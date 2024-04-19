Клопп не взял только Лигу Европы с «Ливерпулем» из тех турниров, в которых участвовал

Лига Европы – единственный турнир, не покорившийся «Ливерпулю» Юргена Клоппа.

«Красные» дважды принимали участие в турнире под руководством немецкого специалиста, возглавившего клуб в 2015 году.

В сезоне-2015/2016 команда дошла до финала соревнования, уступив в нем «Севилье» со счетом 1:3.

Сегодня мерсисайдцы вылетели из соревнования, проиграв «Аталанте» по сумме двух четвертьфинальных матчей (1:3).

Напомним, покинет « » по окончании нынешнего сезона.

Клопп выиграл с «Ливерпулем» 8 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.