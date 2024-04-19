Ван Дейк о вылете «Ливерпуля»: «Мы разочарованы, так как хотели выиграть ЛЕ. Сейчас нужно сделать последний рывок в АПЛ»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк высказался о вылете из Лиги Европы.

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Аталанты» на стадии четвертьфинала (0:3, 1:0) и завершает выступления в этом турнире. 

«В первую очередь, нужно отдать должное «Аталанте». На прошлой неделе мы сыграли очень слабо, а они провели хорошую игру. Они заслуживали того, чтобы пройти дальше, потому что мы сами себе все усложнили.

Сегодня была хорошая игра, мы отлично боролись. Мы сыграли лучше [чем в прошлый раз], но реальность такова, что мы вылетели, и нам нужно как можно быстрее восстановиться и в субботу отправиться в Лондон.

Мы старались, и у нас были моменты. Иногда мы слишком спешили, так как все стремились забить второй и третий голы. Но в целом наших усилий оказалось недостаточно. Мы разочарованы тем, что вылетели из турнира, так как очень хотели выиграть его. 

Мы выиграли сегодня вечером и сыграли на ноль, так что можем извлечь много положительных моментов. Да, вылетать неприятно, поэтому мы должны исправиться.

Мы все вместе прошли через трудные моменты, и ключ [к тому, чтобы снова добиваться положительных результатов] – проявить зрелость и сплоченность. И профессионализм, чтобы подготовиться к воскресной игре, поскольку она тоже будет сложной. Мы все несем ответственность за то, чтобы быть готовыми к ней физически и морально.

Сейчас нам нужны все, чтобы сделать последний рывок в лиге. Надеюсь, наши болельщики будут с нами, потому что сейчас они нужны нам больше, чем когда-либо, потому что все еще возможно», – сказал защитник «Ливерпуля». 

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9 комментариев
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А в итоге на финишной прямой в АПЛ титул уйдёт Гвардиоле и КО. Впрочем, ничего нового. Ливерпуль и Арсенал недостаточно уверенно идут в чемпе чтоб серьёзно Сити помешать.
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Как в за какие то две недели команда напрочь разучилась забивать? Лучше поставьте ребят из молодежи, хуже уже не будет, зато желания будет больше.
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И порваться
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Вы везде рывок сделали ..( «детей» хоть выпускай опять, те знают как кубки брать ))
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За 9 сезонов Ван Дейку могли купить топ заща в пару и было бы больше трофеев,но для Клоппа предпочтительнее оправдываться за проигрыши
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Все, что могли вы выиграли в 2019-2020. Теперь отдыхать лет этак 10-20.
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Видели мы как вы хотели сегодня пройти дальше.По моему на Энфилде играли гораздо лучше,несмотря на результат.
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Ответ Topwintop
Зачем ты врёшь Ливерпуль и Арсенал топово играют в АПЛ Иди дальше болей за 1 ЛЧ за 11 лет
Зато какой 😍 требл
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