Черчесов о Головине: «В «Монако» тренером работает мой товарищ. При нем Александр сделал качественный скачок» 

Станислав Черчесов отметил прогресс хавбека сборной России Александра Головина.

— Куда ему надо стремиться?

— Смотря какие предложения поступают. Менять « » и куда‑то перейти, чтобы нам угодить…

— Только в топ‑чемпионат, в топ‑клуб.

— В «Монако» тренером работает мой товарищ [ ]. При нем сделал качественный скачок, — сказал экс-тренер сборной России.