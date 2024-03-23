Черчесов о Головине: «В «Монако» тренером работает мой товарищ. При нем Александр сделал качественный скачок»
Станислав Черчесов отметил прогресс хавбека сборной России Александра Головина.
— Куда ему надо стремиться?
— Смотря какие предложения поступают. Менять «Монако» и куда‑то перейти, чтобы нам угодить…
— Только в топ‑чемпионат, в топ‑клуб.
— В «Монако» тренером работает мой товарищ [Ади Хюттер]. При нем Головин сделал качественный скачок, — сказал экс-тренер сборной России.
"все тренеры - его ученики, все футболисты - его дети".
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Откуда такое предположение?