Тен Хаг о том, спасет ли победа в Кубке Англии сезон для «МЮ»: «Мы хотим выигрывать трофеи каждый год. В воскресенье найдем способ выйти в финал»

Эрик тен Хаг высказался о текущем сезоне «МЮ».

Перед игрой с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии главного тренера « » Эрика тен спросили, спасет ли победа в этом турнире сезон для клуба.

«Нужно всегда смотреть на обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться, но в данный момент я не думаю об этом. Я думаю о воскресенье и о том, как нам обыграть « ». Только об этом, а все остальное – потом. Мы строим планы на следующий сезон, но сейчас все мысли только о следующем матче.

Прошлый сезон – это прошлый сезон. Мы хотим добиваться успеха каждый год, выигрывать трофеи, у нас есть большая возможность, потому что мы в полуфинале, но это огромный вызов. Мы знаем все наши проблемы, и всегда, когда их так много, нужно находить решения, так что в воскресенье мы найдем способ выйти в финал», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

«МЮ» занимает 7-е место в с 50 очками.

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