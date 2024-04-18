Хосе Энрике: «Салаха мог бы заменить Кудус. Возможно – Сане или кто-нибудь вроде Эзэ, но на самом деле очевидных вариантов нет»
Хосе Энрике назвал тех, кто мог бы заменить Мохаммеда Салаха в «Ливерпуле».
Ранее бывший защитник мерсисайдцев заявил в интервью Grosvenor Sport, что египетский вингер, скорее всего, покинет клуб этим летом.
«Я думаю, Мохаммед Кудус мог бы заменить Салаха. Я бы сказал это и прошлым летом, но сейчас, безусловно, он очень хорошо играет за «Вест Хэм».
Также можно назвать кого-нибудь вроде Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас», но на самом деле очевидных замен нет.
Возможный вариант – Лерой Сане из «Баварии», поскольку на данный момент у него непростая ситуация с контрактом. Он тот вариант, который стоит рассмотреть, он мог бы их устроить», – сказал Энрике.
Хосе Энрике: «За Салаха действительно предложили 200 млн фунтов прошлым летом. Думаю, он уже договорился с «Ливерпулем» и перейдет в Саудовскую Аравию»