так. Только для России Саня все равно топ, по матчу с Сербией это было видно, что он наголову выше лимитчиков из РПЛ
+1
-1
0
Ответ Вячеслав Максименко
Даже в монако получилось за счёт поддержки российского владельца ------------------------------------------------------- Откуда такое предположение?
Предположение хотя бы по причине желания Монако покупки этого футболиста, и желание самого Головина уйти туда, а были в 2018 предложения и повкуснее. Протекция
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Ответ Вячеслав Максименко
И какие были предложения?
Тоже Челси, с той же русской протекцией
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Ответ Le_Chiffre
Спасибо, за такого друга хорошего!
Не за что, бро)
0
0
0
Ответ Футбол, хоккей итд
Кому-то солнце Монако не по душе, а Сане наоборот - самое то.👍Вот перейдёт Мбаппе в Реал, и монегаски обойдут парижан в борьбе за чемпионство.😉😁
Спорно
0
0
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Ответ Gato17
Монако товарища Черчесова*
Головин товарища Черчесова)
0
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