Клопп о вылете «Ливерпуля» из ЛЕ после 1:0 с «Аталантой»: «Смешанные чувства, я доволен игрой. На АПЛ сосредоточимся»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о вылете из Лиги Европы.

Английский клуб потерпел поражение от «Аталанты» на стадии четвертьфинала (0:3, 1:0) и завершает выступления в этом турнире.

«Было ясно, что мы поставили перед собой огромное препятствие. Мне очень понравилась сегодняшняя игра с желанием и мощью, которые продемонстрировали ребята. Это было невероятно с их стороны.

Это было очень сложно, и в некоторых моментах мы слишком спешили. Мы выиграли матч, и это была та реакция, которую мы хотели показать. Это было трудно, и мы знали, что так и будет, но « » на 100% заслужила пройти дальше.

Мы должны сосредоточиться на чемпионате, и это именно то, что мы будем делать с этого момента. Сегодня мы выиграли матч, поэтому возвращаемся к победам. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед матчем с «Фулхэмом». Это будет совсем другая игра, но она будет сложной.

У меня смешанные чувства. Мы вылетели, но я доволен игрой. Мы бы хотели поехать [на финал] в Дублин, но этого не будет. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы полностью погрузимся в него», – сказал .