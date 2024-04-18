У Клоппа с «Ливерпулем» остался шанс выиграть только АПЛ после вылета из ЛЕ. Ранее взяли Кубок лиги
«Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы.
Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей уступила «Аталанте» (0:3, 1:0) в 1/4 финала.
«Ливерпуль» покинул турнир и теперь имеет шансы лишь на победу в АПЛ. Ранее в этом сезоне мерсисайдцы взяли Кубок английской лиги.
В АПЛ «Ливерпуль» идет третьим, на два очка отставая от «Ман Сити».
Напомним, Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Он выиграл с клубом 8 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Только Лига Европы не покорилась ему.
по второму тайму и особенно по концовке это было хорошо видно - команда вообще не играла в атаку почти в последние минут 20
было видно, что Ливерпуль не хотел крупно выигрывать
Хотя видно было, что Клопп и не ставил 100% задачи на сегодня подразумевая чемп, но нельзя выходить из настроения победителя. Тут выиграли, но с пенальти. Такая себе неделя с точки зрения ментальности для всей команды. Осталось чуть-чуть и заново вернуть кураж будет очень сложно
А Ливер сам виноват :(
когда не работавшая тактика, делайте что угодно, но не забрасывайте и дайте мяч Аллисону, не работает, но они упорно продолжают делать этого. такое вообще в первые вижу, чтобы не было никаких попыток изменить рисунок игры.