Тен Хаг об отмене переигровок в Кубке Англии: «Печально для британской футбольной культуры, но неизбежно. Нужно освободить место в расписании топ-игроков»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии УЕФА ФИФА календарь Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился мнением об отмене переигровок в Кубке Англии.

Как стало известно ранее, со следующего сезона в турнире будут отменены все переигровки, начиная с первого раунда. В рамках действующего формата Кубка переигровки при ничейных результатах предусмотрены в раундах с 1-го по 4-й – в 5-м и последующих раундах они были отменены в 2018 году.

Изменения являются частью 6-летнего соглашения между Футбольной ассоциацией Англии и АПЛ и обусловлены увеличением количества матчей в турнирах УЕФА.

«Это очень печально для британской футбольной культуры, но думаю, неизбежно, и никто ничего не может с этим поделать. Причина в перегруженном календаре, а решение продиктовано ФИФА и УЕФА.

У нас влиятельная лига, но есть очень много других стран, и игроки так сильно перегружены, так что это должно прекратиться. Как я уже сказал, мне очень грустно и жаль английские клубы, но нужно освободить немного места в расписании топ-игроков», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье «Юнайтед» сыграет в полуфинале Кубка Англии с «Ковентри». Матч состоится в 17:30 по московскому времени.

В Кубке Англии полностью отменят переигровки со следующего сезона

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12 комментариев
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Отмена переигровок в Кубке Англии — давно назревавшее, логичное решение. Еще бы Кубок английской футбольной лиги отменить, как это сделали в других странах — было бы идеально
+17
-5
+12
Ответ Topwintop
Хааг живёт в своём мире каком-то вдали от реальности
а что он не так сказал сейчас?
+9
-1
+8
Ответ Gunner_14
Отмена переигровок в Кубке Англии — давно назревавшее, логичное решение. Еще бы Кубок английской футбольной лиги отменить, как это сделали в других странах — было бы идеально
Переигровки в кубке Англии - уникальная возможность для маленьких клубов из подвала английской футбольной иерархии привезти либо к себе домой топ-клуб из высшего дивизиона, либо самим оказаться на знаменитом стадионе, не стоит забывать про спортивную составляющую, 2-матчевые раунд часто дарят клубам-карликам достижение в виде высокой стадии турнира, для многих это в историю входит
+3
0
+3
Ответ Gunner_14
Отмена переигровок в Кубке Англии — давно назревавшее, логичное решение. Еще бы Кубок английской футбольной лиги отменить, как это сделали в других странах — было бы идеально
небольшие клубы с вами не согласятся
да и топам полезно было бы детей проверять в таких играх
+5
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+2
Англия действительно перегружена матчами
+2
-2
0
Мешки с переполненным и скамейками за отмену лишних матчей
+1
-1
0
Ответ Кэдди Бэйла
Переигровки в кубке Англии - уникальная возможность для маленьких клубов из подвала английской футбольной иерархии привезти либо к себе домой топ-клуб из высшего дивизиона, либо самим оказаться на знаменитом стадионе, не стоит забывать про спортивную составляющую, 2-матчевые раунд часто дарят клубам-карликам достижение в виде высокой стадии турнира, для многих это в историю входит
Тогда пусть сделают как в Испании. Первый раунд кубка команды Ла лиги играют в гостях против клубов из 3-4 дивизионов
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Ответ f0mk4
Англия действительно перегружена матчами
Пусть наигрывают молодежь
+2
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