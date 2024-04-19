Гасперини о проходе «Ливерпуля»: «Это уже заслуживает медали»

Теги Аталанта Ливерпуль серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини доволен выходом «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы.

В четверг «Аталанта» проиграла «Ливерпулю» (0:1), но прошла дальше, так как выиграла 3:0 в первой встрече.

«Мы прошли замечательного тренера и отличную команду. Мы очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих матчах.

Был немного неистовый матч. Защищаться можно по-разному: либо отсиживаться, либо прессинговать, и мы выбрали последний вариант. Мы были физически сильны и поддерживали темп.

В моей карьере может не быть трофеев, но есть несколько медалей, и я думаю, что [проход «Ливерпуля»] заслуживает медали.

Без сомнения, нам важно что-то выиграть, но трофей – это еще и единство этих парней. В перерыве я спросил их, не хотят ли они немного отойти назад и защищаться глубже, если чувствуют прессинг, но они ответили, что нет! Для меня это трофей, потому что они думают так же, как и я, они занимают позиции и используют подходы, которые им нравятся», – сказал тренер «Аталанты».

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16 комментариев
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Ответ NeverAloneWalker
Ливерпуль сейчас на дне формы. Просто удачно попали на него по времени.
А Аталанта прям разрывает всех в Серии А
+30
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+27
на выходных сольют монце по класике
+29
-6
+23
Гасперини, работа не закончена - вы как минимум должны попасть в финал
+17
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+17
Ответ NeverAloneWalker
Ливерпуль сейчас на дне формы. Просто удачно попали на него по времени.
Как же нелепы всегда оправдания фанатов своих клубов. Что угодно придумают: плохая форма, судья, погода, поле и т.д.🤦🏻‍♂️
+15
-1
+14
Ответ Rinaldinho
Гасперини, работа не закончена - вы как минимум должны попасть в финал
И выиграть его! При всём уважении к Рома/Байер! Потому что когда ещё будет такой шанс для скромной Аталанте.
+15
-7
+8
Красиво сказал могикан 👍🏻
+5
0
+5
Гасперини, после не самого удачного прошлого сезона, смог перезагрузить команду и дать прекрасный результат.
С очень ограниченным бюджетом, что ценно вдвойне.
Уверен, перед играми с Ливерпулем не многие ставили на итальянцев.
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+3
Ответ abdulkaderkeita
Как же нелепы всегда оправдания фанатов своих клубов. Что угодно придумают: плохая форма, судья, погода, поле и т.д.🤦🏻‍♂️
Наличие скорпионов в составе. Р. Доменек
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Объективно дед своей работой в Аталанте заслужил трофей. В ЛЕ вполне посильный соперник в полуфинале, но когда там среди претендентов Байер - шансов у других команд практически нет. А в Кубке Италии, к сожалению, очень сложная ситуация (проигран первый полуфинал). Попасть бы в ЛЧ, но и там Рома пока впереди.
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Ливерпуль сейчас на дне формы. Просто удачно попали на него по времени.
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А казалось что он станет топ тренером.
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Ответ abdulkaderkeita
Как же нелепы всегда оправдания фанатов своих клубов. Что угодно придумают: плохая форма, судья, погода, поле и т.д.🤦🏻‍♂️
При чем тут поле и судья?! Объективно, Ливерпуль сильнее Аталанты и может вынести их вперед ногами, да что там, они и Сити возили об газтн, но иногда случаются спады и Аталанте повезло в этом плане и они заслуженно проходят дальше

но опять же это не отменяет того факта, что Ливерпуль сильнее и вылетели только потому что попали в яму
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