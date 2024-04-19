Сергей Семак: «Многие арбитры немножко не разбираются, где нарушение, а где единоборство. Когда идет настоящая борьба, нужно не свистеть. Трактовка этих моментов зачастую вызывает много споров»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов правила Футбол

Сергей Семак считает, что судьи иногда неверно трактуют эпизоды.

Матч «Зенита» и «Оренбурга» в 25-м туре Мир РПЛ обслужит бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.

«В нынешней ситуации, на мой взгляд, очень много арбитров, которые пытаются повысить уровень единоборств и немножко не разбираются в том, где есть нарушение, а где есть единоборство. Немногие арбитры, зная суть и ситуацию, могут понять, что, где и какое нарушение. Поэтому, когда идет настоящая борьба, нужно не свистеть это.

К сожалению, трактовка этих моментов зачастую вызывает очень много споров, но для нас, как и для любой другой команды, очень важно, чтобы игроки на поле и тренеры команды понимали уровень допуска единоборств, чтобы все моменты и трактовки были понятны и одинаковы в обе стороны. Вот и все.

По поводу квалификации Безбородова думаю, что это один из самых квалифицированных и опытных арбитров в нашем футболе сейчас», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»

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21 комментарий
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Ответ Мельников Михаил
Ну.. так на Клаудиньо и не свистят. А все питерские этм возмущаются. Борьба это или нарушение? Что Богданыч скажет?
За ним тупо охотятся. По ногам бьют наотмашь. Правильно?
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+14
Всё правильно: в идеале надо сначала дать доиграть эпизод до конца, каким бы он ни был и только потом в случае явного нарушения - свистеть. А так, получается, судьи гасят темп игры, настрой, заряженность, не учитывают сиюминутные безобидные стычки, толчки, которые и за нарушение считать нельзя в пылу адреналина.
+4
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+3
Ответ Кирилл.С-Пб
Ну ты глазами смотришь футбол или глазом? Это ж очевидно
Шоколадным глазом.
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+2
Ответ Ivan Petrov
Это другое. Кто бы сомневался... Очередные двойные стандарты питерской паствы
Ну ты глазами смотришь футбол или глазом? Это ж очевидно
+1
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+1
Ответ Мельников Михаил
Не всегда. Почему Клауд бесится? По ногам многие и часто получают. А почем он бесится? Он подставляется. Он ожидает в результате получить штрафной. И если не получает - бесится. И я не спорю - только за последние матчей 20 Зенита можно штук с десяток найти моментов, когда судью проигнорировали фол на Клауде. Но почти каждый их, если хотеть, можно приплести под эту формулу, что поднял Богданыч. Были явные ошибки. Фактю. Но не все
Если играл в футбол знаешь, из тебя петрушку делают - будешь играть в кость. Разве не так?
+1
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+1
Ответ Мельников Михаил
Не всегда. Почему Клауд бесится? По ногам многие и часто получают. А почем он бесится? Он подставляется. Он ожидает в результате получить штрафной. И если не получает - бесится. И я не спорю - только за последние матчей 20 Зенита можно штук с десяток найти моментов, когда судью проигнорировали фол на Клауде. Но почти каждый их, если хотеть, можно приплести под эту формулу, что поднял Богданыч. Были явные ошибки. Фактю. Но не все
Он бесится из-за того, что многие судьи не реагируют на очевидные грубые нарушения на нём.
+1
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+1
Ответ Мельников Михаил
Не всегда. Почему Клауд бесится? По ногам многие и часто получают. А почем он бесится? Он подставляется. Он ожидает в результате получить штрафной. И если не получает - бесится. И я не спорю - только за последние матчей 20 Зенита можно штук с десяток найти моментов, когда судью проигнорировали фол на Клауде. Но почти каждый их, если хотеть, можно приплести под эту формулу, что поднял Богданыч. Были явные ошибки. Фактю. Но не все
Нельзя зарабатывать фолы, это хотите сказать? что значит подставляется? это его работа обыгрывать соперника либо чтобы тот фолил
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"немножко не разбираются" | |
Это не по-русски сказано, правильно: "не до конца разбираются или понимают"
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Ответ Black Phoenix
Всё правильно: в идеале надо сначала дать доиграть эпизод до конца, каким бы он ни был и только потом в случае явного нарушения - свистеть. А так, получается, судьи гасят темп игры, настрой, заряженность, не учитывают сиюминутные безобидные стычки, толчки, которые и за нарушение считать нельзя в пылу адреналина.
Сначала толчки замечать не будут,в пылу адреналина,потом еще что-то. Так происходит всегда и везде,во всех сферах.
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Ответ ЗЕНИТ65
Шоколадным глазом.
Спартаковец
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Ответ Кирилл.С-Пб
За ним тупо охотятся. По ногам бьют наотмашь. Правильно?
Не только по ногам, охота идёт по полной на вышибание из игры. Например, пользуются тем, что Клаудиньо лёгкий и швыряют на газон далёкими от футбола приёмами. О том, что настрой сбивают говорить не приходится, от такого приземления в себя не сразу придёшь.
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Ответ MyGerodot
Не только по ногам, охота идёт по полной на вышибание из игры. Например, пользуются тем, что Клаудиньо лёгкий и швыряют на газон далёкими от футбола приёмами. О том, что настрой сбивают говорить не приходится, от такого приземления в себя не сразу придёшь.
Главное, Педро сохранить. Остальных наших бразилов уже ничем не удивишь
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Ответ SMART789
Нельзя зарабатывать фолы, это хотите сказать? что значит подставляется? это его работа обыгрывать соперника либо чтобы тот фолил
Ещё раз.
Ты подумай.
Две логики.
1. Нужно повышать уровень единоборств и не всегда свистеть фол (Богданыч)
2. Вашу мать, меня сломали (Клауд)

Разницы в подходах не видишь? Я именно об этой разнице сначала и пытался написать.
Я не говорю, что не прав один или второй.
Но можно единый подход в рамках своего клуба выбрать?
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