Тен Хаг о том, спасет ли победа в Кубке Англии сезон для «МЮ»: «Мы хотим выигрывать трофеи каждый год. В воскресенье найдем способ выйти в финал»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о текущем сезоне «МЮ».

Перед игрой с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага спросили, спасет ли победа в этом турнире сезон для клуба.

«Нужно всегда смотреть на обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться, но в данный момент я не думаю об этом. Я думаю о воскресенье и о том, как нам обыграть «Ковентри». Только об этом, а все остальное – потом. Мы строим планы на следующий сезон, но сейчас все мысли только о следующем матче.

Прошлый сезон – это прошлый сезон. Мы хотим добиваться успеха каждый год, выигрывать трофеи, у нас есть большая возможность, потому что мы в полуфинале, но это огромный вызов. Мы знаем все наши проблемы, и всегда, когда их так много, нужно находить решения, так что в воскресенье мы найдем способ выйти в финал», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

«МЮ» занимает 7-е место в АПЛ с 50 очками.

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10 комментариев
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Ответ Vatikan
должны выиграть, Манчестер всегда был красный!
Вот именно, был
+6
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+6
Ответ Black Phoenix
ЭТХ уже ничто не спасёт: в еврокубках - провал, в АПЛ ещё больший провал. МЮ далёк от попадания в ЛЧ на следующий сезон, да и ЛЕ под вопросом. Клуб с такими финансовыми возможностями, инфраструктурой и славной историей не должен быть настолько унылым середняком и терять очки не только с топами, но и аутсайдерами. Это полная жесть. А если красные дьяволы вывалятся за пределы топ-8... не, лучше я не буду это комментировать.
МЮ далёк от попадания в ЛЧ? Парень,ты очень нежен в выражениях. МЮ до ЛЧ, как раком до Китая,если честно
+7
-1
+6
ЭТХ уже ничто не спасёт: в еврокубках - провал, в АПЛ ещё больший провал. МЮ далёк от попадания в ЛЧ на следующий сезон, да и ЛЕ под вопросом. Клуб с такими финансовыми возможностями, инфраструктурой и славной историей не должен быть настолько унылым середняком и терять очки не только с топами, но и аутсайдерами. Это полная жесть. А если красные дьяволы вывалятся за пределы топ-8... не, лучше я не буду это комментировать.
+5
0
+5
Дело не в трофеях ( они конечно главное ) а в игре которой увы нет... За 2 сезона можно было бы нарисовать какой нибудь рисунок игры. А так полная импровизация, надежда на нестандартный ход кого то...
+1
0
+1
МЮ после Фергюсона - это такой английский Спартак после Романцева
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Конечно спасёт, Кубок Англии весьма престижный трофей. Надо брать и не отдать его МанСити.
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Ну да найдем))) два сезона уже ищем ключи к стабильной игре
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Ну если он еще и с Ковентри умерится обделаться, то я даже не знаю что его спасет
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