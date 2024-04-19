Сергей Семак: «Многие арбитры немножко не разбираются, где нарушение, а где единоборство. Когда идет настоящая борьба, нужно не свистеть. Трактовка этих моментов зачастую вызывает много споров»
Сергей Семак считает, что судьи иногда неверно трактуют эпизоды.
Матч «Зенита» и «Оренбурга» в 25-м туре Мир РПЛ обслужит бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.
«В нынешней ситуации, на мой взгляд, очень много арбитров, которые пытаются повысить уровень единоборств и немножко не разбираются в том, где есть нарушение, а где есть единоборство. Немногие арбитры, зная суть и ситуацию, могут понять, что, где и какое нарушение. Поэтому, когда идет настоящая борьба, нужно не свистеть это.
К сожалению, трактовка этих моментов зачастую вызывает очень много споров, но для нас, как и для любой другой команды, очень важно, чтобы игроки на поле и тренеры команды понимали уровень допуска единоборств, чтобы все моменты и трактовки были понятны и одинаковы в обе стороны. Вот и все.
По поводу квалификации Безбородова думаю, что это один из самых квалифицированных и опытных арбитров в нашем футболе сейчас», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»
Это не по-русски сказано, правильно: "не до конца разбираются или понимают"
Ты подумай.
Две логики.
1. Нужно повышать уровень единоборств и не всегда свистеть фол (Богданыч)
2. Вашу мать, меня сломали (Клауд)
Разницы в подходах не видишь? Я именно об этой разнице сначала и пытался написать.
Я не говорю, что не прав один или второй.
Но можно единый подход в рамках своего клуба выбрать?