Хосе Энрике: «Салаха мог бы заменить Кудус. Возможно – Сане или кто-нибудь вроде Эзэ, но на самом деле очевидных вариантов нет»

Хосе Энрике назвал тех, кто мог бы заменить Мохаммеда Салаха в «Ливерпуле».

Ранее бывший защитник мерсисайдцев заявил в интервью Grosvenor Sport, что египетский вингер, скорее всего, покинет клуб этим летом.

«Я думаю, мог бы заменить . Я бы сказал это и прошлым летом, но сейчас, безусловно, он очень хорошо играет за « ».

Также можно назвать кого-нибудь вроде из « », но на самом деле очевидных замен нет.

Возможный вариант – из «Баварии», поскольку на данный момент у него непростая ситуация с контрактом. Он тот вариант, который стоит рассмотреть, он мог бы их устроить», – сказал Энрике.

Хосе Энрике: «За Салаха действительно предложили 200 млн фунтов прошлым летом. Думаю, он уже договорился с «Ливерпулем» и перейдет в Саудовскую Аравию»