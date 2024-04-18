У Клоппа с «Ливерпулем» остался шанс выиграть только АПЛ после вылета из ЛЕ. Ранее взяли Кубок лиги

«Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы.

Команда Юргена Клоппа по сумме двух матчей уступила «Аталанте» (0:3, 1:0) в 1/4 финала.

«Ливерпуль» покинул турнир и теперь имеет шансы лишь на победу в АПЛ. Ранее в этом сезоне мерсисайдцы взяли Кубок английской лиги.

В « » идет третьим, на два очка отставая от «Ман Сити».

Напомним, Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Он выиграл с клубом 8 трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Только Лига Европы не покорилась ему.