Сергей Семак: «Многие арбитры немножко не разбираются, где нарушение, а где единоборство. Когда идет настоящая борьба, нужно не свистеть. Трактовка этих моментов зачастую вызывает много споров»

Сергей Семак считает, что судьи иногда неверно трактуют эпизоды.

Матч «Зенита» и «Оренбурга» в 25-м туре Мир обслужит бригада судей во главе с .

«В нынешней ситуации, на мой взгляд, очень много арбитров, которые пытаются повысить уровень единоборств и немножко не разбираются в том, где есть нарушение, а где есть единоборство. Немногие арбитры, зная суть и ситуацию, могут понять, что, где и какое нарушение. Поэтому, когда идет настоящая борьба, нужно не свистеть это.

К сожалению, трактовка этих моментов зачастую вызывает очень много споров, но для нас, как и для любой другой команды, очень важно, чтобы игроки на поле и тренеры команды понимали уровень допуска единоборств, чтобы все моменты и трактовки были понятны и одинаковы в обе стороны. Вот и все.

По поводу квалификации Безбородова думаю, что это один из самых квалифицированных и опытных арбитров в нашем футболе сейчас», – сказал главный тренер « » .

Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»