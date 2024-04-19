Ван Дейк о вылете «Ливерпуля»: «Мы разочарованы, так как хотели выиграть ЛЕ. Сейчас нужно сделать последний рывок в АПЛ»

Вирджил ван Дейк высказался о вылете из Лиги Европы.

« » потерпел поражение от «Аталанты» на стадии четвертьфинала (0:3, 1:0) и завершает выступления в этом турнире.

«В первую очередь, нужно отдать должное «Аталанте». На прошлой неделе мы сыграли очень слабо, а они провели хорошую игру. Они заслуживали того, чтобы пройти дальше, потому что мы сами себе все усложнили.

Сегодня была хорошая игра, мы отлично боролись. Мы сыграли лучше [чем в прошлый раз], но реальность такова, что мы вылетели, и нам нужно как можно быстрее восстановиться и в субботу отправиться в Лондон.

Мы старались, и у нас были моменты. Иногда мы слишком спешили, так как все стремились забить второй и третий голы. Но в целом наших усилий оказалось недостаточно. Мы разочарованы тем, что вылетели из турнира, так как очень хотели выиграть его.

Мы выиграли сегодня вечером и сыграли на ноль, так что можем извлечь много положительных моментов. Да, вылетать неприятно, поэтому мы должны исправиться.

Мы все вместе прошли через трудные моменты, и ключ [к тому, чтобы снова добиваться положительных результатов] – проявить зрелость и сплоченность. И профессионализм, чтобы подготовиться к воскресной игре, поскольку она тоже будет сложной. Мы все несем ответственность за то, чтобы быть готовыми к ней физически и морально.

Сейчас нам нужны все, чтобы сделать последний рывок в лиге. Надеюсь, наши болельщики будут с нами, потому что сейчас они нужны нам больше, чем когда-либо, потому что все еще возможно», – сказал защитник «Ливерпуля».