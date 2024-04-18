Уэс Браун: «Для тен Хага выиграть Кубок Англии чрезвычайно важно, иначе у него могут возникнуть неприятности»

Теги Манчестер Юнайтед Уэс Браун премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Уэс Браун высказался о значении победы в Кубке Англии для «МЮ» и Эрика тен Хага.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ковентри» в полуфинале турнира. Победитель встретится в финале с победителем пары «Манчестер Сити» – «Челси».

«Кубок Англии может иметь огромное значение. У Эрика был фантастический старт в прошлом сезоне, команда хорошо финишировала в чемпионате и дошла до двух финалов, выиграв один из них.

Сейчас у «Юнайтед» есть прекрасная возможность выйти в финал Кубка Англии, и победа в нем станет большим импульсом.

«Манчестер Юнайтед» привык завоевывать трофеи, поэтому это будет очень важно для тренера. Он захочет выиграть этот финал, иначе у него могут возникнуть неприятности», – сказал бывший защитник манкунианцев в интервью The Zone.

Уэс Браун: «Тен Хаг заслужил еще один сезон, он достаточно сделал за первые два. В «МЮ» были известные специалисты, но ситуация всегда одинаковая, так что дело в чем-то другом»

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2 комментария
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А то у него сейчас все в ажуре
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Какие неприятности? Отдых на неустойке?
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