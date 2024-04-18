У Клоппа с «Ливерпулем» остался шанс выиграть только АПЛ после вылета из ЛЕ. Ранее взяли Кубок лиги

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Футбол

«Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы.

Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей уступила «Аталанте» (0:3, 1:0) в 1/4 финала.

«Ливерпуль» покинул турнир и теперь имеет шансы лишь на победу в АПЛ. Ранее в этом сезоне мерсисайдцы взяли Кубок английской лиги.

В АПЛ «Ливерпуль» идет третьим, на два очка отставая от «Ман Сити».

Напомним, Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Он выиграл с клубом 8 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Только Лига Европы не покорилась ему.

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78 комментариев
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Сити вылетел из ЛЧ, АПЛ точно не отдадут
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Мне кажется мы уделяем недостаточно внимания тому, что Ливерпуль уже почти 400 минут не может забить мяч с игры
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Не понятно что с командой… Обидно за Клоппа, вот так бесславно заканчивается его эра в Ливерпуле…
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Ответ Евгений Кузнецов
хотите верьте, хотите нет, но Ливерпуль не хотел выигрывать этот матч и проходить дальше в ЛЕ по второму тайму и особенно по концовке это было хорошо видно - команда вообще не играла в атаку почти в последние минут 20 было видно, что Ливерпуль не хотел крупно выигрывать
это называется импотенция. вроде и хочется, но не стоит.
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Наглый слив ЛЕ от Ливерпуля. Ни одной обостряющей атаки во втором тайме. Не поверю ни за что, что Ливерпуль после гола на 5 минуте, не смог ничего создать во втором тайме. Думаю после вылета с ЛЧ Арсенала и МС, решили включиться в чемпионскую гонку полностью, ни на что не отвлекаясь. По другому не назовешь. И первую игру значит сливали. Алиссон, Конате и Ван Дейк нагло перекатывали мяч между собой, как будто они на тренировке. Боялись играть вперед, мало ли вдруг забьем.
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Ответ AlKRD
Сити вылетел из ЛЧ, АПЛ точно не отдадут
Тем более у Сити самый простой календарь среди претендентов
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Ответ memph1s_
Не понятно что с командой… Обидно за Клоппа, вот так бесславно заканчивается его эра в Ливерпуле…
Его эра заканчивается в пик эры Сити Пепа и в начале эры Арсенала Артеты, так что я бы не сказал, что прямо бесславно. Тем более шансы на АПЛ еще есть. Но вот слив ЛЕ никак иначе не назовешь, это 100%. Матч на Энфилде был позорищем
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не понятно за счет чего ливерпуль сегодня собирался проходить аталанту. итальянцы сыграли прагматично и максимально грамотно по всем аспектам, ничего англичане не показали и как следствие забитый гол даже не с игры. добавлю еще, что сильно напрягает наблюдать, как в конце матча, когда надо отыгрываться, игроки ливерпуля спокойно перепасовываются на своей половине поля, и чаще всего мяч получает вратарь.
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Ливерпуль уже откровенно доигрывает сезон, игроки и Клопп мыслями в Геленджике.
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Ответ rigobersong
Какой же Клопп крутой!:)) Вперед за квадруплом💪
о, ты уже за ПСЖ :)
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Просто видно ,что Клоппу плевать на Ливерпуль,а игрокам-на Клоппа.
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Шансов нет, Ливерпуль мертвый... Либо не хотелось выкладываться по полной.. последние 20 минут просто ужас, перекат мяча между защитниками и вратарём.Никакого стремления обострить игру
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Ответ Дедушкин самогон
Комментарий удален модератором
Открывай пошире значит)
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хотите верьте, хотите нет, но Ливерпуль не хотел выигрывать этот матч и проходить дальше в ЛЕ

по второму тайму и особенно по концовке это было хорошо видно - команда вообще не играла в атаку почти в последние минут 20

было видно, что Ливерпуль не хотел крупно выигрывать
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Ответ Заяцволк
Э-э, а как же кварпупл ? Не будет что ли ?
У Ювентуса точно нет
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Удачи с однолуплом!
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Ответ Даулет Балыкбаев
Наглый слив ЛЕ от Ливерпуля. Ни одной обостряющей атаки во втором тайме. Не поверю ни за что, что Ливерпуль после гола на 5 минуте, не смог ничего создать во втором тайме. Думаю после вылета с ЛЧ Арсенала и МС, решили включиться в чемпионскую гонку полностью, ни на что не отвлекаясь. По другому не назовешь. И первую игру значит сливали. Алиссон, Конате и Ван Дейк нагло перекатывали мяч между собой, как будто они на тренировке. Боялись играть вперед, мало ли вдруг забьем.
Они 400 минут не могут забить нормальный гол, это не думаю что слив.
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Ответ Мыкола
Мужик в очках пришёл в команду 3-6 места и оставляет после себя такую же)))
Артета пришёл в Арсенал не выигрывавший трофеев и таким же оставил
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Ответ sintenced
Очередной квадрупл
да нет, это очередное повторение требла
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Ответ Topwintop
Печально,что вместо топ тренера стоит кепкарь который убивает Ливерпуль
возьмутся за ум вернут Роджерса или ходжсона
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Ответ SexyCow
Просто фанатом Ливерпуля не привыкать, под конец подарил из залупл
Арсенал кроме суперкубков что выиграл то за 9 лет?Приза лучший газон в Лондоне?
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Ответ saintveles
Мне кажется мы уделяем недостаточно внимания тому, что Ливерпуль уже почти 400 минут не может забить мяч с игры
Аталанта играла здорово, шансов против такой команды и игры которую она показала не было. Ливерпуль так и не смог подобрать ключики к воротам соперника. А в первой встрече, конечно допустили много ошибок. Я думаю главная ошибка это неправильная тактика Клоппа. Ливерпуль не так и не понял как разыгрывать мяч. Практически весь верх и дальние забросы снимала Аталанта, а реально разыграть мяч низом получалось очень редко...
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Ответ Даулет Балыкбаев
Наглый слив ЛЕ от Ливерпуля. Ни одной обостряющей атаки во втором тайме. Не поверю ни за что, что Ливерпуль после гола на 5 минуте, не смог ничего создать во втором тайме. Думаю после вылета с ЛЧ Арсенала и МС, решили включиться в чемпионскую гонку полностью, ни на что не отвлекаясь. По другому не назовешь. И первую игру значит сливали. Алиссон, Конате и Ван Дейк нагло перекатывали мяч между собой, как будто они на тренировке. Боялись играть вперед, мало ли вдруг забьем.
С Кристалл Пеласс вроде игра шла более ли менее,подвела жуткая реализация.Вот если уверенно обыграют Фулхем,то может действительно была установка не рвать пятую точку в Италии.Но у команды по моему реальный спад.
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Это же насколько крутым тренером нужно быть, что бы не из супер топовых футболистов(мягко говоря) сделать такую команду от которой ждут только побед во всех турнирах и если происходит проигрыш, то это воспринимается как провал...
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Ответ Евгений Кузнецов
не, они именно что не хотели) отчётливо было видно)
не соглашусь. команда прям выдохлась, не столько физически, сколько по мысли.
Хотя видно было, что Клопп и не ставил 100% задачи на сегодня подразумевая чемп, но нельзя выходить из настроения победителя. Тут выиграли, но с пенальти. Такая себе неделя с точки зрения ментальности для всей команды. Осталось чуть-чуть и заново вернуть кураж будет очень сложно
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Гакпо в центре атаки на весь матч, замена Салаха и Диаса на 66, это они так сильно хотели выиграть этот матч?
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Печально,что вместо топ тренера стоит кепкарь который убивает Ливерпуль
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Победы Байеру в ЛЕ.
А Ливер сам виноват :(
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90 минут абсолютного безумия
когда не работавшая тактика, делайте что угодно, но не забрасывайте и дайте мяч Аллисону, не работает, но они упорно продолжают делать этого. такое вообще в первые вижу, чтобы не было никаких попыток изменить рисунок игры.
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Ответ Дмитрий
Квадрупл под угрозой.
Смеяться после слова лопата?Не надоело еще одно и тоже?
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