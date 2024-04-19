Клопп не взял только Лигу Европы с «Ливерпулем» из тех турниров, в которых участвовал
Лига Европы – единственный турнир, не покорившийся «Ливерпулю» Юргена Клоппа.
«Красные» дважды принимали участие в турнире под руководством немецкого специалиста, возглавившего клуб в 2015 году.
В сезоне-2015/2016 команда дошла до финала соревнования, уступив в нем «Севилье» со счетом 1:3.
Сегодня мерсисайдцы вылетели из соревнования, проиграв «Аталанте» по сумме двух четвертьфинальных матчей (1:3).
Напомним, Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона.
Клопп выиграл с «Ливерпулем» 8 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Два: чё это тебя так задели слова? Я могу пояснить за Клоппа: да, он много выиграл в Ливерпуле (ЛЧ, первая за 30 лет АПЛ, Кубки), но проиграл он ещё больше, что касается крупных турниров (2 АПЛ с 90+ очками и 1 очком отставания от 1-го места, 2 финала ЛЧ, финал ЛЕ). В Дортмунде у него тоже был проигранный финал ЛЧ.
Слово «неудачник» не означает, что Клопп плохой тренер. Он — абсолютный топ, но в Ливерпуле он заметно чаще проигрывал. Вот и всё