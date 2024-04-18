Вальверде о выходе в 1/2 ЛЧ: «Сити играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал». Они думали, что мы мертвы, но мы выиграли»
Федерико Вальверде оценил выход «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы обыграли «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).
«Манчестер Сити, очевидно, играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал» Мадрид. Они думали, что мы мертвы, но мы выиграли.
Моя награда лучшему игроку матча принадлежит всем. Я положу ее в раздевалке и поздравлю всех, кто отдал все силы», – сказал хавбек «Реала».
Сити физические монстры просто, Реал уже еле дышал, а они все носились без устали, тем ценнее эта победа Реала
После игры с Сити,реал показал мастер класс по оборонительному футболу.
Все понятно с вами.
Реал явный фаворит ЛЧ, но по-моему им нужен тренер (и давно) в первую очередь, а не Мбаппе.
У них если другие побеждают с камбеком - это отскок. Если сами - чемпионский характер. Если другие отсиживаются в защите - автобус. Если сами - мастеркласс по защите. Если другой тренер жалуется на судью - нытик. Если сами - всё объективно. Список можно продолжать вечно.