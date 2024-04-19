Хенесс о решении Нагельсманна продлить контракт со сборной: «Очень жаль, но это не конец света для «Баварии»
Ули Хенесс оценил решение Юлиана Нагельсманна продлить контракт со сборной.
«Мы должны уважать его решение. Очень жаль, но теперь он принял решение в пользу сборной, и это не будет концом света для «Баварии». Я не совсем понимаю, почему некоторые газеты считают, что им все известно, и ведут себя так, будто переход Нагельсманна в «Баварию» уже решен.
Юлиан всегда был одним из нескольких кандидатов, и у обеих сторон была возможность сказать «да» или «нет». Теперь он решил остаться в национальной команде», – сказал почетный президент «Баварии».
А не вы ли его турнули?