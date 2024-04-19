Семак об «Оренбурге»: «Один из лучших в весенней части – набрал столько же очков, сколько «Зенит». Плотность в зоне вылета настолько большая, что любая команда, выиграв 2-3 матча подряд, может ее покинуть»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Балтика Ахмат Урал Оренбург Сочи Давид Деограсия Футбол

Сергей Семак высказался о положении в зоне вылета Мир РПЛ.

«Зенит» 21 апреля сыграет с «Оренрургом» в Мир РПЛ. В весенней части турнира «Оренбург» не проиграл ни в одном из 5 матчей – 3 победы и 2 ничьих. Команда Давида Деограсии идет на 12-й строчке в таблице с 26 очками.

Сергей Богданович, если не секрет, что вы думаете про борьбу среди аутсайдеров в этом сезоне? «Оренбург» где-то близко, там большая заруба идет. Больше ли там интриги, чем наверху? Знаете ли тех, кто вылетит, не называя эти команды… Как вам кажется?

– Нет, конечно, не знаю. Думаю, этого не знает никто. Борьба идет и вверху достаточно напряженная. Только в последнем туре мы заработали себе право на ошибку, но всего на одну. Естественно, это не может говорить о том, что мы имеем какое-то серьезное преимущество.

Что касается «Оренбурга», то эта команда в весенней части – одна из лучших, набрали столько же очков, сколько и мы. Только «Ростов» больше набрал. Это говорит о том, что в весенней части команда показывает очень хорошую игру.

Самое главное – набранные очки. А второй компонент – команда очень мало пропускает. Всего два пропущенных мяча после зимней паузы говорят о том, что команда умеет обороняться, учитывая наличие достаточно большого количества атакующих игроков.

Чем «Оренбург» в последнее время славится, так это созданием моментов и индивидуальным мастерством тех игроков, которые есть. Плюс команда хорошо обороняется. Поэтому те набранные очки в весенней части чемпионата позволили сейчас «Оренбургу» немножко отдалиться от зоны борьбы за прямой вылет, за стыковые матчи.

Что касается других клубов, то плотность там настолько большая, что любая команда, выиграв 2-3 матча подряд, может покинуть эту зону. И наоборот, какие-то команды могут снова к ней приблизиться. Поэтому борьба очень серьезная, и каждая игра в этом отношении и вверху, и внизу, имеет определяющее значение», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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7 комментариев
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Оренбург более опасен чем команды от 3 до 9 места...именно сейчас
+3
0
+3
Оренбург больше не та куражная команда Лички, Деограсия внёс в игру команды прагматизм. Да, атака стала слабее, но оборона на порядок лучше. Он посадил Гойковича, и сделал основной пару Хотулев-Перес, которая очень надёжна
Понятно, что против Зенита шансов мало, но не думаю, что Оренбург получит целую авоську, как получал ее Личка в Питере
+3
-1
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Молодец, судьям указания дал, сказку про интригу в игре с фармом рассказал.
Ковид излечИм? Или уже безнадежно?
+2
0
+2
Думаю,Что Оренбург в СПб не слишком будет упираться.
+2
-2
0
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Оренбург более опасен чем команды от 3 до 9 места...именно сейчас
Очень опасен. Может продать игрока уже за 10 000₽
0
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Ответ Nick Crosier
Думаю,Что Оренбург в СПб не слишком будет упираться.
Зачем тогда дубль в кубке выставили?
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