Грилиш каждый вечер посещает шведскую баню в своем доме. Хавбек «Ман Сити» проводит 10 минут в парилке при 110 градусах

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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш каждый вечер посещает баню.

28-летний хавбек сборной Англии, известный своей любовью к вечеринкам и бурно праздновавший требл, завоеванный в «Сити» в прошлом сезоне, оборудовал в своем особняке в Чешире стоимостью 5,6 млн фунтов традиционную шведскую баню.

Каждый вечер Грилиш проводит не менее 10 минут в бане при температуре 110 градусов, выводя токсины. Затем он проводит 10 минут на свежем воздухе.

«Джек любит поразвлечься, когда настает время, и он не извиняется за это. Но, похоже, повзрослев, он узнал, что есть разные способы проводить время.

Его девушка Саша Эттвуд – поклонница здорового образа жизни, фитнеса, и они с удовольствием посещают личную сауну вместе. Это стало новой привычкой Джека перед сном», – сообщил источник The Sun.

Отметим, что одна из особенностей «басту», или шведской бани, – это вентиляция, обеспечивающая естественное передвижение воздуха. Это дает людям возможность при нахождении в сауне дышать с легкостью.

Изображения: instagram.com/jackgrealish

Знакомьтесь, Саша Эттвуд – английская модель, которая терпит всемирно известные загулы Джека Грилиша и даже простила измену (но это не точно)🔞

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20 комментариев
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Глушаков делал так до того, как это было мейнстримом
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Ну Джэк вообще наш человек, баня это зачёт) Сауна конечно не наша классика, но тоже норм)
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Алкоголь сам быстро не выйдет из организма
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Ответ tracid
Скажите ему что температура в бане не главное. Можно и при 60 градусах отправится так что ноги не поднять. Банщик только нужен грамотный
Причем здесь баня? Он заходит в сауну один раз на 10 минут. Это не наша любовь сидеть в бане 5 часов с алкоголем и жирной едой.
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Очень интересная новость.
Держите в курсе и дальше.
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Уважение за любовь к сауне, куда катимся?
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Баня за 5,6 млн фунтов.
Это же 13103 Суторминых
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ну это и ясно, Грилиш любитель побухать а потом вот этот вот все
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А сколько раз в туалет ходит можно узнать?
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Ответ Aleksey Yashin
Баня за 5,6 млн фунтов. Это же 13103 Суторминых
Не баня, а особняк ))
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Глушаков: «брат, я тебя во первых приветствую…»
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Ответ tracid
Скажите ему что температура в бане не главное. Можно и при 60 градусах отправится так что ноги не поднять. Банщик только нужен грамотный
можно и вне бани. Только ты уверен, что его цель "отпариться так, чтоб ноги не поднять"?
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Ответ Yaroslove
Не баня, а особняк ))
Фух, отлегло)
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