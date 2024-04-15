Грилиш каждый вечер посещает шведскую баню в своем доме. Хавбек «Ман Сити» проводит 10 минут в парилке при 110 градусах
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш каждый вечер посещает баню.
28-летний хавбек сборной Англии, известный своей любовью к вечеринкам и бурно праздновавший требл, завоеванный в «Сити» в прошлом сезоне, оборудовал в своем особняке в Чешире стоимостью 5,6 млн фунтов традиционную шведскую баню.
Каждый вечер Грилиш проводит не менее 10 минут в бане при температуре 110 градусов, выводя токсины. Затем он проводит 10 минут на свежем воздухе.
«Джек любит поразвлечься, когда настает время, и он не извиняется за это. Но, похоже, повзрослев, он узнал, что есть разные способы проводить время.
Его девушка Саша Эттвуд – поклонница здорового образа жизни, фитнеса, и они с удовольствием посещают личную сауну вместе. Это стало новой привычкой Джека перед сном», – сообщил источник The Sun.
Отметим, что одна из особенностей «басту», или шведской бани, – это вентиляция, обеспечивающая естественное передвижение воздуха. Это дает людям возможность при нахождении в сауне дышать с легкостью.
Изображения: instagram.com/jackgrealish
Знакомьтесь, Саша Эттвуд – английская модель, которая терпит всемирно известные загулы Джека Грилиша и даже простила измену (но это не точно)🔞
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Это же 13103 Суторминых