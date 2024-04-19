Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»
Сергей Семак назвал главную проблему футбольных арбитров в РПЛ.
Судья Владислав Безбородов назначен на матч 25-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».
«С Безбородовым мы пересекались на поле много раз. Я считаю его квалифицированным арбитром.
Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения.
Нужно отличать нарушения от единоборств», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Например для Барриоса одно нарушение это сразу карточка
А кому то можно 80 минут рубить и нет наказаний