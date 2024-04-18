Хосе Энрике: «Салаха мог бы заменить Кудус. Возможно – Сане или кто-нибудь вроде Эзэ, но на самом деле очевидных вариантов нет»

Теги Бавария Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Хосе Энрике Кристал Пэлас Мохамед Салах Лерой Сане Эберечи Эзе Мохаммед Кудус Футбол

Хосе Энрике назвал тех, кто мог бы заменить Мохаммеда Салаха в «Ливерпуле».

Ранее бывший защитник мерсисайдцев заявил в интервью Grosvenor Sport, что египетский вингер, скорее всего, покинет клуб этим летом.

«Я думаю, Мохаммед Кудус мог бы заменить Салаха. Я бы сказал это и прошлым летом, но сейчас, безусловно, он очень хорошо играет за «Вест Хэм».

Также можно назвать кого-нибудь вроде Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас», но на самом деле очевидных замен нет.

Возможный вариант – Лерой Сане из «Баварии», поскольку на данный момент у него непростая ситуация с контрактом. Он тот вариант, который стоит рассмотреть, он мог бы их устроить», – сказал Энрике.

Хосе Энрике: «За Салаха действительно предложили 200 млн фунтов прошлым летом. Думаю, он уже договорился с «Ливерпулем» и перейдет в Саудовскую Аравию»

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7 комментариев
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Я один почитал Эээ?
+7
-2
+5
Вместо Салаха можно найти игрока, но кто заменит Клоппа ?
+4
0
+4
Ответ Евгений Бирюков
Я один почитал Эээ?
Нет))
+3
-1
+2
Ответ nookiehatesu
Нет))
Эх, не смотрели вы прошлый матч Ливерпуля с Кристал Пэлас видимо ...
0
0
0
Ответ eftomolgy
Эх, не смотрели вы прошлый матч Ливерпуля с Кристал Пэлас видимо ...
Не смотрю футбол, я здесь случайно
0
0
0
Ответ Aidos9419
Вместо Салаха можно найти игрока, но кто заменит Клоппа ?
Григорян
+1
-1
0
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