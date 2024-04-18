Вальверде о выходе в 1/2 ЛЧ: «Сити играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал». Они думали, что мы мертвы, но мы выиграли» 

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде оценил выход «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Манчестер Сити, очевидно, играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал» Мадрид. Они думали, что мы мертвы, но мы выиграли.

Моя награда лучшему игроку матча принадлежит всем. Я положу ее в раздевалке и поздравлю всех, кто отдал все силы», – сказал хавбек «Реала».

«Реал» – король ЛЧ! 12 полуфиналов за 14 лет

Материалы по теме

206 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Сергей Пацаваца
Теперь это называется мастер-класс , получается какой же Симеоне мастерклассный
Это которому Дортмунд 4 вколачивает?)
+146
-21
+125
Реально великие !Вчерашняя игра должна быть занесена в учебники по обороне,она была практически безупречна 💣
+136
-38
+98
Ответ BZB
В обороне Реал показал мастер-класс.
Теперь это называется мастер-класс , получается какой же Симеоне мастерклассный
+135
-43
+92
Болел в этом матче за "Реал", но смотреть такую игру в его исполнении это извините "кровь из глаз".
+81
-17
+64
Ответ Бахтияр Анарметов
согласен, они забили после подарка ошибки рюдигера
Ну он осознал. В атаку летел, и даже забить мог победный с игры. Забил, в итоге, в серии пенальти победный, исправился.
+66
-3
+63
В обороне Реал показал мастер-класс.
+66
-22
+44
Ответ Вова Паскаянц
Реально великие !Вчерашняя игра должна быть занесена в учебники по обороне,она была практически безупречна 💣
согласен, они забили после подарка ошибки рюдигера
+55
-12
+43
ну если честно с другой тактикой у нынешнего Сити выиграть практически невозможно, я уверен, что Сити разгромил бы любой другой клуб среди всех четвертьфиналистов.. неожиданно, что Реал так внимательно сыграл в обороне, позволив Сити создать очень мало моментов и пропустив гол после своей ошибки.. неприятно когда Реал играет в такой футбол, но лучше так, чем 0-4 в прошлом году..
Сити физические монстры просто, Реал уже еле дышал, а они все носились без устали, тем ценнее эта победа Реала
+41
-3
+38
Ответ Бахтияр Анарметов
согласен, они забили после подарка ошибки рюдигера
Бахтияр, открою тебе секрет. Ошибка Рюдигера это следствие давления МС. Поэтому он не дарил гол. Помимо этого у МС были и другие моменты. Практически любые голы в футболе это следствие ошибок обороны. Если бы никто не ошибался, то и голов в футболе не существовало бы.
+42
-4
+38
глоры Реал до встречи с Сити. Атлетико Мадрид ставить Автобус.
После игры с Сити,реал показал мастер класс по оборонительному футболу.
Все понятно с вами.
+45
-17
+28
Больше всего меня смешат эти двойные стандарты. Когда в таком стиле играет Тен Хаг, Тухель или Челси - это автобус, отскок и фарт, когда Реал - это мастерство, тактика, терпение, матч для учебника по обороне. Главное не перепутать. 😆
+48
-22
+26
Ответ Вова Паскаянц
Реально великие !Вчерашняя игра должна быть занесена в учебники по обороне,она была практически безупречна 💣
Когда такие матчи проводил Атлетико или Челси без тренера, ой то есть с Ди Матео, все кричали «фуфуфу, антифутбол», а тут в учебники, кек.
+31
-15
+16
Ответ Акер
Больше всего меня смешат эти двойные стандарты. Когда в таком стиле играет Тен Хаг, Тухель или Челси - это автобус, отскок и фарт, когда Реал - это мастерство, тактика, терпение, матч для учебника по обороне. Главное не перепутать. 😆
Ну так в том и соль, что Реал так играет раз в год
+24
-8
+16
Ответ Сергей Пацаваца
Теперь это называется мастер-класс , получается какой же Симеоне мастерклассный
Симеоне со всеми так играет, а Реал по необходимости и очень очень редко! По этому это мастер класс по другому сити было бы очень сложно пройти.
+22
-7
+15
У Мадрида новый уровень сложности. Решили сделать ремонтаду в серии пенальти
+18
-3
+15
Ответ Pertinax Gandi
Болел в этом матче за "Реал", но смотреть такую игру в его исполнении это извините "кровь из глаз".
а как ты будешь играть с Сити на выезде? если в атаку, то получишь 5 голов в первом тайме и это минимум.
+22
-8
+14
Ответ Proper Chels
Когда такие матчи проводил Атлетико или Челси без тренера, ой то есть с Ди Матео, все кричали «фуфуфу, антифутбол», а тут в учебники, кек.
Так говорили люди которые футбол с вертолёта видели ,это и есть искусство ,сыграть на сильных сторонах своих футболистов
+18
-4
+14
Ответ хихидог
Герои просто все оставили на поле , сейчас все говорят о доминирование Сити во втором матче ,но не каждый соперник сможет так обороняться на протяжении 120 минут перекрывая все свободные зоны при том что у Реала скамейка совсем короткая .
Сити доминировал территориально, но не было кучи опасных моментов, Реал реально очень грамотно стоял в обороне, что очень неожиданно
+14
-1
+13
а они в футбол играли?)) смотрел второй тайм, одна команда играла в футбол, вторая пинала мяч подальше. Хочется чтобы реал уже вылетел. Когда в такой антифутбол играет клуб без возможностей это хотя бы понятно, но когда клуб уровня реала демонстрирует такое, выглядит отвратно. Их дело, конечно, но болеть за такой "футбол" странно
+28
-16
+12
Ответ neuner
ну если честно с другой тактикой у нынешнего Сити выиграть практически невозможно, я уверен, что Сити разгромил бы любой другой клуб среди всех четвертьфиналистов.. неожиданно, что Реал так внимательно сыграл в обороне, позволив Сити создать очень мало моментов и пропустив гол после своей ошибки.. неприятно когда Реал играет в такой футбол, но лучше так, чем 0-4 в прошлом году.. Сити физические монстры просто, Реал уже еле дышал, а они все носились без устали, тем ценнее эта победа Реала
Герои просто все оставили на поле , сейчас все говорят о доминирование Сити во втором матче ,но не каждый соперник сможет так обороняться на протяжении 120 минут перекрывая все свободные зоны при том что у Реала скамейка совсем короткая .
+13
-1
+12
Ответ Axs Men
Главное победили, остальное не важно. Только просьба не называйте это королевским клубом, это середняк типо КП, которые недавно выиграл Ливерпуль, тот же автобус. Тут только два варианта , или они оба середняки, или КП тоже можно называть королевским клубом, а что такого, они же победили
абсолютно согласен, симпатизировал Реалу в этом матче, но смотреть на это было довольно жутко. Да, быстро повели в счёте, но отбивались в стиле МЮ, просто пуляя на быстрых бегунков впереди, которые просто повыше классом, чем у МЮ. В этот раз отскочили, поэтому будем читать и слушать про "гений" Анчелотти, как вот он раскусил игру Сити)
Реал явный фаворит ЛЧ, но по-моему им нужен тренер (и давно) в первую очередь, а не Мбаппе.
+14
-5
+9
Ответ Акер
Больше всего меня смешат эти двойные стандарты. Когда в таком стиле играет Тен Хаг, Тухель или Челси - это автобус, отскок и фарт, когда Реал - это мастерство, тактика, терпение, матч для учебника по обороне. Главное не перепутать. 😆
чушь не пиши,все признают,что это автобус,при этом защитники Реала сыграли на элитном уровне
+15
-6
+9
Не понял, за что Вальверде получил награду лучшему. Лунин в другом матче играл что ли?
+8
0
+8
Хорошо,что признает это,каждому любителю футбола было очевидно,но мне как фанату Реала больновато было смотреть как Сити доминирует,такого не должно быть ни с одним соперником,сказать,что состав не позволяет нельзя...терять инициативу окей,но стоять автобусом 105 минут...не знаю,справедливости ради,играли в 10-ом,т.к. Уокер сожрал Винисиуса с потрохами...тот даже ниразу не смог одолеть 33-летнего качка в забеге на дистанции
+11
-3
+8
Ответ QWertY
Сити играл как будто против аутсайдера АПЛ, вот настолько была разница в классе. Не повезло, бывает. Но фанатам как минимум не должно быть стыдно за свою команду, чего не скажешь о позорном бусе из Мадрида. Даже Барселона в меньшинстве играла смелее и лучше против ПСЖ
Только Барселона смело отлетела со счетом 4:1 от кривого ПСЖ, а Реал по-аутсайдерски идеально отоборонялся 120 минут от Фодена, КДБ, Холанда, Бернарду, Грилиша и Доку, причем до конца вообще вел в счете и пропустил после отскока :))
+19
-11
+8
Ответ Артур Коркмасов
Симеоне со всеми так играет, а Реал по необходимости и очень очень редко! По этому это мастер класс по другому сити было бы очень сложно пройти.
а как они вообще могли играть по-другому? им 2 паса подряд вперед не давали нормально сделать, дышать в центре поля было негде... они может и хотели бы лучше сыграть, да не получалось...
+8
-2
+6
Ответ Акер
Больше всего меня смешат эти двойные стандарты. Когда в таком стиле играет Тен Хаг, Тухель или Челси - это автобус, отскок и фарт, когда Реал - это мастерство, тактика, терпение, матч для учебника по обороне. Главное не перепутать. 😆
Ну так давно известно, что реал - золотой эталон двойных стандартов.

У них если другие побеждают с камбеком - это отскок. Если сами - чемпионский характер. Если другие отсиживаются в защите - автобус. Если сами - мастеркласс по защите. Если другой тренер жалуется на судью - нытик. Если сами - всё объективно. Список можно продолжать вечно.
+6
0
+6
Ответ meringue
Хорошо, какой план на игру должен был быть против такого Сити, который ещё и уступал в счёте весь матч?
Хотя бы выбегать в контры нормально,Сити провел такой матч по одной причине,они абсолютно не боялись рисковать,поскольку контратаки Реала не представляли никакой,даже видимой угрозы
+13
-8
+5
Первой игре залетело у Сити)) не всегда так фортит
+7
-2
+5
Ответ meringue
Какой матч провел Сити? Доминация в контроле мяча? Сити не создавал той опасности у ворот, которой должен был создать, поэтому и вылетел.
Они насоздавали моментов на 3 гола минимум,где-то видел Xg,и каждому болельщику Реала,начиная со 2-ого тайма в нос бил острый запах гола,была перекладина,КДБ простил с 8 метров,куча сэйвов Лунина,ты матч вобще смотрел ?
+6
-1
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий