Грилиш о результативности: «Сити» купил меня за 100 млн не для того, чтобы я стал Холандом. Сегодня все одержимы статистикой. Клуб знал, как много я могу предложить в других аспектах»

Джек Грилиш поделился мыслями по поводу своей результативности в «Ман Сити».

«Говорить о голах и результативных передачах странно, потому что « », очевидно, купил меня за 100 миллионов фунтов, и я не думаю, что когда-либо забивал больше восьми голов за один сезон. Это показывает, что они покупали меня не для того, чтобы я стал , таким сумасшедшим бомбардиром.

Очевидно, я хочу забивать больше. Кто бы не хотел? Мы футболисты, и это лучшее, что мы можем делать. Думаю, что я не забивал больше восьми голов за все время в Премьер-лиге, поэтому полагаю, «Сити» знал, как много я могу предложить в других аспектах. Сегодня все так одержимы статистикой.

Как по мне, самое главное – играть и побеждать. В прошлом сезоне, например, я сыграл много матчей, но думаю, что забил всего пять голов и сделал 10-11 передач. Это не так уж и много, но я играл большую роль в матчах.

Когда я был в « », были времена, когда я забивал 8 голов и делал 15 передач или что-то в этом роде, то есть их было больше, но я ничего не выиграл. На какой сезон я оглядываюсь назад, думая, что он был успешным? На прошлый.

Когда я играю, находясь в правильном ритме, чувствуя себя важным для команды, и мы вместе что-то выигрываем, тогда это имеет значение. Когда разговариваешь с игроками, которые уже завершили карьеру, они все говорят, что главное – это выигрывать трофеи. Это то, на что вы оглядываетесь.

Мне 28 лет, и я хочу выиграть как можно больше, прежде чем завершить карьеру, когда бы это ни случилось. Надеюсь, до этого еще долго, но цель состоит в том, чтобы выиграть как можно больше с этим клубом», – заявил полузащитник «Сити».

В текущем сезоне сыграл 17 матчей в , забив 3 гола и сделав одну результативную передачу. Полная статистика футболиста доступна здесь.