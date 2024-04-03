Джек Грилиш: «Мне свистят на каждом стадионе – не понимаю почему. Стараюсь воспринимать это как комплимент»
Джек Грилиш высказался о свисте в свой адрес на выездных матчах «Манчестер Сити».
«Я всегда задавался вопросом, почему болельщики соперников освистывают меня. Моя мама тоже все время об этом спрашивает!
Но на самом деле я не знаю [почему это происходит]. На каждом стадионе, куда я приезжаю, мне свистят, и я не вполне понимаю, в чем дело.
Я просто стараюсь воспринимать это положительно или как комплимент», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
- У меня после секса шум в ушах... что это такое?
Врач:
- Дед, это апплодисменты!
Стерлингу тоже свистят всю карьеру, ну там за очевидные нырки на пике карьеры. Тоже самое и с Неймаром было.
Никто не обращает внимания на то, сколько их били по ногам все эти годы, просто не нравятся они соперникам и все)