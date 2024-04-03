Джек Грилиш: «Мне свистят на каждом стадионе – не понимаю почему. Стараюсь воспринимать это как комплимент»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш высказался о свисте в свой адрес на выездных матчах «Манчестер Сити».

«Я всегда задавался вопросом, почему болельщики соперников освистывают меня. Моя мама тоже все время об этом спрашивает!

Но на самом деле я не знаю [почему это происходит]. На каждом стадионе, куда я приезжаю, мне свистят, и я не вполне понимаю, в чем дело.

Я просто стараюсь воспринимать это положительно или как комплимент», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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14 комментариев
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80-летний дед жалуется врачу:
- У меня после секса шум в ушах... что это такое?
Врач:
- Дед, это апплодисменты!
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Им не нравится твоя причёска, ковбой
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значит зарплата будет меньше, раз свистят. )
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Может ему свистят только негры?
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Это не комплимент
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Это зрители подманивают твою любимую водку Грей Гус к себе :)
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может потому, что ты белый? (с)
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Надо объединиться с Винисиусом.
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дружище, это и есть комплимент!
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раз свистят, значит любят тебя! 🙂
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Так спросил бы у болельщиков. Хотя бы через соц сети.
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Так очевидно почему свистят - потому что еще со времен Виллы собирает много фолов на себе. Многие в Англии считают, что он подставляется под фолы и где-то рисует.
Стерлингу тоже свистят всю карьеру, ну там за очевидные нырки на пике карьеры. Тоже самое и с Неймаром было.
Никто не обращает внимания на то, сколько их били по ногам все эти годы, просто не нравятся они соперникам и все)
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