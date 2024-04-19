«Реал» четвертый год подряд покинет капитан, если Начо уйдет. До этого были Рамос, Марсело и Бензема

Капитан может уйти из «Реала» четвертый сезон подряд.

Как стало известно ранее, защитник принял решение покинуть клуб летом по истечении действующего контракта. Испанец, выступавший за клуб с 2011 года, проинформировал об этом Карло Анчелотти и руководство « ».

До него из клуба три сезона подряд уходили капитаны: в 2023 году, в 2022 году и в 2021 году.