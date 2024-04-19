Клопп о вылете «Ливерпуля» из ЛЕ после 1:0 с «Аталантой»: «Смешанные чувства, я доволен игрой. На АПЛ сосредоточимся»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о вылете из Лиги Европы.
Английский клуб потерпел поражение от «Аталанты» на стадии четвертьфинала (0:3, 1:0) и завершает выступления в этом турнире.
«Было ясно, что мы поставили перед собой огромное препятствие. Мне очень понравилась сегодняшняя игра с желанием и мощью, которые продемонстрировали ребята. Это было невероятно с их стороны.
Это было очень сложно, и в некоторых моментах мы слишком спешили. Мы выиграли матч, и это была та реакция, которую мы хотели показать. Это было трудно, и мы знали, что так и будет, но «Аталанта» на 100% заслужила пройти дальше.
Мы должны сосредоточиться на чемпионате, и это именно то, что мы будем делать с этого момента. Сегодня мы выиграли матч, поэтому возвращаемся к победам. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед матчем с «Фулхэмом». Это будет совсем другая игра, но она будет сложной.
У меня смешанные чувства. Мы вылетели, но я доволен игрой. Мы бы хотели поехать [на финал] в Дублин, но этого не будет. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы полностью погрузимся в него», – сказал Клопп.
А какой матч Юрген смотрел?
Но душою и разумом на чемоданах.
Просто в секунду с говном смешивают
А тут еще Ливерпуль не в форме и сдулся
Наш Юрген не знает, видимо, что когда делишь турниры на важные и не важные - проигрываешь везде...
.. ать её АПЛ.