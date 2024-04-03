Джек Грилиш: «Мне свистят на каждом стадионе – не понимаю почему. Стараюсь воспринимать это как комплимент»

Джек Грилиш высказался о свисте в свой адрес на выездных матчах «Манчестер Сити».

«Я всегда задавался вопросом, почему болельщики соперников освистывают меня. Моя мама тоже все время об этом спрашивает!

Но на самом деле я не знаю [почему это происходит]. На каждом стадионе, куда я приезжаю, мне свистят, и я не вполне понимаю, в чем дело.

Я просто стараюсь воспринимать это положительно или как комплимент», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».