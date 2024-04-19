Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург Футбол

Сергей Семак назвал главную проблему футбольных арбитров в РПЛ.

Судья Владислав Безбородов назначен на матч 25-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

«С Безбородовым мы пересекались на поле много раз. Я считаю его квалифицированным арбитром.

Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения.

Нужно отличать нарушения от единоборств», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

16 комментариев
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Так и есть. Пытаются соответствовать современным трендам, что хорошо, но не хватает квалификации
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Как говорится, согласен с предыдущими ораторами. От себя добавлю, нужно жестко наказывать симулянтов.
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Ответ s_kapa
Так и есть. Пытаются соответствовать современным трендам, что хорошо, но не хватает квалификации
в матчах ЛЧ тоже постоянные судейские скандалы, а там топ-судьи, так сто судьями всегда будут недовольны, потому что их работа остается субъективной.
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Главная проблема в том, что, допустив ошибку, которую понимают сами, начинают нервничать, свистеть всё подряд и сыпать желтыми. Главный плюс - предвзятости почти не стало.
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Именно так. Вместо борьбы поощряют грубость. Особенно против ярких и креативных игроков.
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Да благодаря этим олухам большинство команд выходят с установкой побить Клаудиньо и Вендела.
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Масло масленное какое то
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Ответ s_kapa
Так и есть. Пытаются соответствовать современным трендам, что хорошо, но не хватает квалификации
На самом деле очевидно, что чем ниже будет планка допустимых единоборств, тем больше будет пропущенных нарушений. Это и есть смысл всех речей УЕФА и ФИФА про минимизацию вмешательства арбитра.
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На самом деле футбол это зрелище и градус единоборств должен быть повышен, чтобы в том числе не допускать излишних остановок, потерь игрового времени. Но при этом, нужно брать пример с той же НБА, где лидеров, наиболее зрелищных игроков судьи оберегают, свистя на них большинство фолов. Так поднимется зрелищность матча и ним и интерес, доходы клубов и т.д.
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Все они понимают! Поскольку бразильцы играют в футбол, то арбитры сильно завышают планку единоборств. Соперникам полегче, но все равно, почему то жалуются на желтые карточки и сантиметры. Охота за Клаудиньо, постоянные наступы, все это некрасиво и противоречит духу игры.
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южноамериканцы сильны в футболе, наши в единоборствах
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Наоборот часто свистят.
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Главная проблема что одинаковые нарушения трактуются для игроков Зенита и других команд по разному

Например для Барриоса одно нарушение это сразу карточка

А кому то можно 80 минут рубить и нет наказаний
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Ответ Zenith forever
Как говорится, согласен с предыдущими ораторами. От себя добавлю, нужно жестко наказывать симулянтов.
Симулянты это отдельная тема... Их просто перестали наказывать и футбол превратился в цирк... 🤔
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