Вальверде о выходе в 1/2 ЛЧ: «Сити играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал». Они думали, что мы мертвы, но мы выиграли» 

Федерико Вальверде оценил выход «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли « » (1:1, 4:3 по пен.) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 3:3).

«Манчестер Сити, очевидно, играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал» Мадрид. Они думали, что мы мертвы, но мы выиграли.

Моя награда лучшему игроку матча принадлежит всем. Я положу ее в раздевалке и поздравлю всех, кто отдал все силы», – сказал хавбек « ».

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