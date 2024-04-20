Грилиш о результативности: «Сити» купил меня за 100 млн не для того, чтобы я стал Холандом. Сегодня все одержимы статистикой. Клуб знал, как много я могу предложить в других аспектах»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш Эрлинг Холанд Футбол

Джек Грилиш поделился мыслями по поводу своей результативности в «Ман Сити».

«Говорить о голах и результативных передачах странно, потому что «Манчестер Сити», очевидно, купил меня за 100 миллионов фунтов, и я не думаю, что когда-либо забивал больше восьми голов за один сезон. Это показывает, что они покупали меня не для того, чтобы я стал Эрлингом Холандом, таким сумасшедшим бомбардиром.

Очевидно, я хочу забивать больше. Кто бы не хотел? Мы футболисты, и это лучшее, что мы можем делать. Думаю, что я не забивал больше восьми голов за все время в Премьер-лиге, поэтому полагаю, «Сити» знал, как много я могу предложить в других аспектах. Сегодня все так одержимы статистикой.

Как по мне, самое главное – играть и побеждать. В прошлом сезоне, например, я сыграл много матчей, но думаю, что забил всего пять голов и сделал 10-11 передач. Это не так уж и много, но я играл большую роль в матчах.

Когда я был в «Вилле», были времена, когда я забивал 8 голов и делал 15 передач или что-то в этом роде, то есть их было больше, но я ничего не выиграл. На какой сезон я оглядываюсь назад, думая, что он был успешным? На прошлый.

Когда я играю, находясь в правильном ритме, чувствуя себя важным для команды, и мы вместе что-то выигрываем, тогда это имеет значение. Когда разговариваешь с игроками, которые уже завершили карьеру, они все говорят, что главное – это выигрывать трофеи. Это то, на что вы оглядываетесь.

Мне 28 лет, и я хочу выиграть как можно больше, прежде чем завершить карьеру, когда бы это ни случилось. Надеюсь, до этого еще долго, но цель состоит в том, чтобы выиграть как можно больше с этим клубом», – заявил полузащитник «Сити».

В текущем сезоне Грилиш сыграл 17 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав одну результативную передачу. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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48 комментариев
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Фото Грилиша с чемпионского парада уже стоит этих денег. "Повесьте это в Лувре!".
+65
-8
+57
Ответ Fazy10
в баре ?)
Алкоголь это зло. И Грилиш это зло уничтожает!
+50
-1
+49
Ответ zzzeeerrrooo
Доку далеко до Грилиша в некоторых аспектах игры Джек также как и Бернарду важны не голами или передачами , а в первую очередь объёмом работы
Некоторые смотрят статистику, но не понимают саму игру, по факту.
+44
-6
+38
Не знаю зачем еще покупать флангового игрока за 100 млн фунтов, как не для голов/передач? При всем уважении, но даже Доку выбил уже больше 10 очков по ГП, выходя на полчаса в свой первый сезон, тогда как у Грилиша скромные 3+1, и это в 3 сезон в Сити. Джеку надо прибавлять.
+25
-8
+17
Ответ Кудри Гендузи
Не знаю зачем еще покупать флангового игрока за 100 млн фунтов, как не для голов/передач? При всем уважении, но даже Доку выбил уже больше 10 очков по ГП, выходя на полчаса в свой первый сезон, тогда как у Грилиша скромные 3+1, и это в 3 сезон в Сити. Джеку надо прибавлять.
Доку далеко до Грилиша в некоторых аспектах игры
Джек также как и Бернарду важны не голами или передачами , а в первую очередь объёмом работы
+23
-9
+14
в баре ?)
+9
-3
+6
Ответ Кудри Гендузи
Не знаю зачем еще покупать флангового игрока за 100 млн фунтов, как не для голов/передач? При всем уважении, но даже Доку выбил уже больше 10 очков по ГП, выходя на полчаса в свой первый сезон, тогда как у Грилиша скромные 3+1, и это в 3 сезон в Сити. Джеку надо прибавлять.
а почему мы игнорируем тот факт, что Грилиш долгое время был недоступен из за травмы?
+4
-1
+3
Ответ Фран
Некоторые смотрят статистику, но не понимают саму игру, по факту.
При всех прочих факторах, что мешает Грилишу раздавать хотя бы 10 голевых за сезон? Влияние Грилиша на игру Сити внушительное, но от статистики не убежать, когда заплачены такие деньги.
+6
-3
+3
Ответ Potapson
Фото Грилиша с чемпионского парада уже стоит этих денег. "Повесьте это в Лувре!".
беда в том, что и сам Грилиш так думает. Фотка есть, требл есть, можно балду гонять теперь пожизненно.
+8
-5
+3
Как бы ты пригодился Вилле в следующем сезоне)
+3
0
+3
Ответ Personology Center
Грилиш правильные вещи говорит: не только из бомбардиров состоит команда, кто-то должен и "рояль таскать". Или давайте уберём всех защей, кипера, все возможные варианты полузащиты, и сведём всё это хозяйство к "девятке". Одиннадцать 9ок! Круто же! Сколько голов можно назабивать! Огненные матчи получатся, что-то типа, 15:15. )
в матчах с Реалом Грилиш таскал рояль? там Фоден в одиночку за всю линию атаки бился. Но никак не Грилиш.
+2
0
+2
Ответ dmitryGoose
Грилиш - не уровень Сити. Вообще не понимаю, почему у такого клуба в старте ЭТО
Если бы не грилиш, далеко не факт что был бы требл. Да и сейчас он набрел форму и очень хорош
+3
-1
+2
Ответ Personology Center
Грилиш правильные вещи говорит: не только из бомбардиров состоит команда, кто-то должен и "рояль таскать". Или давайте уберём всех защей, кипера, все возможные варианты полузащиты, и сведём всё это хозяйство к "девятке". Одиннадцать 9ок! Круто же! Сколько голов можно назабивать! Огненные матчи получатся, что-то типа, 15:15. )
а с каких грилиш таскает рояль ? лул
+4
-2
+2
Ответ Personology Center
Грилиш правильные вещи говорит: не только из бомбардиров состоит команда, кто-то должен и "рояль таскать". Или давайте уберём всех защей, кипера, все возможные варианты полузащиты, и сведём всё это хозяйство к "девятке". Одиннадцать 9ок! Круто же! Сколько голов можно назабивать! Огненные матчи получатся, что-то типа, 15:15. )
сам посуди,он атакующий игрок (левый нападающий практически) и иметь такую стату за 100 лямов фунтов это очень и очень плохо
+4
-2
+2
Ответ dmitryGoose
Грилиш - не уровень Сити. Вообще не понимаю, почему у такого клуба в старте ЭТО
Грилиш в прошлом сезоне был в пиковой форме и сыграл во всех важных матчах
+2
-1
+1
Взяли за 100 из за англ паспорта. Был французом, макс дали бы 40-50 млн. Это факт
+1
0
+1
В итоге оба стали «Холандами».))
+1
0
+1
Ответ Madhamish
Провалил игру с Реалом и вместо того, чтобы сидеть и думать, как стать лучше, он пошел опять трепать языком.
Реалу проиграли не по игре, а опыт не купить. Ментально расти нужны и победы и поражения. По игре Сити никогда никому не уступал, всегда играет 1м номер против любой команды.
+2
-1
+1
за 3 сезона 22 г+п мда

пепун уже сказал что купил его за 100 лямов потому что он хороший парень))

а то что у клуба 115 эпизодов нарушений ведения финансов никого не волнует
+4
-3
+1
Грилиш - не уровень Сити. Вообще не понимаю, почему у такого клуба в старте ЭТО
+7
-6
+1
Передач явно не хватает
+1
0
+1
Провалил игру с Реалом и вместо того, чтобы сидеть и думать, как стать лучше, он пошел опять трепать языком.
+6
-5
+1
Ответ Waititi
Реалу проиграли не по игре, а опыт не купить. Ментально расти нужны и победы и поражения. По игре Сити никогда никому не уступал, всегда играет 1м номер против любой команды.
финал прошлой лиги чемпионов. Интер их укатал. Ливерпуль. Астон вилла
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Ответ Виталий Ан
Кто из всех футболистов может держать мяч на месте против 3 соперников возле штрафной , пока вся команда перестраивается в атаку так, как Пепу надо? Почему никто из троих не пытается забрать мяч у него?! Почему он всегда в топе заработанных штрафных и фолов на нем. Если бы Сити еще научился использовать стандарты, это была бы еще более крутая команда. Доку до него еще как до луны. Кроме дриблинга ничего не может. Ну ему 22 может и выйдет хотяб на уровень Гриши.
кого убрали с поля в матче с Реалом первым? и кто создал момент для гола Де Брюйне?
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Ответ Кудри Гендузи
Не знаю зачем еще покупать флангового игрока за 100 млн фунтов, как не для голов/передач? При всем уважении, но даже Доку выбил уже больше 10 очков по ГП, выходя на полчаса в свой первый сезон, тогда как у Грилиша скромные 3+1, и это в 3 сезон в Сити. Джеку надо прибавлять.
Ты полностью расписался в непонимании футбола.
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Шейхи: «тюю, да вы что? Грили, какие 100 миллионов? Написано же - 40, значит 40! Он просто пьяный наверное, офицер, не обращайте внимания!»
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Самозванец-нарцисс
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"...
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь"
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В структуре Пепа на бумаге расписано кто может бить по воротам а кто нет)
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Зато я чеканить умею
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