«Реал» четвертый год подряд покинет капитан, если Начо уйдет. До этого были Рамос, Марсело и Бензема

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Марсело Начо Фернандес Футбол

Капитан может уйти из «Реала» четвертый сезон подряд.

Как стало известно ранее, защитник принял решение покинуть клуб летом по истечении действующего контракта. Испанец, выступавший за клуб с 2011 года, проинформировал об этом Карло Анчелотти и руководство «Мадрида».

До него из клуба три сезона подряд уходили капитаны: Карим Бензема в 2023 году, Марсело в 2022 году и Серхио Рамос в 2021 году.

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30 комментариев
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Ответ Инженер Управляющий
Чем Лунин и Винисиус заслужили быть выше Алабы и Рюдигера?
Тем, что дольше в клубе находятся.
+19
0
+19
Давайте Феде сразу.Он потянет и это.
+21
-3
+18
Ответ omsk1716
Кто там после Начо по выслуге лет идет?
Лука
+17
-3
+14
Когда-нибудь мы увидим легенду Реала, который завершит карьеру в Реале. Последним был Зидан.
+11
-2
+9
Ответ Дядя ТУРА
Лука
Он тоже вроде по окончании сезона уходит
+8
-1
+7
Кто там после Начо по выслуге лет идет?
+5
-1
+4
Ответ omsk1716
Кто там после Начо по выслуге лет идет?
Модрич, Карвахаль, Кроос, Васкес, Вальверде, Себальос, Винисиус, Лунин, Куртуа, Милитао, Родриго, Менди, Алаба, Камавинга, Тчуамени, Рюдигер, Фран Гарсиа, Браим Диас, Беллингем.

Порядок вроде такой😊
+4
0
+4
Ответ Аврал
Обстоятельства по которым Зидан закончил карьеру вообще всем хорошо известны.Думаю если бы не Матерацци ещё бы попылил.
Он объявил о завершении карьеры ещё до ЧМ.
+6
-2
+4
Ответ omsk1716
Кто там после Начо по выслуге лет идет?
Вроде Карвахаль
+4
-1
+3
По такой логике дальше уходит Карвахаль
+2
0
+2
Ответ [gunya67]
В Реале исторически капитанская повязка даётся по сроку нахождения в клубе. Вальверде будет 4 или 5 капитаном
Это то да,но учитывая,что в основе не всегда играют Начо,Модрич,Кроос,Васкес, шансы Вальверде стать вице капитаном повышаются! Первым конечно при таком раскладе будет Карвахаль!
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0
+1
Ответ Cevin Cigan
Это то да,но учитывая,что в основе не всегда играют Начо,Модрич,Кроос,Васкес, шансы Вальверде стать вице капитаном повышаются! Первым конечно при таком раскладе будет Карвахаль!
Карвахаль в этом сезоне уникально без травм, обычно он травмотичен, так что Кроос тлже будет с капиианскоц повязкой
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Ответ ernar11
Когда-нибудь мы увидим легенду Реала, который завершит карьеру в Реале. Последним был Зидан.
Вообще Реал никого из легенд не выгонял никогда, все выбирали сами варианты поиграть, где попроще, но в основе или за большие деньги. Начо остался к слову из-за возможности стать капитаном Реала в этом сезоне, он бы ушёл год назад, но ушёл Бензема. Модрич Вам кстати, как пример. И Зидан закончил рано по сегодняшним меркам.
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Ответ Аврал
Да,объявлял,но Реал вроде хотел его ещё на годик уломать.С Кроосом получается пока.
Но Кроос-то не объявлял.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Лучше поиграть 1:4 и играть красиво или выиграть по пенальти и пройти в полуфинал ЛЧ хоть и с троллейбусом? ))
Через 20-30 лет никто не вспомнит как было сыграно красиво или троллейбусом, но зато все будут помнить кто короли ЛЧ
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Лучше поиграть 1:4 и играть красиво или выиграть по пенальти и пройти в полуфинал ЛЧ хоть и с троллейбусом? ))
Очень красивая игра была, особенно контроль приема мяча от Левандовского, напомнил раннего Бербатова
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Лучше поиграть 1:4 и играть красиво или выиграть по пенальти и пройти в полуфинал ЛЧ хоть и с троллейбусом? ))
Результат матча не известен до завершающего свистка. Произойти может всякое - можешь стоять автобусом, не выходя со своей половины до 25 минуты матча и влететь 4-0, а можешь отскочить. Такое в футболе часто происходит. У того же Реала неоднократно бывали такие матчи, где они превосходили соперников, но не побеждали
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Ответ Аврал
Давайте Феде сразу.Он потянет и это.
В Реале исторически капитанская повязка даётся по сроку нахождения в клубе. Вальверде будет 4 или 5 капитаном
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Ответ omsk1716
Кто там после Начо по выслуге лет идет?
Карвахаль, Бульдог будет хорошим капитаном, он уже хороший капитан.
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Ответ Инженер Управляющий
Чем Лунин и Винисиус заслужили быть выше Алабы и Рюдигера?
Раньше стали мадридцами.
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Ответ EKSPERT
Он тоже вроде по окончании сезона уходит
Вопрос как был поставлен так и был отвечен
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Уйдут и Начо и Модрич, и будут Карвахаль и Кроос, и самое интересное, что и они через год могут уйти, но вряд ли, продержатся года 2-3 наверное, а уже потом Феде Вальверде и Виниусиус, вот они долго будет капитанами.
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