Клопп не взял только Лигу Европы с «Ливерпулем» из тех турниров, в которых участвовал

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Лига Европы – единственный турнир, не покорившийся «Ливерпулю» Юргена Клоппа.

«Красные» дважды принимали участие в турнире под руководством немецкого специалиста, возглавившего клуб в 2015 году.

В сезоне-2015/2016 команда дошла до финала соревнования, уступив в нем «Севилье» со счетом 1:3.

Сегодня мерсисайдцы вылетели из соревнования, проиграв «Аталанте» по сумме двух четвертьфинальных матчей (1:3).

Напомним, Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона.

Клопп выиграл с «Ливерпулем» 8 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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26 комментариев
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с ВАР в первый сезон взял бы, арбитр был слепой крот. Севилья играла не только в футбол, но и в волейбол✊🏐
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Нужно было купить курс у Унаи Эмери: "Как легко выиграть Лигу Европы"
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Это не отменяет того что Клопп крутой тренер
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Ответ Streetbor
с ВАР в первый сезон взял бы, арбитр был слепой крот. Севилья играла не только в футбол, но и в волейбол✊🏐
Да и гол отменили очень спорно.Не факт что был оффсайд.
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Какой же Клопп безлигоевропный!
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Вымотался Клопп, наверное это опустошение переходит и игрокам, нет той страсти которая была раньше.
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Ответ Streetbor
с ВАР в первый сезон взял бы, арбитр был слепой крот. Севилья играла не только в футбол, но и в волейбол✊🏐
Причём много раз в своей штрафной
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Спасибо Юргену за все.Его время в клубе действительно подошло к концу,но то что он нам подарил в виде игры и результатов,это дорогого стоит,тем более на фоне его предшественников.Интересно все таки кто станет у руля клуба и сильно ли Ливерпуль залихорадит и на долго ли?
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Ответ IMPERATOR SPORTS
Ну тогда возьмет АПЛ.
Барбариску он возьмёт
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Ответ Любезный Коссутий
сильнейший тренер в АПЛ, в постСАФовскую эпоху без стеба!
это вряд ли, за 9 лет только одно чемпионство
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Ответ SexyCow
Вымотался Клопп, наверное это опустошение переходит и игрокам, нет той страсти которая была раньше.
Его вид футбола слишком изматывающий. Помню, смотрел матч с Арсеналом и недоумевал, как игроки способны вплоть до 90-й минуты бегать как ужаленные в одно место. Но за всё в итоге приходится платить.
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Увы, трижды продырявив наш Ливерпуль на Энфилде, Аталанта лишила нас шансов на этот престижнейший трофей...
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Почетнее, чем победа в Лиге Европы, только одно - победа в ФНЛ.
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Для такого надо возглавить Севилью
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Клопп очевидно показывает результаты выше ожидаемых. При следующем тренере эту разницу ощутят все
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ну что тут поделаешь?
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Ответ Dayti
Тогда ты кто? Вообще никто🤷‍♂️ вопрос риторический, не отвечай, вася
Меня зовут Сергей, а не Вася. Это раз.
Два: чё это тебя так задели слова? Я могу пояснить за Клоппа: да, он много выиграл в Ливерпуле (ЛЧ, первая за 30 лет АПЛ, Кубки), но проиграл он ещё больше, что касается крупных турниров (2 АПЛ с 90+ очками и 1 очком отставания от 1-го места, 2 финала ЛЧ, финал ЛЕ). В Дортмунде у него тоже был проигранный финал ЛЧ.

Слово «неудачник» не означает, что Клопп плохой тренер. Он — абсолютный топ, но в Ливерпуле он заметно чаще проигрывал. Вот и всё
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И все же, впечатляюще
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Вопрос открытый: взял ли бы Клопп Лигу Конференций нахрапом, если бы Ливерпулю пришлось в ней участвовать?
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скорее всего больше ничего и не возьмет
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