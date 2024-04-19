Клопп о вылете «Ливерпуля» из ЛЕ после 1:0 с «Аталантой»: «Смешанные чувства, я доволен игрой. На АПЛ сосредоточимся»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о вылете из Лиги Европы.

Английский клуб потерпел поражение от «Аталанты» на стадии четвертьфинала (0:3, 1:0) и завершает выступления в этом турнире. 

«Было ясно, что мы поставили перед собой огромное препятствие. Мне очень понравилась сегодняшняя игра с желанием и мощью, которые продемонстрировали ребята. Это было невероятно с их стороны.

Это было очень сложно, и в некоторых моментах мы слишком спешили. Мы выиграли матч, и это была та реакция, которую мы хотели показать. Это было трудно, и мы знали, что так и будет, но «Аталанта» на 100% заслужила пройти дальше.

Мы должны сосредоточиться на чемпионате, и это именно то, что мы будем делать с этого момента. Сегодня мы выиграли матч, поэтому возвращаемся к победам. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед матчем с «Фулхэмом». Это будет совсем другая игра, но она будет сложной.

У меня смешанные чувства. Мы вылетели, но я доволен игрой. Мы бы хотели поехать [на финал] в Дублин, но этого не будет. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы полностью погрузимся в него», – сказал Клопп

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36 комментариев
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Слили короче.отвратительное отношение к турниру и болельщикам.
+9
-4
+5
Ответ Марат Романов
Слили короче.отвратительное отношение к турниру и болельщикам.
Зачем тогда со Спартой играли основой два матча? там бы тогда выпускали молодежь, раз уж сливать решили)
+7
-3
+4
Ответ Крок
Выдал то что итак было понятно, АПЛ они хотят взять а не ЛЕ тем более после вылета Арсенала и сити из Лч
Потому основой играли, да?
+5
-1
+4
Гасперини наголову обыграл Клоппа во втором тайме
+4
0
+4
Ответ Roman
Зачем тогда со Спартой играли основой два матча? там бы тогда выпускали молодежь, раз уж сливать решили)
Без понятия,я ,наверно,впервые не понял что вообще пытался изобразить Клопп в этих играх.абсолютно шизофренические решения, начиная с ответки со Спартой
+2
0
+2
...ох уж эти любители танцевать на костях...))) посмотрим что будет с вашими "командами"...
+2
0
+2
"Мне очень понравилась сегодняшняя игра с желанием и мощью, которые продемонстрировали ребята. Это было невероятно с их стороны."
А какой матч Юрген смотрел?
+2
0
+2
Чем могла понравится игра непонятно
+2
0
+2
Ответ Крэнг
Да он троллит уже. Аллегри после игр Ювентуса примерно то же самое говорит.
Клопп телом в Ливерпуле
Но душою и разумом на чемоданах.
+2
0
+2
Ответ Axs Men
1 АПЛ за 9 сезонов это очень мало для крутого тренера
1 ЛЧ Гвардиолы при тратах таких за 11 Лет это позор мирового футбола
+8
-7
+1
Ответ Topwintop
1 ЛЧ Гвардиолы при тратах таких за 11 Лет это позор мирового футбола
Опять припекает, Витян?))
+4
-3
+1
Ответ Galym1968
...ох уж эти любители танцевать на костях...))) посмотрим что будет с вашими "командами"...
Я в шоке с комментариев если честно
Просто в секунду с говном смешивают
0
0
0
Ответ Марат Романов
Слили короче.отвратительное отношение к турниру и болельщикам.
АХАХАХАХАХА
+1
-1
0
Ответ Марат Романов
Без понятия,я ,наверно,впервые не понял что вообще пытался изобразить Клопп в этих играх.абсолютно шизофренические решения, начиная с ответки со Спартой
тогда шансы на АПЛ были выше и казалось что смогут потянуть два турнира. Он же перед спартой не знал что сольет 0:3 дома. Поэтому отказались от ЛЕ, но и апл уже просрана. В итоге из двух зайцев ни 1 не поймал
0
0
0
Выдал то что итак было понятно, АПЛ они хотят взять а не ЛЕ тем более после вылета Арсенала и сити из Лч
+1
-1
0
Ответ Крок
Уфф ок сдулись
Проигрывайте достойно
0
0
0
Ответ Клименко
Ну а что было в ответном матче после пяти палок? Может тренер подготовился, ушел от фирменного стиля игры и достойно ответил Клоппу, играя в катеначчо. А тут еще Ливерпуль не в форме и сдулся
Уфф ок сдулись
0
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Ответ Крок
Я не знаю? Ну да так же я не знаю Несту Мальдини, Каннаваро, и почему защитный футбол Конте и Жозе больше подходит Италии, все я знаю. А когда ЛИВЕРПУЛЬ пять палок кидал тому же Аталанте, интересно какая защита была, или это итальянская защита только неделю назад появилась
Ну а что было в ответном матче после пяти палок? Может тренер подготовился, ушел от фирменного стиля игры и достойно ответил Клоппу, играя в катеначчо.
А тут еще Ливерпуль не в форме и сдулся
0
0
0
Ответ Клименко
Вы не знаете, что такое итальянская защита. Жаль, что с глобализацией футбола пропала уникальность футбольных стилей. А Ливер вполне возможно сливать дальше пойдет по сезону, они явно сдохли
Я не знаю? Ну да так же я не знаю Несту Мальдини, Каннаваро, и почему защитный футбол Конте и Жозе больше подходит Италии, все я знаю. А когда ЛИВЕРПУЛЬ пять палок кидал тому же Аталанте, интересно какая защита была, или это итальянская защита только неделю назад появилась
0
0
0
Ответ Крок
Никогда не поверю что основной Ливерпуль не смог бы создать ни одного момента за 80 минут , слили . Может у лучшему, хоть так возьмут АПЛ
Вы не знаете, что такое итальянская защита. Жаль, что с глобализацией футбола пропала уникальность футбольных стилей. А Ливер вполне возможно сливать дальше пойдет по сезону, они явно сдохли
0
0
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Ответ Клименко
Потому основой играли, да?
Чтобы резервом играть это надо иметь наглость высокого уровня чтобы так наглядно всем слить турнир
+1
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>Мы должны сосредоточиться на чемпионате, и это именно то, что мы будем делать с этого момента.

Наш Юрген не знает, видимо, что когда делишь турниры на важные и не важные - проигрываешь везде...
+1
-1
0
Кубок про.. ли, ЛЕ про.. ли, теперь будем про
.. ать её АПЛ.
0
0
0
Оо прослеживается стиль Роджерса
0
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0
1 АПЛ за 9 сезонов это очень мало для крутого тренера
+4
-4
0
Чем интересно этот очкастый занимается профессионально. Так деньги из воздуха получать и смотреть как команда сезон за сезоном позорится.
+3
-3
0
Сосредоточится на третьем месте))
+3
-3
0
Ливерпуль опозорился.
+3
-3
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