Тен Хаг об отмене переигровок в Кубке Англии: «Печально для британской футбольной культуры, но неизбежно. Нужно освободить место в расписании топ-игроков»

Эрик тен Хаг поделился мнением об отмене переигровок в Кубке Англии.

Как стало известно ранее, со следующего сезона в турнире будут отменены все переигровки, начиная с первого раунда. В рамках действующего формата Кубка переигровки при ничейных результатах предусмотрены в раундах с 1-го по 4-й – в 5-м и последующих раундах они были отменены в 2018 году.

Изменения являются частью 6-летнего соглашения между Футбольной ассоциацией Англии и и обусловлены увеличением количества матчей в турнирах .

«Это очень печально для британской футбольной культуры, но думаю, неизбежно, и никто ничего не может с этим поделать. Причина в перегруженном календаре, а решение продиктовано и УЕФА.

У нас влиятельная лига, но есть очень много других стран, и игроки так сильно перегружены, так что это должно прекратиться. Как я уже сказал, мне очень грустно и жаль английские клубы, но нужно освободить немного места в расписании топ-игроков», – заявил главный тренер « ».

В воскресенье «Юнайтед» сыграет в полуфинале Кубка Англии с «Ковентри». Матч состоится в 17:30 по московскому времени.

В Кубке Англии полностью отменят переигровки со следующего сезона