«Реал» четвертый год подряд покинет капитан, если Начо уйдет. До этого были Рамос, Марсело и Бензема
Капитан может уйти из «Реала» четвертый сезон подряд.
Как стало известно ранее, защитник принял решение покинуть клуб летом по истечении действующего контракта. Испанец, выступавший за клуб с 2011 года, проинформировал об этом Карло Анчелотти и руководство «Мадрида».
До него из клуба три сезона подряд уходили капитаны: Карим Бензема в 2023 году, Марсело в 2022 году и Серхио Рамос в 2021 году.
Порядок вроде такой😊