Семак об «Оренбурге»: «Один из лучших в весенней части – набрал столько же очков, сколько «Зенит». Плотность в зоне вылета настолько большая, что любая команда, выиграв 2-3 матча подряд, может ее покинуть»

Сергей Семак высказался о положении в зоне вылета Мир РПЛ.

«Зенит» 21 апреля сыграет с «Оренрургом» в Мир РПЛ. В весенней части турнира «Оренбург» не проиграл ни в одном из 5 матчей – 3 победы и 2 ничьих. Команда Давида Деограсии идет на 12-й строчке в таблице с 26 очками.

– Сергей Богданович, если не секрет, что вы думаете про борьбу среди аутсайдеров в этом сезоне? «Оренбург» где-то близко, там большая заруба идет. Больше ли там интриги, чем наверху? Знаете ли тех, кто вылетит, не называя эти команды… Как вам кажется?

– Нет, конечно, не знаю. Думаю, этого не знает никто. Борьба идет и вверху достаточно напряженная. Только в последнем туре мы заработали себе право на ошибку, но всего на одну. Естественно, это не может говорить о том, что мы имеем какое-то серьезное преимущество.

Что касается « », то эта команда в весенней части – одна из лучших, набрали столько же очков, сколько и мы. Только «Ростов» больше набрал. Это говорит о том, что в весенней части команда показывает очень хорошую игру.

Самое главное – набранные очки. А второй компонент – команда очень мало пропускает. Всего два пропущенных мяча после зимней паузы говорят о том, что команда умеет обороняться, учитывая наличие достаточно большого количества атакующих игроков.

Чем «Оренбург» в последнее время славится, так это созданием моментов и индивидуальным мастерством тех игроков, которые есть. Плюс команда хорошо обороняется. Поэтому те набранные очки в весенней части чемпионата позволили сейчас «Оренбургу» немножко отдалиться от зоны борьбы за прямой вылет, за стыковые матчи.

Что касается других клубов, то плотность там настолько большая, что любая команда, выиграв 2-3 матча подряд, может покинуть эту зону. И наоборот, какие-то команды могут снова к ней приблизиться. Поэтому борьба очень серьезная, и каждая игра в этом отношении и вверху, и внизу, имеет определяющее значение», – сказал главный тренер « » .

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